t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuelles

Neue Betrugsmasche – Rentner verliert 150.000: Banken und Polizei warnen

Kolumne
Die Anleger
Geldanlage, Börse, private AltersvorsorgeWöchentliche Artikel zu Geldanlage, Börse und private AltersvorsorgeDie Anleger
Startseite Wirtschaft & Finanzen
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextMolkerei-Milliardär feiert mit Weidel
TextVW macht radikale Wende beim Elektroauto
TextSchlagerstar kehrt auf die Bühne zurück
TextMoskau: Haben Ukraine-Schiff versenkt
TextBiathlet schießt auf eigenen Patenonkel

Polizei warnt vor Betrugsmasche
Rentner verliert 150.000 Euro in sozialen Medien

Von dpa, wal
Aktualisiert am 28.08.2025 - 15:36 UhrLesedauer: 2 Min.
GeldscheineVergrößern des Bildes
Immer wieder fallen Menschen nach Polizeiangaben auf Anlagebetrüger herein. (Symbolbild) (Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Mit hohen Renditeversprechen legen Betrüger immer wieder Menschen herein. Nun verlor ein Mann einen sechsstelligen Betrag. Wie Sie Betrüger erkennen.

Immer häufiger liest man von dieser Betrugsmasche: Über soziale Medien locken vermeintliche Börsenprofis mit neuen Tipps, wie man traumhafte Renditen mit Aktien oder Kryptowährungen erzielt. Jetzt hat es einen 70-Jährigen in Baden-Württemberg erwischt, der 150.000 Euro verloren hat.

Loading...

Rentner wird in sozialen Medien betrogen

Wie das Polizeipräsidium Ravensburg mitteilte, ließ der 70-Jährige sich von seriös wirkenden vermeintlichen Anlageberatern täuschen und investierte einen sechsstelligen Euro-Betrag, den er auf ein ausländisches Konto überwies. Als der Senior eine Auszahlung seines Geldes beantragte, verlangten die Täter weitere Gebühren in Höhe von mehr als 50.000 Euro. Erst als Angehörige auf die angebliche Geldanlage aufmerksam wurden, wurde dem 70-Jährigen der Betrug bewusst.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ruft zur Vorsicht bei Geldanlagen mit "traumhaft hohen Renditen". Die Betrüger würden ihre Opfer in der Regel in den sozialen Medien mit hohen Renditeversprechen locken. Die meisten Opfer überweisen demnach zunächst nur einen kleinen Betrag in Höhe von etwa 250 Euro. Dann täuschten die Täter ihnen mit gefälschten Kontoauszügen utopische Renditen vor und überzeugten die Anleger so, noch mehr Geld zu investieren.

Banken geben Ratschläge

Besonders häufig liest man in jüngster Zeit von Chatgruppen bei Telegram, WhatsApp oder Instagram, in die Betrüger ihre Opfer einladen. Dort werden dann Anlagetipps verbreitet, die das große Geld versprechen. Wer Geld investiert, verliert meist alles unwiederbringlich.

Auch der Bundesverband Deutscher Banken ist auf eine Häufung der Vorfälle aufmerksam geworden. Er rät:

  • Seien Sie bei Werbeanzeigen grundsätzlich aufmerksam und recherchieren Sie unabhängig, bevor Sie einer solchen Messengergruppe beitreten. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) etwa veröffentlicht regelmäßig aktuelle Warnungen zu unseriösen Anbietern auf ihrer Website.
  • Gehen Sie grundsätzlich sparsam mit persönlichen Daten im Internet um. Machen Sie nur Angaben, wenn es unbedingt nötig ist.
  • Zu schön, um wahr zu sein? Misstrauen Sie Finanzangeboten in Messengergruppen –insbesondere mit sehr hohen Renditeversprechen. Solche Angebote sind meist unseriös.
  • Sie erhalten Informationen angeblich exklusiv und sollen schnell investieren? Spätestens jetzt sollten die Alarmglocken schrillen. Solche Versprechen dienen nur dem Vertrauensaufbau und sollen Sie dazu verleiten, höhere Einzahlungen vorzunehmen.
  • Verhärtet sich Ihr Verdacht auf einen Betrug, sollten Sie Anzeige bei der Polizei erstatten und die Bafin informieren. So können auch andere davor bewahrt werden, auf die Betrüger hereinzufallen.

Niemals private Kontaktdaten teilen

Wie die Bafin betont, ist besonders dann Vorsicht geboten, wenn der vermeintliche Berater von einer öffentlichen Plattform auf einen Messengerdienst wechseln möchte. Denn dadurch geben Sie weitere private Kontaktdaten an den Betrüger preis.

"Danach dürften Sie einige ungebetene, unerlaubte Anrufe erhalten, bei denen Ihnen Anlageprodukte angeboten werden und in vielen Fällen Anrufer auch einen hohen Handlungsdruck erzeugen." Ohnehin sollte man sich niemals unter Druck setzen lassen, möglichst schnell Geld irgendwohin zu investieren.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Baden-WürttembergBankPolizeiRavensburg
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom