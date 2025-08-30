Digitale Souveränität Verbraucher suchen Alternativen zu US-Tech-Produkten

Von dpa Aktualisiert am 31.08.2025 - 00:17 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Auch beim deutsch-französischen Ministerrat war digitale Souveränität Thema. (Archivfoto) (Quelle: Kay Nietfeld/dpa/dpa-bilder)

An Paypal, Google, ChatGPT und WhatsApp führt für viele Menschen kein Weg vorbei. Doch manche Verbraucher suchen inzwischen bewusst nach europäischen Alternativen - auch aus politischen Gründen.

Wer die Restaurantrechnung per Revolut-App teilt und auf seinem Rechner den Vivaldi-Browser nutzt, mag in manchen Kreisen als spleeniger Außenseiter gelten. Doch einige Entwicklungen der vergangenen Monate haben dazu geführt, dass sich mittlerweile auch Menschen, die bisher auf digitale Produkte und Dienstleistungen von Marktführern wie Google, Paypal, Amazon oder Meta setzen, mehr Gedanken machen über Datenschutz und Abhängigkeiten.

Bequemlichkeit geht oft vor

Das Bewusstsein für diese Problematik sei bei Verbrauchern zwar insgesamt nicht so groß wie bei Unternehmen und Behörden, sagt Florian Glatzner von der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv). Er habe jedoch den Eindruck, dass viele Nutzer inzwischen "ein schlechtes Gefühl in der Magengegend" hätten, nicht nur bei Soft- und Hardware aus China, sondern auch bei Produkten aus den USA. Da es meist einfacher sei, Apps und andere Produkte zu nutzen, die weit verbreitet, benutzerfreundlich und häufig sogar schon auf den Geräten voreingestellt seien, führe dieses Unwohlsein aber in den meisten Fällen nicht zu einer Änderung des Verhaltens - oder zumindest nicht sofort. Psychologen nennen so etwas kognitive Dissonanz.

Ärger über Aus für Windows 10

Dabei geht es gar nicht unbedingt immer um die Sorge, ein US-Konzern könnte auf Grundlage politischer Vorgaben ohne Vorwarnung den Zugang zu den eigenen Daten sperren. Auch andere, banalere Zwänge sorgen dafür, dass Nutzerinnen und Nutzer ins Nachdenken kommen. Zu den Fällen, die in jüngster Zeit für einigen Ärger bei Verbrauchern gesorgt haben, zählt Glatzner die schon länger angekündigte Entscheidung von Microsoft, dass der kostenlose Support für Windows 10 am 14. Oktober endgültig endet. Mit eventuellen Sicherheitslücken bleiben die Nutzer des Betriebssystems dann allein. Für Privatkunden gibt es - Stand jetzt - dann nur noch die Möglichkeit gegen Gebühr für ein Jahr Sicherheitsupdates zu erhalten.

Gleichzeitig sind die Mindestanforderungen, die ein Gerät erfüllen muss, damit darauf Windows 11 installiert werden kann, so hoch, dass viele ansonsten noch voll funktionsfähige Hardware ersetzt werden muss - falls die Betroffenen nicht auf ein anderes Betriebssystem umsteigen wollen. Das verursache unnötige Kosten und große Mengen von Elektroschrott, so die Kritik einiger Nutzer.

Online-Bezahldienst "made in Europe"