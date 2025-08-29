Nach Sicherheitspanne Otto setzt Zahlungen per PayPal aus

Von dpa , afp , sha 29.08.2025 - 15:21 Uhr Lesedauer: 2 Min.

PayPal ist ein US-Zahlungsdienstleister. (Symbolbild) (Quelle: IMAGO/Zoonar.com/rafapress/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Ein erster Händler zieht Konsequenzen aus der PayPal-Panne. Das Versandhaus Otto setzt Zahlungen über den Dienstleister aus.

Nach einer großen Sicherheitspanne bei PayPal stoppt Otto die Zahlungsmöglichkeiten über die Plattform. Das berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf den Handelskonzern. Das Unternehmen sei "wie viele andere Händler, Marktplätze und Zahlungsdienstleister von den Auswirkungen der aktuellen PayPal-Störung betroffen."

Loading...

Wie das Blatt weiter berichtet, kämpften laut dem E-Commerce-Verband BEVH manche Onlinehändler noch mit den Auswirkungen der PayPal-Panne. "PayPal habe seine technischen Probleme zwar gelöst", heißt es. Den geschädigten Händlern würden ihre Beträge aber nicht sofort wieder gutgeschrieben.

PayPal entschuldigte sich mittlerweile "für die Unannehmlichkeiten, die durch die aktuellen Ereignisse entstanden sind." Wenn Probleme aufträten, würden Verbraucher sowie Händler durch den Käufer- und Verkäuferschutz von PayPal unterstützt.

Den Betroffenen wolle der Zahlungsdienstleister möglichst schnell zu ihrem Geld verhelfen. "Alle rechtmäßigen Transaktionen der Händlerinnen und Händler werden vollständig erstattet", sagte eine PayPal-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

Verbraucherschützer fordern "Aufklärung" von PayPal

Unterdessen hat der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) Aufklärung von dem US-Zahlungsdienstleister gefordert. "Der Zahlungsdienstleister muss seine Kundinnen und Kunden schnell aufklären, anstatt sie mit falschen Aussagen zur Kontodeckung zu verunsichern", erklärte vzbv-Vorständin Ramona Pop.

Die Vorgänge offenbarten "einmal mehr die Abhängigkeit von US-Zahlungsdienstleistern. Hier braucht es mehr europäische Alternativen auf dem Markt", sagte sie.

Laut "Süddeutscher Zeitung" hatten mehrere deutsche Banken am vergangenen Montag PayPal-Zahlungen in Milliardenhöhe blockiert, nachdem bei dem Zahlungsdienstleister mutmaßlich Sicherheitssysteme ausgefallen waren, die eigentlich betrügerische Zahlungen herausfiltern sollen.

Europäische Alternative ist Wero

Eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums sagte, der Vorfall zeige, wie wichtig die Resilienz des europäischen Zahlungsverkehrs sei. Dazu könnten Dienstleistungen "made in Europe" beitragen.

Ein europäisches Zahlungssystem ist etwa der von europäischen Banken gemeinsam eingeführte Bezahldienst Wero. Mit dem Dienst können Nutzer Geld schnell von einem Bankkonto auf ein anderes transferieren.