Polizei warnt vor Betrugsmasche Rentner verliert 150.000 Euro in sozialen Medien

Mit hohen Renditeversprechen legen Betrüger immer wieder Menschen herein. Nun verlor ein Mann einen sechsstelligen Betrag. Wie Sie Betrüger erkennen.

Immer häufiger liest man von dieser Betrugsmasche: Über soziale Medien locken vermeintliche Börsenprofis mit neuen Tipps, wie man traumhafte Renditen mit Aktien oder Kryptowährungen erzielt. Jetzt hat es einen 70-Jährigen in Baden-Württemberg erwischt, der 150.000 Euro verloren hat.

Rentner wird in sozialen Medien betrogen

Wie das Polizeipräsidium Ravensburg mitteilte, ließ der 70-Jährige sich von seriös wirkenden vermeintlichen Anlageberatern täuschen und investierte einen sechsstelligen Euro-Betrag, den er auf ein ausländisches Konto überwies. Als der Senior eine Auszahlung seines Geldes beantragte, verlangten die Täter weitere Gebühren in Höhe von mehr als 50.000 Euro. Erst als Angehörige auf die angebliche Geldanlage aufmerksam wurden, wurde dem 70-Jährigen der Betrug bewusst.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ruft zur Vorsicht bei Geldanlagen mit "traumhaft hohen Renditen". Die Betrüger würden ihre Opfer in der Regel in den sozialen Medien mit hohen Renditeversprechen locken. Die meisten Opfer überweisen demnach zunächst nur einen kleinen Betrag in Höhe von etwa 250 Euro. Dann täuschten die Täter ihnen mit gefälschten Kontoauszügen utopische Renditen vor und überzeugten die Anleger so, noch mehr Geld zu investieren.

Banken geben Ratschläge

Besonders häufig liest man in jüngster Zeit von Chatgruppen bei Telegram, WhatsApp oder Instagram, in die Betrüger ihre Opfer einladen. Dort werden dann Anlagetipps verbreitet, die das große Geld versprechen. Wer Geld investiert, verliert meist alles unwiederbringlich.

Auch der Bundesverband Deutscher Banken ist auf eine Häufung der Vorfälle aufmerksam geworden. Er rät:

Seien Sie bei Werbeanzeigen grundsätzlich aufmerksam und recherchieren Sie unabhängig, bevor Sie einer solchen Messengergruppe beitreten. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) etwa veröffentlicht regelmäßig aktuelle Warnungen zu unseriösen Anbietern auf ihrer Website.

Gehen Sie grundsätzlich sparsam mit persönlichen Daten im Internet um. Machen Sie nur Angaben, wenn es unbedingt nötig ist.

Zu schön, um wahr zu sein? Misstrauen Sie Finanzangeboten in Messengergruppen –insbesondere mit sehr hohen Renditeversprechen. Solche Angebote sind meist unseriös.

Sie erhalten Informationen angeblich exklusiv und sollen schnell investieren? Spätestens jetzt sollten die Alarmglocken schrillen. Solche Versprechen dienen nur dem Vertrauensaufbau und sollen Sie dazu verleiten, höhere Einzahlungen vorzunehmen.

Verhärtet sich Ihr Verdacht auf einen Betrug, sollten Sie Anzeige bei der Polizei erstatten und die Bafin informieren. So können auch andere davor bewahrt werden, auf die Betrüger hereinzufallen.

Wie die Bafin betont, ist besonders dann Vorsicht geboten, wenn der vermeintliche Berater von einer öffentlichen Plattform auf einen Messengerdienst wechseln möchte. Denn dadurch geben Sie weitere private Kontaktdaten an den Betrüger preis.