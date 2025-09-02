t-online - Nachrichten für Deutschland
Girocard auf Rekordkurs: Kontaktloses Zahlen ist Normalität

Bezahlen ohne Bargeld
Kontaktloses Bezahlen wird zur Normalität

Von dpa, ccn
Aktualisiert am 02.09.2025 - 11:46 UhrLesedauer: 2 Min.
imago images 0383485870Vergrößern des Bildes
Bezahlen quasi im Vorbeigehen: Nur noch wenige Nutzer stecken ihre Bezahlkarte in die Terminals an der Kasse, sondern nutzen kontaktlose Möglichkeiten. (Symbolbild) (Quelle: IMAGO/Bernd Feil/M.i.S./imago)
Immer mehr Menschen zahlen selbst Kleinstbeträge kontaktlos. Warum das Bezahlen im Vorbeigehen inzwischen Alltag ist.

"Mit Karte, bitte": Bezahlen ohne Bargeld ist immer beliebter an Ladenkassen in Deutschland. Am häufigsten kommt dabei die Girocard zum Einsatz. Den Rekordwert von 4,04 Milliarden Bezahlvorgängen mit der Plastikkarte zählte die Frankfurter Einrichtung Euro Kartensysteme im ersten Halbjahr 2025 - ein Plus von 5,3 Prozent zum Vorjahreszeitraum.

Damit ist die Girocard auf Kurs, auch im Gesamtjahr den Höchstwert aus dem Vorjahr zu übertreffen. 2024 hatte Euro Kartensysteme 7,9 Milliarden Bezahlvorgänge mit der Girocard gezählt.

Bargeld
Bargeld ist immer noch sehr wichtig im Alltag. (Quelle: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/dpa-bilder)

Bargeld führt noch knapp

In Deutschland werden laut Bundesbank noch etwa die Hälfte der Bezahlvorgänge im Alltag mit Bargeld getätigt. Dies zeigt die im 2024 veröffentlichte Studie zum "Zahlungsverhalten in Deutschland 2023". Im Vergleich zur Vorstudie von 2021 stieg die Nutzung bargeldloser Zahlverfahren aber um sieben Prozentpunkte auf nun 49 Prozent. Besonders stark war der Zuwachs bei mobilen Bezahlverfahren, deren Anteil sich seit 2021 verdreifacht hat und 6 Prozent beträgt. Gemessen am Umsatz ist die Debitkarte mit einem Anteil von 32 Prozent das beliebteste Zahlungsmittel, gefolgt von Bargeld mit 26 Prozent.

Auch Kleinstbeträge werden oft bargeldlos bezahlt

Ob in der Bäckerei, am Kiosk oder am Automaten: Zunehmend nutzen Kunden auch bei kleineren Beträgen die Karte, die landläufig oft noch "EC-Karte" genannt wird. Daher sinkt seit Jahren der Durchschnittsbetrag, der mit der Girocard beglichen wird. 2024 lag der Betrag erstmals unter der 40-Euro-Marke, im ersten Halbjahr wurde mit 37,28 Euro ein neuer Tiefstand erreicht.

Die gesamten Umsätze mit der Girocard summierten sich nach Angaben von Euro Kartensysteme in den ersten sechs Monaten auf 150,7 Milliarden Euro. Das war etwas mehr als ein Jahr zuvor (150,1 Mrd. Euro).

Im Trend: Kontaktloses Bezahlen

Vor allem das schnelle Bezahlen im Vorbeigehen, das während der Corona-Pandemie als besonders hygienisch beworben wurde, ist zunehmend beliebt: Fast neun von zehn Zahlungen mit der Girocard werden inzwischen kontaktlos abgewickelt – also quasi im Vorbeigehen. In der ersten Jahreshälfte stieg der Anteil der kontaktlosen Zahlungen weiter auf 87,5 Prozent. Ein Jahr zuvor waren es 85,4 Prozent, Ende Dezember 2024 hatte der Wert bei 86,8 Prozent gelegen.

Einkäufe mit der GirocardVergrößern des Bildes
"Klare Nummer eins im deutschen Handel": die Girocard. (Symbolbild) (Quelle: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/dpa-bilder)

Nach Einschätzung von Euro Kartensysteme ist das schnelle Bezahlen technisch an fast allen der mittlerweile fast 1,26 Millionen Bezahlterminals im Einzelhandel hierzulande möglich.

Kontaktloses Bezahlen funktioniert mit Girocards und Kreditkarten, die einen sogenannten NFC-Chip besitzen. Außerdem kann mit einem Smartphone oder einer Smartwatch mit Diensten wie Apple Pay und Google Pay kontaktlos Geld übertragen werden. Die Daten zur Abwicklung der Bezahlung werden dann verschlüsselt mit dem Terminal an der Kasse ausgetauscht, wenn Kunden Karte beziehungsweise Smartphone oder Smartwatch nah an das Gerät halten. Bei geringen Beträgen ist nicht einmal die Eingabe der Geheimnummer (PIN) nötig.

