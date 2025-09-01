6 Milliarden nur für Beihilfen Beamte werden immer teurer: Linnemann fordert Kürzungen
CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann will das Beamtentum auf wenige Bereiche mit hoheitlichen Aufgaben beschränken. Damit könnten Milliarden gespart werden.
Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Ausgaben des Staates zu verschlanken und dafür auch größere Reformen anzustoßen. Um die Sozialausgaben zu reformieren, soll nun eine Sozialstaatskommission bis Ende des Jahres Vorschläge machen. Steuererhöhungen soll es keine geben, das hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Sommerinterview am Sonntag klargestellt. Sein Generalsekretär sieht jedoch Sparpotenzial bei den Beamten.
Weniger Beamte in den Ministerien?
So will Carsten Linnemann das Beamtentum auf wenige Bereiche mit hoheitlichen Aufgaben einschränken. "Wir sollten nur noch dort verbeamten, wo es ein besonderes Treueverhältnis zum Staat gibt, zum Beispiel bei der Polizei, der Feuerwehr oder in anderen Sicherheitsbereichen, bei Finanzbeamten oder beim Zoll", sagte Linnemann den Zeitungen der "Funke Mediengruppe".
Derzeit fänden die meisten Verbeamtungen in den Ländern statt, sagte Linnemann. Gleichwohl könne man "dort anfangen, wo der Bund zuständig ist". Konkret stellte der CDU-Generalsekretär infrage, ob Mitarbeitende in den Ministerien im bisherigen Umfang verbeamtet werden müssten. "Ich finde, das ist nicht überall notwendig", sagte er. So ließe sich der Beamtenapparat deutlich verkleinern. Zudem verwies er auf das Vorhaben, bis 2029 generell acht Prozent an Personal in den Ministerien einzusparen.
Allein die Pension von Beamten kostet Milliarden
Allein für die Beamten im Ruhestand hat der Staat 2023 nach Angaben des Innenministeriums 6,8 Milliarden Euro ausgegeben. Diese Zahl wird in den kommenden Jahren deutlich steigen, da auch bei den Beschäftigten im öffentlichen Dienst der demografische Wandel spürbar ist: Auch unter den Beamten sind viele Babyboomer, die jetzt nach und nach in Rente gehen.
Nach Berechnungen des ifo-Instituts werden die Ausgaben für die Beamtenversorgung von heute rund 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts bis 2080 auf 2,2 Prozent ansteigen. Die Ausgaben bleiben auch auf lange Sicht hoch, da in den 2010er und frühen 2020er Jahren zahlreiche zusätzliche Beamte eingestellt wurden. Dadurch flachen die Pensionsausgaben in den 2040er Jahren auf hohem Niveau ab und steigen ab 2060 wieder stark an. "Angesichts dieser Entwicklung und weiterer finanzpolitischer Herausforderungen erscheint eine Reform der Beamtenversorgung als notwendig", heißt es in dem Papier des Wirtschaftsinstituts.
Neben den Pensionsansprüchen belasten auch die Gehälter und die Gesundheitskosten der Verbeamteten die Staatskasse. So hat der Bund 2024 laut einem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes 6,6 Milliarden Euro allein für die sogenannte Beihilfe zu den Gesundheitsleistungen des Bundes gezahlt. Bei den Ländern waren es 13,8 Milliarden Euro.
Länder stellen immer mehr Beamte ein
Das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln (IW) hat am Montag eine Studie zur Beschäftigung im öffentlichen Dienst veröffentlicht, die zeigt, dass Bund und Länder seit 2013 massiv Personal aufgestockt haben.
Auf Länderebene stiegen zwischen 2013 und 2023 die Ausgaben allein für Verwaltungsstellen um 25 Prozent. Im Bildungswesen gaben die Länder 4,2 Prozent mehr aus. In den Bereichen Verkehrs- und Nachrichtenwesen, Hochschulkliniken und Krankenhäuser wurde indes Personal abgebaut. Insgesamt stiegen die Ausgaben der Länder für den öffentlichen Dienst um 6,4 Prozent.
Verband warnt vor amerikanischen Verhältnissen
Gegen den Vorstoß Linnemanns wandte sich der Bundesvorsitzende des DBB Beamtenbund und Tarifunion, Volker Geyer. Das Beamtentum stehe "für Kontinuität, Verlässlichkeit und politische Neutralität" und müsse als "wichtiger Stabilitätsfaktor dieses Landes" erhalten bleiben, sagte er dem Berliner "Tagesspiegel". Gerade im Bereich der Bildung sei es "enorm wichtig", dass "Bereiche der staatlichen Daseinsfürsorge durch die Beamtinnen und Beamten streikfrei" bleiben.
Zudem sei das Beamtentum durch den Eid auf das Grundgesetz "ein Bollwerk gegen Extremismus". Auch Linnemanns Initiative, mit weniger Verbeamtungen in den Bundesministerien zu beginnen, lehnte er ab. "Ich möchte keine Verhältnisse wie in den USA, wo ein Regierungschef alle öffentlich Bediensteten auf einmal rausschmeißen und den gesamten Staat umbauen kann."
"Das Berufsbeamtentum ist eine zentrale Säule unseres Staatswesens. Es sorgt für Stabilität, Verlässlichkeit und Unabhängigkeit – und trägt den Staat", sagte auch der Chef der Bayerischen Staatskanzlei, Florian Herrmann (CSU), dem "Münchner Merkur" (Montagsausgabe). "Wir stehen daher klar zum Berufsbeamtentum und wertschätzen die vielen Menschen, die in Verwaltung, Schulen, Polizei, Justiz oder Finanzwesen und Zoll tagtäglich Verantwortung übernehmen", stellte er klar.
SPD offen für weniger Beamte
"Gerade in Zeiten wachsender Unsicherheiten und Fachkräftemangels braucht es qualifiziertes, engagiertes Personal in Bereichen wie Bildung, innere Sicherheit und Justiz", sagte auch der Grünen-Innenpolitiker Marcel Emmerich dem "Tagesspiegel". "Der Beamtenstatus sichert nicht nur die Funktionsfähigkeit des Staates, sondern garantiert auch Neutralität und Loyalität", argumentierte auch er. Emmerich mahnte aber zugleich Reformbereitschaft an und forderte "deutlich mehr Flexibilität und Durchlässigkeit, um Wechsel aus der freien Wirtschaft zu erleichtern und umgekehrt".
Vorsichtige Zustimmung zu dem Vorstoß Linnemanns kam aus der SPD. "Auch wenn es hierzu keine Vereinbarung im Koalitionsvertrag gibt, kann man Diskussionen über die Ausgestaltung des Berufsbeamtentums grundsätzlich führen", sagte deren wirtschaftspolitischer Sprecher im Bundestag, Sebastian Roloff, dem "Münchner Merkur". So sprach er sich etwa für "ein einheitliches System der Altersvorsorge für alle" aus. Beamte und Beamtinnen zahlen nicht in die Deutsche Rentenversicherung ein.
Laut Angaben des Statistischen Bundesamts gab es Mitte 2024 in Deutschland rund 1,7 Millionen Beamtinnen und Beamte. Diese machen damit etwa ein Drittel der Beschäftigten im öffentlichen Dienst aus. Die größte Gruppe unter ihnen ist die der Lehrerinnen und Lehrer, gefolgt von Verwaltung und Polizei.
