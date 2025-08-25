Franz Beckenbauer: Grab sieht anders aus

Konjunktur Ifo: Zuversicht in deutscher Wirtschaft wächst weiter

25.08.2025

Stimmung in den Unternehmen hellt sich auf (Archivbild). (Quelle: Sina Schuldt/dpa/dpa-bilder)

Zollstreit, Bürokratie, Kriege und Krisen lasten auf der deutschen Wirtschaft. Trotzdem zeigt das wichtigste Konjunkturbarometer nach oben - zum sechsten Mal in Folge.

Trotz höherer US-Zölle verbessert sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft. Wie das Forschungsinstitut Ifo mitteilte, stieg das Ifo-Geschäftsklima im August um 0,4 Punkte auf 89,0 Punkte. Während die aktuelle Lage in den Unternehmen etwas schlechter eingeschätzt wurde, hat sich die Bewertung der künftigen Geschäfte überraschend verbessert.