Gastro-Preise um ein Viertel gestiegen - Branche unter Druck

Die Lage für das Gastgewerbe bleibt schwierig. Die Branche machte im Juli eigenen Angaben zufolge ein deutliches Umsatzminus. (Quelle: Britta Pedersen/dpa/dpa-bilder)

Die Lage im Gastgewerbe bleibt angespannt. Die Kosten für die Gastronomen steigen weiter - und damit auch die Preise für ihre Gäste. Hoffnung setzt die Branche auf ein politisches Versprechen.

Wer ins Restaurant geht, zahlt für eine Hauptspeise inzwischen gut ein Viertel mehr als noch vor Beginn Ukraine-Kriegs Anfang 2022. Insgesamt stiegen die Preise in Gaststätten zwischen Januar 2022 und Juli 2025 um mehr als 26 Prozent, wie aus dem Halbjahresbericht des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) hervorgeht.

Im laufenden Jahr hat sich die Inflation in den Restaurants demnach aber etwas beruhigt. Von Januar bis Juli stiegen die Preise in der Gastronomie im Vergleich mit dem jeweiligen Vorjahresmonat zwischen 4 und 5 Prozent. Im Vorjahr lagen die monatlichen Steigerungsraten noch bei knapp 7 Prozent. In den ersten drei Monaten des Jahres 2023 waren es sogar jeweils mehr als 10 Prozent.

Hohe Kosten belasten Betriebe

Der Grund dafür, dass Schnitzel, Pasta und Co. immer teurer werden, sind dem Dehoga zufolge die gestiegenen Kosten für die Betriebe. Allein die Personalkosten für Gastronomen haben sich den Angaben zufolge in den vergangenen dreieinhalb Jahren um mehr als ein Drittel erhöht. Die Kosten für Strom, Gas und andere Brennstoffe stiegen im selben Zeitraum um fast 28 Prozent.

Ein weiterer Treiber war demnach die Rücknahme der Umsatzsteuerreduzierung für Restaurantspeisen. Seit Anfang 2024 zahlen Gastronomen dabei wieder 19 statt zuvor 7 Prozent. Das spüren auch die Gäste auf der Speisekarte.

Schon jetzt merken die Betriebe allerdings, wie die gestiegenen Preise der Nachfrage schadeten. Immer häufiger verzichteten Gäste bei ihren Besuchen auf eine Vorspeise oder das Dessert, sagte Dehoga-Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges. Viele wanderten ab zu den Systemgastronomen. Einige Betriebe setzten deshalb wieder Schweineschnitzel auf die Karte, weil sie mit Kalbfleisch kein Geld mehr verdienten.

Sechstes Verlustjahr in Folge zeichnet sich ab