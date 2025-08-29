t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuelles

Nach PayPal-Panne: Otto setzt Zahlungen über den Dienst aus

Eilmeldung
Messerattacke auf US-Bürger: Verdächtiger stellt sich
Thema
Altersvorsorge
Tipps & Möglichkeiten zur privaten VorsorgeRententipps und Möglichkeiten zur privaten VorsorgeAltersvorsorge
Startseite Wirtschaft & Finanzen
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextSchweiz: Chefkoch und Sohn tot entdeckt
TextARD stellt Sendung nach 35 Jahren ein
TextBusunglück auf Autobahn – viele Verletzte
TextWiesn: Steak kostet über 200 Euro
TextNach Geburt: 814 Mio. Euro Schadenersatz

Nach Sicherheitspanne
Otto setzt Zahlungen per PayPal aus

Von dpa, afp, sha
29.08.2025 - 15:21 UhrLesedauer: 2 Min.
imago images 0299851772Vergrößern des Bildes
PayPal ist ein US-Zahlungsdienstleister. (Symbolbild) (Quelle: IMAGO/Zoonar.com/rafapress/imago)
News folgen

Ein erster Händler zieht Konsequenzen aus der PayPal-Panne. Das Versandhaus Otto setzt Zahlungen über den Dienstleister aus.

Nach einer großen Sicherheitspanne bei PayPal stoppt Otto die Zahlungsmöglichkeiten über die Plattform. Das berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf den Handelskonzern. Das Unternehmen sei "wie viele andere Händler, Marktplätze und Zahlungsdienstleister von den Auswirkungen der aktuellen PayPal-Störung betroffen."

Loading...

Wie das Blatt weiter berichtet, kämpften laut dem E-Commerce-Verband BEVH manche Onlinehändler noch mit den Auswirkungen der PayPal-Panne. "PayPal habe seine technischen Probleme zwar gelöst", heißt es. Den geschädigten Händlern würden ihre Beträge aber nicht sofort wieder gutgeschrieben.

PayPal entschuldigte sich mittlerweile "für die Unannehmlichkeiten, die durch die aktuellen Ereignisse entstanden sind." Wenn Probleme aufträten, würden Verbraucher sowie Händler durch den Käufer- und Verkäuferschutz von PayPal unterstützt.

Den Betroffenen wolle der Zahlungsdienstleister möglichst schnell zu ihrem Geld verhelfen. "Alle rechtmäßigen Transaktionen der Händlerinnen und Händler werden vollständig erstattet", sagte eine PayPal-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

Verbraucherschützer fordern "Aufklärung" von PayPal

Unterdessen hat der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) Aufklärung von dem US-Zahlungsdienstleister gefordert. "Der Zahlungsdienstleister muss seine Kundinnen und Kunden schnell aufklären, anstatt sie mit falschen Aussagen zur Kontodeckung zu verunsichern", erklärte vzbv-Vorständin Ramona Pop.

Die Vorgänge offenbarten "einmal mehr die Abhängigkeit von US-Zahlungsdienstleistern. Hier braucht es mehr europäische Alternativen auf dem Markt", sagte sie.

Laut "Süddeutscher Zeitung" hatten mehrere deutsche Banken am vergangenen Montag PayPal-Zahlungen in Milliardenhöhe blockiert, nachdem bei dem Zahlungsdienstleister mutmaßlich Sicherheitssysteme ausgefallen waren, die eigentlich betrügerische Zahlungen herausfiltern sollen.

Europäische Alternative ist Wero

Eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums sagte, der Vorfall zeige, wie wichtig die Resilienz des europäischen Zahlungsverkehrs sei. Dazu könnten Dienstleistungen "made in Europe" beitragen.

Ein europäisches Zahlungssystem ist etwa der von europäischen Banken gemeinsam eingeführte Bezahldienst Wero. Mit dem Dienst können Nutzer Geld schnell von einem Bankkonto auf ein anderes transferieren.

Um Geld etwa an Freunde oder Familie zu schicken, ist eine mit dem Bankkonto verknüpfte Telefonnummer oder ein per App generierter QR-Code nötig. Weitere Funktionen, etwa zum Bezahlen in Geschäften und beim Online-Shopping, sind geplant.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
BankOtto groupPayPal
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom