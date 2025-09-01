Vermögensaufbau Kopfsache Börse: Was erfolgreiche Anleger auszeichnet

Von dpa Aktualisiert am 02.09.2025 - 00:05 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Viele Menschen kaufen Aktien, ohne sich wirklich Gedanken über ihre Anlageziele zu machen. (Quelle: Zacharie Scheurer/dpa-tmn/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Aktien versprechen gute Renditen, Kursschwankungen aber sind normal. Drei Experten erklären, welche Eigenschaften Anlegerinnen und Anleger brauchen, um das auszuhalten.

Sieben Prozent Rendite pro Jahr, oder sogar mehr – das erhoffen sich die meisten Anlegerinnen und Anleger von ihrem Wertpapierportfolio. Doch nicht immer geht es stetig bergauf, vor allem dann nicht, wenn man langfristig Geld anlegen möchte, um ein Vermögen aufzubauen.

Loading...

Diese sechs Eigenschaften helfen dabei, sich auf Aktien einzulassen. Die gute Nachricht: Manches kann man sich antrainieren. Und falls das nicht klappt: Aktien sind nicht alternativlos.

1. Zielsicherheit: Warum investieren Sie?

"Wie?! Du hast noch keine Aktien?" Solche Kommentare aus dem Familien- oder Freundeskreis sorgen schnell dafür, dass man sich unter Druck gesetzt fühlt. Mancher kauft dann heuristisch – das bedeutet, er folgt mentalen Faustregeln wie "alle machen es" oder "die Kurse sind gerade günstig", statt systematisch zu planen. "Dem Herdentrieb zu folgen oder sich heuristisch zu entscheiden, ist nicht grundsätzlich falsch", sagt Wirtschaftspsychologe Janko Laumann aus Siegen.

Aber das seien keine ausreichenden Gründe. Entscheidend sind vielmehr die Fragen: Zu welchem Zweck kaufe ich Aktien? Und was ist mein Anlageziel? "Wenn ich damit langfristig ein Vermögen aufbauen möchte, dann bringt das ganz andere Anforderungen und Risiken mit sich, als wenn ich den kurzfristigen Adrenalinkick durch die Spekulation mit Einzelaktien suche", sagt Wirtschaftswissenschaftler Prof. Oscar Stolper von der Universität Marburg. Sich das klarzumachen, sei zentral – und führt gleich zur nächsten Eigenschaft.

2. Geduld: Der wichtigste Erfolgsfaktor

Die Zahlen sprechen für sich: "Wer lange durchhält, wurde historisch betrachtet fast immer belohnt", sagt Oscar Stolper. Bei einem Anlagehorizont von mindestens 15 Jahren waren die Renditen bislang durchweg positiv – wenn man auf breit gestreute, internationale Aktien gesetzt hatte. "Und das war auch völlig unabhängig vom Einstiegszeitpunkt", so Stolper weiter. Das Risiko von Verlusten ist langfristig also sehr gering – vorausgesetzt, man behält die Nerven und hat seine Impulse unter Kontrolle, wenn es mal nicht so gut läuft.

3. Impulskontrolle: Ruhe bewahren, wenn andere in Panik geraten

Es ist eine Sache, sich rationale Risiko-Wahrscheinlichkeiten vor Augen zu führen. Das Risikoempfinden aber ist von Mensch zu Mensch sehr verschiedenen – und vor allem verändert es sich auch. "Wenn es mit meinen Aktien gut läuft, dann nimmt mein gefühltes Risiko automatisch ab – obwohl sich an der Wahrscheinlichkeit, dass ich auch Verluste machen kann, überhaupt nichts geändert hat", sagt Janko Laumann.