Gerichtsurteil zum Versorgungsausgleich Frau muss ihre Rente nicht mit gewalttätigem Ex-Mann teilen

Von dpa Aktualisiert am 28.08.2025 - 12:05 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Nie gearbeitet, vorbestraft und gewaltätig: Ein Mann, der seine Frau schwer misshandelt hat, verliert bei der Scheidung den Anspruch auf Versorgungsausgleich. (Quelle: Christin Klose/dpa-tmn/dpa-bilder)

Ein Gericht hat entschieden: Eine misshandelte Frau muss ihre Rente nicht mit ihrem gewalttätigen Ex-Mann teilen. Der Fall gilt als Ausnahme im Scheidungsverfahren.

Normalerweise werden bei einer Scheidung die während der Ehe entstandenen Rentenansprüche zwischen den Partnern gerecht aufgeteilt – unabhängig davon, wer wie viel gearbeitet hat. Doch es gibt eine Ausnahme. Auf einen Fall wegen "grober Unbilligkeit" (wie es im Juristendeutsch heißt) weist die Arbeitsgemeinschaft Familienrecht des Deutschen Anwaltvereins (DAV) hin.

Demnach hat ein Mann, der seine Frau schwer misshandelt hat und nicht erwerbstätig war, bei der Scheidung keinen Anspruch auf Durchführung des Versorgungsausgleichs. So hat es das Oberlandesgericht Stuttgart (Az: 11 UF 222/24) entschieden.

Frau schwer misshandelt – bis ein Auge blind wurde

Im konkreten Fall trennte sich ein Ehepaar mit gemeinsamem Sohn. Im folgenden Scheidungsverfahren wurde dann der Versorgungsausgleich zulasten der Frau durchgeführt, da nur sie Rentenansprüche hatte. Sie legte Beschwerde ein und beantragte dessen Ausschluss wegen grober Unbilligkeit: Ihr Ex-Mann habe nie gearbeitet, sei drogenabhängig, gewalttätig und mehrfach vorbestraft. Zudem habe er sie so schwer misshandelt, dass sie auf einem Auge erblindet sei.