6 Milliarden nur für Beihilfen Beamte werden immer teurer: Linnemann fordert Kürzungen

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann will das Beamtentum auf wenige Bereiche mit hoheitlichen Aufgaben beschränken. Damit könnten Milliarden gespart werden.

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Ausgaben des Staates zu verschlanken und dafür auch größere Reformen anzustoßen. Um die Sozialausgaben zu reformieren, soll nun eine Sozialstaatskommission bis Ende des Jahres Vorschläge machen. Steuererhöhungen soll es keine geben, das hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Sommerinterview am Sonntag klargestellt. Sein Generalsekretär sieht jedoch Sparpotenzial bei den Beamten.

Weniger Beamte in den Ministerien?

So will Carsten Linnemann das Beamtentum auf wenige Bereiche mit hoheitlichen Aufgaben einschränken. "Wir sollten nur noch dort verbeamten, wo es ein besonderes Treueverhältnis zum Staat gibt, zum Beispiel bei der Polizei, der Feuerwehr oder in anderen Sicherheitsbereichen, bei Finanzbeamten oder beim Zoll", sagte Linnemann den Zeitungen der "Funke Mediengruppe".

Derzeit fänden die meisten Verbeamtungen in den Ländern statt, sagte Linnemann. Gleichwohl könne man "dort anfangen, wo der Bund zuständig ist". Konkret stellte der CDU-Generalsekretär infrage, ob Mitarbeitende in den Ministerien im bisherigen Umfang verbeamtet werden müssten. "Ich finde, das ist nicht überall notwendig", sagte er. So ließe sich der Beamtenapparat deutlich verkleinern. Zudem verwies er auf das Vorhaben, bis 2029 generell acht Prozent an Personal in den Ministerien einzusparen.

Allein die Pension von Beamten kostet Milliarden

Allein für die Beamten im Ruhestand hat der Staat 2023 nach Angaben des Innenministeriums 6,8 Milliarden Euro ausgegeben. Diese Zahl wird in den kommenden Jahren deutlich steigen, da auch bei den Beschäftigten im öffentlichen Dienst der demografische Wandel spürbar ist: Auch unter den Beamten sind viele Babyboomer, die jetzt nach und nach in Rente gehen.

Nach Berechnungen des ifo-Instituts werden die Ausgaben für die Beamtenversorgung von heute rund 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts bis 2080 auf 2,2 Prozent ansteigen. Die Ausgaben bleiben auch auf lange Sicht hoch, da in den 2010er und frühen 2020er Jahren zahlreiche zusätzliche Beamte eingestellt wurden. Dadurch flachen die Pensionsausgaben in den 2040er Jahren auf hohem Niveau ab und steigen ab 2060 wieder stark an. "Angesichts dieser Entwicklung und weiterer finanzpolitischer Herausforderungen erscheint eine Reform der Beamtenversorgung als notwendig", heißt es in dem Papier des Wirtschaftsinstituts.

Neben den Pensionsansprüchen belasten auch die Gehälter und die Gesundheitskosten der Verbeamteten die Staatskasse. So hat der Bund 2024 laut einem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes 6,6 Milliarden Euro allein für die sogenannte Beihilfe zu den Gesundheitsleistungen des Bundes gezahlt. Bei den Ländern waren es 13,8 Milliarden Euro.

Länder stellen immer mehr Beamte ein

Das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln (IW) hat am Montag eine Studie zur Beschäftigung im öffentlichen Dienst veröffentlicht, die zeigt, dass Bund und Länder seit 2013 massiv Personal aufgestockt haben.