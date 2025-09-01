"Nicht mehr finanzierbar" Rente bis Bürgergeld: So viel kostet der deutsche Sozialstaat

Von Christine Holthoff Aktualisiert am 03.09.2025 - 09:48 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): "Der Sozialstaat, wie wir ihn heute haben, ist mit dem, was wir volkswirtschaftlich leisten, nicht mehr finanzierbar." (Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Kanzler Merz warnt vor einem Sozialstaat, den sich das Land nicht mehr leisten könne, SPD-Chefin Bas widerspricht. Doch wie teuer ist das alles eigentlich?

Deutschland streitet über die Zukunft des Sozialstaats. "Wir leben seit Jahren über unsere Verhältnisse", sagte Kanzler Friedrich Merz am Wochenende. Der Sozialstaat in seiner heutigen Form sei nicht mehr zu finanzieren. SPD-Chefin und Sozialministerin Bärbel Bas konterte scharf: Von der Vorstellung, Deutschland könne sich seinen Sozialstaat nicht mehr leisten, halte sie nichts. Das sei "Bullshit".

Loading...

Hinter der harten Rhetorik steckt ein ernster Konflikt: Die schwarz-rote Koalition ringt um ihren Kurs in Zeiten schwächelnder Wirtschaft und leerer Kassen. Noch in diesem Herbst sollen Reformgesetze wie die Aktivrente und die Frühstart-Rente folgen, zudem nimmt an diesem Montag eine von der Regierung eingesetzte Sozialstaatskommission ihre Arbeit auf. Das Gremium soll unter anderem Vorschläge für Bürgergeld, Wohngeld und Kinderzuschlag erarbeiten – und Ideen entwickeln, wie man den Sozialstaat effizienter gestalten könnte.

Rekordausgaben für Soziales – und sie steigen weiter

Die Zahlen aus dem Haushaltsentwurf 2026 zeigen, wie groß der Sozialetat inzwischen ist. 197,4 Milliarden Euro will die Regierung für Arbeit und Soziales ausgeben – fast 38 Prozent des gesamten Bundeshaushalts. Kein Ressort ist teurer.

Loading... Embed

Den größten Einzelposten machen mit 140,2 Milliarden Euro die Ausgaben für die gesetzliche Rentenversicherung und die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung aus. Das sind fast drei Viertel aller Ausgaben des Arbeitsministeriums.

An zweiter Stelle kommen mit 55,3 Milliarden Euro die sogenannten Leistungen nach dem Zweiten und Dritten Buch des Sozialgesetzbuchs und gleichartige Leistungen. Dazu gehören unter anderem das Bürgergeld (28 Milliarden Euro), die Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung von Bürgergeld-Empfängern (13 Milliarden Euro), Kosten für die Grundsicherung für Arbeitssuchende (5,3 Milliarden Euro) und für die Eingliederung in Arbeit (4,7 Milliarden Euro). Macht zusammen: 51 Milliarden Euro – fast so viel wie der gesamte Verteidigungsetat. Im kommenden Jahr soll das Bürgergeld allerdings nicht erhöht werden.