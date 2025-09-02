Schufa-Jahresauswertung Erstmals über zehn Millionen neue Ratenkredite

Von dpa Aktualisiert am 02.09.2025 - 05:00 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Viele Menschen finanzieren Anschaffungen per Kredit. (Symbolbild) (Quelle: Sebastian Gollnow/dpa/dpa-bilder)

Kaufen auf Raten: Immer mehr Deutsche greifen zu Kleinkrediten – doch Verbraucherschützer warnen vor der Schuldenfalle. Was steckt hinter dem Boom?

Einkaufen auf Pump boomt: Erstmals zählt die Schufa mehr als zehn Millionen neu aufgenommene Ratenkredite innerhalb eines Jahres. Um fast 17.100 Verträge wurde die Marke im vergangenen Jahr überschritten. Der stetige Anstieg seit Jahren erkläre sich vor allem mit dem starken Zuwachs bei Kleinkrediten unter 1.000 Euro, ordnet die Auskunftei aus Wiesbaden die Zahlen für 2024 ein: Jeder zweite Ratenkredit falle inzwischen in diese Kategorie.

Kaufe jetzt, bezahle später ("Buy Now - Pay Later")- solche Angebote locken Verbraucherinnen und Verbraucher insbesondere im Online-Handel, wo schnell per Mausklick eingekauft werden kann.

Fast die Hälfte neuer Ratenkredite unter 1.000 Euro

Bei Krediten unter 1.000 Euro verzeichnete die Schufa im Vergleich zum Vorjahr einen erneut deutlichen Anstieg um rund 14,6 Prozent auf rund 4,99 Millionen neue Verträge. Waren 2020 noch etwa ein Fünftel (20,4 Prozent) der neu abgeschlossenen Ratenkredite Kleinkredite, betrug ihr Anteil im vergangenen Jahr 49,8 Prozent.

Die Zahl neu aufgenommener Ratenkredite über 1.000 Euro erhöhte sich verglichen mit dem Jahr 2023 unterdessen um vergleichsweise moderate knapp vier Prozent auf gut 5,03 Millionen Verträge. Zusammen mit noch laufenden Verträgen hatten Banken zum Zeitpunkt der Erhebung auf Basis der Schufa-Daten knapp 19,6 Millionen Ratenkredite an Verbraucherinnen und Verbraucher ausgereicht - gut 574.000 mehr als ein Jahr zuvor.

Vor allem Menschen im mittleren Alter haben immer mehr laufende Ratenkredite. In der Altersklasse der 35- bis 44-Jährigen erhöhte sich die Zahl von knapp 4,1 Millionen im Jahr 2020 auf 5,2 Millionen im vergangenen Jahr. Auch bei den jungen Menschen im Alter von 18 bis 34 Jahren zeigt sich ein Anstieg, jedoch weniger deutlich.

Drohende Überschuldung durch Trend zu "Buy-Now-Pay-Later"

Verbraucherschützer warnen regelmäßig davor, dass Verbraucher ihre Finanzkraft überschätzen und mehr auf Pump kaufen, als sie sich leisten können - zumal wenn die Finanzierung zum Nulltarif angepriesen wird.