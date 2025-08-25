t-online - Nachrichten für Deutschland
Ifo: Zuversicht in deutscher Wirtschaft wächst weiter

Ifo: Zuversicht in deutscher Wirtschaft wächst weiter

Von dpa
Aktualisiert am 25.08.2025 - 10:34 UhrLesedauer: 1 Min.
Stimmung in den Unternehmen hellt sich auf (Archivbild). (Quelle: Sina Schuldt/dpa/dpa-bilder)
Zollstreit, Bürokratie, Kriege und Krisen lasten auf der deutschen Wirtschaft. Trotzdem zeigt das wichtigste Konjunkturbarometer nach oben - zum sechsten Mal in Folge.

Trotz höherer US-Zölle verbessert sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft. Wie das Forschungsinstitut Ifo mitteilte, stieg das Ifo-Geschäftsklima im August um 0,4 Punkte auf 89,0 Punkte. Während die aktuelle Lage in den Unternehmen etwas schlechter eingeschätzt wurde, hat sich die Bewertung der künftigen Geschäfte überraschend verbessert.

Mit dem Anstieg im August legte das Ifo-Geschäftsklima den sechsten Monat in Folge zu und erreichte den höchsten Wert seit April 2024. Dennoch bleibt Ifo-Präsident Clemens Fuest zurückhaltend. "Die Erholung der deutschen Wirtschaft bleibt schwach", kommentierte er das Ergebnis der Umfrage unter etwa 9.000 Firmen.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
