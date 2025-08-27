Ehefrau über Bruce Willis: "Es ist schwer"

Reiseverkehr am BER Umrüstung der Sicherheitskontrollen am BER geht voran

Von dpa Aktualisiert am 27.08.2025 - 14:40 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Flughafenchefin Aletta von Massenbach stellt neue CT-Scanner am Flughafen BER vor. (Quelle: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Einchecken am BER geht inzwischen schneller. Dabei helfen neue Scanner an den Sicherheitskontrollen, bei denen Flüssigkeiten und Laptops im Koffer bleiben können.

Schon länger sorgen neue Scanner am Hauptstadtflughafen BER für schnellere Abfertigungszeiten bei den Passagieren - inzwischen sind etwa 80 Prozent der Sicherheitskontrollen entsprechend umgerüstet. Vier der neuen Sicherheitsstraßen im nördlichen Teil des Terminal 1 sind nun feierlich in Betrieb genommen worden. Insgesamt sind es damit 24. Auch an anderen deutschen Flughäfen, etwa in Frankfurt, gibt es die Scanner inzwischen.

Loading...

Mit den sogenannten CT-Scannern können Fluggäste Flüssigkeiten und elektronische Geräte im Gepäck lassen und müssen die Gegenstände nicht mehr umständlich hervorholen, wie der Flughafen mitteilte. Zudem kann an den Sicherheitsstraßen auch überholt werden. Wer kaum Gepäck hat, kann sich vor denjenigen einordnen, die noch ihre Koffer auf dem Band sortieren müssen.

Terminal 2 schon seit Anfang 2024 umgerüstet