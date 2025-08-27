t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuelles

Berlusconi-Familie vor Mehrheit bei ProSiebenSat.1

Thema
Altersvorsorge
Tipps & Möglichkeiten zur privaten VorsorgeRententipps und Möglichkeiten zur privaten VorsorgeAltersvorsorge
Startseite Wirtschaft & Finanzen
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextBayern fährt über 400 Kilometer mit Bus
TextWende um vermissten Deutschen in Italien
VideoLanz bringt Habeck in Erklärungsnot
TextZeitkapsel von Prinzessin Diana geöffnet
TextVolker Wissing hat einen neuen Job

Medien
Berlusconi-Familie vor Mehrheit bei ProSiebenSat.1

Von dpa
Aktualisiert am 27.08.2025 - 19:41 UhrLesedauer: 1 Min.
ProSiebenSat.1 Media AGVergrößern des Bildes
Die mögliche Übernahme von ProSiebenSat.1 durch den Berlusconi-Konzern MFE ist einer Entscheidung nahe. (Quelle: Lennart Preiss/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Die Kinder von Silvio Berlusconi dürften schon bald 60 Prozent an ProSiebenSat.1 halten. Welche Pläne sie verfolgen und was das für die europäische TV-Landschaft bedeutet.

Die Berlusconi-Familie steht vor der Mehrheit beim deutschen Fernsehkonzern ProSiebenSat.1. Der tschechische Finanzinvestor PPF will seinen Anteil von knapp 15,7 Prozent der ProSiebenSat.1-Aktien an die Berlusconi-Gesellschaft Media for Europe (MFE) verkaufen, wie er am Mittwochabend mitteilte. Nachdem MFE nach Ablauf der ersten Angebotsfrist schon eine Beteiligung von 43,6 Prozent gemeldet hatte, dürfte ihre Beteiligung mit den Anteilen von PPF auf fast 60 Prozent wachsen.

Loading...

PPF hatte den ProSiebenSat.1-Aktionären ebenfalls eine Übernahmeofferte gemacht, diese aber im Gegensatz zum Berlusconi-Konzern zuletzt nicht mehr erhöht. Mit dem Ablauf der ersten Frist hatte MFE die angestrebte Aktienmehrheit an ProSiebenSat.1 zwar verfehlt. Allerdings dürfen Aktionäre wie PPF ihre Anteile noch bis 1. September MFE andienen. PPF will nun auch seine verbliebenen Finanzinstrumente aus seinem eigenen Übernahmevorhaben abwickeln.

Media for Europe gehört den Kindern des 2023 gestorbenen früheren italienischen Regierungschefs Silvio Berlusconi. Der Konzern will eine europäische Sendergruppe aufbauen. Kartellrechtlich gibt es keine Hürden für das Geschäft. Die Übernahme wurde bereits 2023 der Europäischen Kommission sowie 2024 der Bundeswettbewerbsbehörde zur Prüfung vorgelegt. Damals hatten die Berlusconis die Grenze von 25 Prozent überschritten.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom