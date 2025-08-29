t-online - Nachrichten für Deutschland
Immobilien: Diese Luxus-Häuser mit Pool stehen zum Verkauf

Alle mit Pool
Diese Luxushäuser stehen in Deutschland zum Verkauf

Von t-online, wal
29.08.2025 - 11:56 UhrLesedauer: 2 Min.
Luxus mit Pool: Diese Villa steht in Berlin zum Verkauf.Vergrößern des Bildes
Luxus mit Pool: Diese Villa steht in Berlin zum Verkauf. (Quelle: Immoscout24/t-online)
News folgen

Wer das nötige Kleingeld hat, kann sich aktuell eines der schönsten Anwesen in Deutschland kaufen. Eines hat einen Pool, der allein 40 Quadratmeter umfasst.

Wer davon träumt, in einer Villa mit eigenem Pool zu leben, kann in Deutschland fündig werden. Auf dem Immobilienportal Immoscout24 befinden sich laut Mitteilung vom Donnerstag gleich mehrere solche Anwesen – das teuerste steht in Frankfurt-Sachsenhausen und kostet 30,5 Millionen Euro.

Immobilienscout24 hat die luxuriösesten Poolhäuser auf Basis seiner Inserate vom 26. August 2025 ausgewertet. Laut Mitteilung des Unternehmens liegen die exklusivsten Objekte überwiegend in Bayern und Baden-Württemberg.

Das ist die Rangliste der Luxusimmobilien

Für die Auswahl hat das Immobilienportal nach Häusern mit fest verbautem Pool, einer Wohnfläche ab 150 Quadratmetern und einem Angebotspreis von mindestens einer Million Euro gesucht. Daraus ergibt sich folgendes Ranking:

  1. Luxus-Villa in Sachsenhausen-Süd, Frankfurt: 30,5 Mio. Euro, 2.073 m² Wohnfläche mit Schwimmbad und Sauna
  2. Luxus-Villa in Herzogpark, München: 27,5 Mio. Euro, 1.015 m² Wohnfläche mit Außenpool
  3. Luxus-Villa in Berlin-Schmargendorf: 18 Mio. Euro, 800 m² Wohnfläche mit 40 m² Indoor-Pool und zwei Saunen
  4. Luxus-Villa in Eberhardzell, Biberach: 14,7 Mio. Euro, 1.632 m² Wohnfläche mit Wellness-Bereich und Außenpool
  5. Luxus-Villa in Grünwald, München: 13,9 Mio. Euro, 516 m² Wohnfläche mit Indoor-Pool mit Gegenstromanlage
  6. Luxus-Villa in Kalkum, Düsseldorf: 12,8 Mio. Euro, 1.002 m² Wohnfläche mit Schwimmbad und Whirpool
  7. Luxus-Villa in Kräherwald, Stuttgart: 11,9 Mio. Euro, 875 m² Wohnfläche mit Spa, Infinity-Pool, Sauna und Dampfbad
  8. Luxus-Villa in Othmarschen, Hamburg: 11,5 Mio. Euro, 600 m² Wohnfläche mit sanierungsbedürftigem Schwimmbad
  9. Luxus-Villa in Grünwald, München: 10,99 Mio. Euro, 348 m² Wohnfläche mit 27 m² beheiztem Außenpool
  10. Luxus-Villa in Harlaching, München: 10,95 Mio. Euro, 438 m² Wohnfläche mit Außenpool mit Gegenstromanlage

Im Süden stehen die meisten

In der Auswertung zeigt sich ein klarer regionaler Schwerpunkt: Acht der zehn gelisteten Luxusobjekte liegen in Süddeutschland. Nur zwei stehen im Norden beziehungsweise Osten. Laut Immobilienscout24 könnten hohe Einkommen, attraktive Lagen und die Nähe zu Ballungsräumen die Gründe für diese Verteilung sein.

Diese Villa steht in München Herzogpark und kostet 27,5 Mio. Euro.Vergrößern des Bildes
Diese Villa steht in München Herzogpark und kostet 27,5 Mio. Euro. (Quelle: Immoscout24/t-online)
Zu diesem Pool in Berlin gehören noch zwei Saunen.Vergrößern des Bildes
Zu diesem Pool in Berlin gehören noch zwei Saunen. (Quelle: Immoscout24/t-online)

Die veröffentlichten Häuser sind nach Angaben des Portals öffentlich gelistete Verkaufsangebote, die bestimmten Suchkriterien entsprechen. Die Auswahl erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

