Neues Rheinmetall-Munitionswerk eröffnet - Lob aus Politik

Rüstungsindustrie
Neues Rheinmetall-Munitionswerk eröffnet - Lob aus Politik

Von dpa
Aktualisiert am 27.08.2025 - 19:05 UhrLesedauer: 3 Min.
Neues Artilleriewerk von RheinmetallVergrößern des Bildes
Sie kann bis zu 40 Kilometer weit geschossen werden: Artilleriemunition von Rheinmetall. (Quelle: Julian Stratenschulte/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Einen dreistelligen Millionenbetrag investiert Rheinmetall in ein Werk für Artilleriemunition, die Produktion der 155-Millimeter-Geschosse soll ausgeweitet werden. Zum Auftakt kam Politprominenz.

Mit einem neuen Werk für Artilleriemunition möchte der Rüstungskonzern Rheinmetall seine Position als stärkster westlicher Anbieter von 155-Millimeter-Geschossen ausbauen. Konzernchef Armin Papperger eröffnete die Anlage im niedersächsischen Unterlüß in Anwesenheit von Nato-Generalsekretär Mark Rutte sowie Bundesfinanzminister Lars Klingbeil und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (beide SPD). Die Produktion der neuen Fabrik, die Firmenangaben zufolge in nur 14 Monaten entstand, soll schrittweise hochgefahren werden: Nach 25.000 Geschossen in diesem Jahr sollen es 2027 350.000 Geschosse sein, deren Reichweite bei bis zu 40 Kilometer liegt.

Loading...

Inklusive anderer Standorte möchte Rheinmetall im Jahr 2027 bei einer Jahresproduktion von 1,5 Millionen Schuss sein, das wäre etwa doppelt so viel wie derzeit. Das Investitionsvolumen in die Anlage beträgt 350 Millionen Euro. Hinzu kommen laut Papperger noch 150 bis 200 Millionen Euro für ein kleineres Werk für Raketenmotoren, das 2026 in Unterlüß starten soll.

Es sollen 500 Arbeitsplätze entstehen, 350 davon in dem Werk für Artilleriemunition. In Unterlüß ist Rheinmetall schon seit langem präsent, an dem riesigen Standort hat die Firma unter anderem eine kilometerlange Schießbahn sowie Produktionsstätten für den Schützenpanzer Puma und andere Militärgüter.

Bei der feierlichen Eröffnung sagte Papperger mit Blick auf das neue Werk und die separate Raketenmotor-Anlage: "Es war nicht einfach für uns, eine halbe Milliarde ohne Auftrag zu investieren." Er habe nur eine mündliche Zusicherung von Verteidigungsminister Pistorius gehabt. Inzwischen kamen aber Bestellungen. "Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass sie ihre Handshake-Agreements einhalten: Sie sind ein Mann des Wortes und der Tat", sagte der Manager über den SPD-Politiker. "Ich hätte ein riesiges Problem, wenn ich das alles hingestellt hätte und ich hätte keine Verträge."

Neues Artilleriewerk von RheinmetallVergrößern des Bildes
Nato-Generalsekretär Mark Rutte, Verteidigungsminister Boris Pistorius und Rheinmetall-Chef Armin Papperger. (Quelle: Julian Stratenschulte/dpa/dpa-bilder)

Viel Lob aus der Politik und von der Nato

Die Nachfrage nach so einer Munition ist mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs 2022 nach oben geschnellt, Rheinmetall gehört zu den wichtigsten Lieferanten des von Russland angegriffenen Landes.

Minister Pistorius betonte die Dringlichkeit der Munitionsbeschaffung. "Ohne ausreichende Munition kann die Bundeswehr weder glaubwürdig abschrecken noch wirksam kämpfen", sagte der SPD-Politiker. "Geschosse des Kalibers 155 Millimeter spielen dabei eine Schlüsselrolle, das haben wir in der Ukraine gesehen." Dort würden täglich mehrere Tausend solcher Granaten verschossen. "Der Bedarf ist immens, darum gilt: Wir müssen liefern aus Beständen und aus neu produzierten Serien." Die Ukraine müsse versorgt bleiben und die Bundeswehr sowie Verbündete ihre Bestände auffüllen. Dafür sei das Rheinmetall-Werk in Unterlüß wichtig.

Neues Artilleriewerk von RheinmetallVergrößern des Bildes
155-Millimeter-Munition vor einer Panzerhaubitze 2000, mit der solche Geschosse verschossen werden. (Quelle: Julian Stratenschulte/dpa/dpa-bilder)
Meistgelesen

Munition als Teil der Abschreckung gegen Russland

Nato-Generalsekretär Mark Rutte nannte Rheinmetall "besonders wichtig" für die Versorgung westlicher Armeen mit Rüstungsgütern. Angesichts der russischen Bedrohung zeigte er sich zufrieden, dass die Düsseldorfer Firma und andere Rüstungsfirmen ihre Produktion hochfahren. Er sei zuversichtlich, dass sich das Blatt wende. Die westliche Rüstungsindustrie stelle immer mehr Waffen und Munition zur Verfügung. "Das ist entscheidend für unsere eigene Sicherheit und dafür, dass wir die Ukraine weiter unterstützen können."

Europas Produktionskapazität für Artilleriemunition liege sechsmal höher als vor zwei Jahren. "Wir erwarten zwei Millionen Schuss [pro Jahr] am Ende des Jahres - an diesem Wachstum hat Rheinmetall einen großen Anteil."

Vizekanzler und Finanzminister Klingbeil bewertete das Werk als Beispiel für die neue Leistungsfähigkeit von Deutschlands Rüstungsindustrie. "Ich bin mir sicher, all diese Signale wird Wladimir Putin sehen: Wir meinen es ernst."

Rheinmetall ist seit Beginn des Ukraine-Kriegs auf einem steilen Wachstumskurs, die Auftragsbücher sind so voll wie noch nie. Die Nachfrage nach Militärgütern der deutschen Waffenschmiede ist auch in anderen Nato-Staaten groß, wie der Auftritt von Rumäniens Wirtschaftsminister Radu-Dinel Miruta bei der Feier in Unterlüß verdeutlichte: Er trat auf die Bühne und unterzeichnete einen Vertrag mit Rheinmetall.

Man werde in den nächsten 18 Monaten in Rumänien eine Pulverfabrik aufbauen, verkündete Papperger. "Die rumänische Regierung und Rheinmetall zusammen werden eine Größenordnung von 550 Millionen Euro investieren." In Bulgarien soll zudem ein Werk für Pulver und Artilleriegeschosse gebaut werden, dessen Produktionskapazität ein Drittel des Volumens von Unterlüß haben soll.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
