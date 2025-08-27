Sicherheitssystem ausgefallen Banken stoppen Paypal-Zahlungen – was das für Kunden bedeutet

Von t-online , wal 27.08.2025 - 12:14 Uhr

Paypal auf dem Handy: Jeden Tag nutzen Millionen Menschen den Bezahldienst. (Quelle: PayPal)

Es ist die zweite Meldung über eine Sicherheitspanne bei Paypal innerhalb einer Woche. Diesmal mussten deutsche Banken offenbar eingreifen und Zahlungen stoppen.

Mehrere deutsche Banken haben am vergangenen Montag alle Zahlungen des Dienstleisters Paypal vorübergehend gestoppt, nachdem ein Sicherheitsproblem aufgefallen war. Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung" (SZ). Dass es zu Problemen im Zahlungsverkehr von Paypal gekommen war, konnte die Redaktion von t-online unabhängig bestätigen.

Auch Paypal bestätigt auf seiner Webseite, dass es am Wochenende "zu einer vorübergehenden Dienstunterbrechung" kam und diese dazu geführt habe, dass sich "Transaktionen für eine kleine Anzahl von Konten verzögerten". Das Problem sei aber mittlerweile gelöst.

Überweisungen wurden nicht mehr von Paypal geprüft

Die "SZ" berichtet, den deutschen Banken sei aufgefallen, dass das Sicherheitssystem von Paypal teilweise oder komplett ausgefallen war. Dadurch gingen Lastschriften bei Banken ein, die vorher keinen Sicherheitscheck durchlaufen hatten. Damit war unklar, ob die Transaktionen von echten Kunden oder von Betrügern kamen.

Immer wieder versuchen Verbrecher, das Zahlungssystem von Paypal auszutricksen und so unrechtmäßig Geld von fremden Konten zu stehlen. Eigentlich fliegen solche Tricks schnell auf. Am Montag haben einige Banken anscheinend ein Problem bemerkt. Da sie nicht in der Lage waren, die Überweisungen selbst auf Betrugsmaschen zu überprüfen, haben die Banken alle Aufträge von Paypal gestoppt. Der Zeitung zufolge könnte es um zehn Milliarden Euro gehen, die nun eingefroren sind.

Paypal-Konten immer noch im Minus

Man kann sich ausmalen, was das für ein Chaos auslösen könnte. Händler haben vermutlich ihr Geld nicht bekommen, dadurch verzögern sich Warenauslieferungen. Ein t-online-Redakteur, der von dem Zahlungsstopp betroffen war, bestätigt, dass sein Paypal-Konto auch zwei Tage später noch einen Minusbetrag aufweist. Das bedeutet, dass die Bank die Überweisung noch immer nicht freigegeben hat.

Auf Anfrage von t-online hat sich der deutsche Bankenverband bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht gemeldet. Zur "SZ" sagte eine Sprecherin von Paypal, dass mit den Banken zusammengearbeitet werde, um die Konten zu aktualisieren.