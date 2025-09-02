t-online - Nachrichten für Deutschland
Einkommen in Deutschland: Familien oft an Armutsgrenze

Diese Gehaltsgrenze entscheidend
Immer mehr Familien in finanzieller Not

Von afp, wal
Aktualisiert am 02.09.2025 - 10:54 UhrLesedauer: 2 Min.
2159794607Vergrößern des Bildes
Armut in Deutschland: Immer mehr Familien sorgen sich um ihre Finanzen. (Quelle: Alexander Marc Duering/getty-images-bilder)
News folgen

Immer mehr Eltern sorgen sich um ihre finanzielle Situation, wie eine neue Umfrage zeigt. Die Gehaltsgrenze von 3.000 Euro netto ist dabei entscheidend.

Viele Eltern in Deutschland sorgen sich um ihre finanzielle Situation. Nach einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage der Organisation Save the Children Deutschland befürchtet ein Viertel der Teilnehmenden, in den kommenden zwölf Monaten die Grundbedürfnisse ihrer Familie wie Heizen, Wohnen, Kleidung und Nahrung nicht oder nicht ausreichend decken zu können.

Deutlich mehr Eltern als noch zu Jahresbeginn sehen demnach ihre finanzielle Situation pessimistisch. Der Anteil sei seit Januar um zehn Prozentpunkte gestiegen.

Viele Haushalte haben weniger als 3.000 Euro netto

Besorgniserregend sei die Entwicklung vor allem bei Haushalten mit einem monatlichen Nettoeinkommen von weniger als 3000 Euro. 57 Prozent gaben hier an, sich die Versorgung mit dem Notwendigsten nicht mehr leisten zu können.

In Deutschland liegt der Medianverdienst laut Statistischem Bundesamt bei 3.978 Euro brutto im Monat. Das heißt, es gibt genauso viele Menschen, die mehr als diesen Betrag verdienen, wie jene, die weniger verdienen. Frauen verdienen im Median mit 3.777 Euro brutto im Monat genau 300 Euro weniger als Männer, deren Medianverdienst bei 4.077 Euro brutto liegt.

Anhand dieser Werte ist zu erkennen, dass die Zahl der Haushalte, die unter 3.000 Euro netto im Monat zur Verfügung haben, hoch ist. Denn eine Alleinerziehende mit Kind, die 3.978 Euro brutto verdient, hätte weniger als 3.000 Euro netto (Steuerklasse 2). Auch eine verheiratete Person in Steuerklasse 3 hätte weniger als diesen Betrag zur Verfügung.

Betroffene beklagen Untätigkeit der Regierung

Fast die Hälfte der Familien mit einem solchen Einkommen könne sich laut der Umfrage nie oder nur selten Urlaube, Restaurantbesuche, Hobbys der Kinder oder neue Möbel leisten. Bei den Alleinerziehenden seien es 33 Prozent. Ein Fünftel der Kinder aus diesen Gruppen reagiere mit seelischem Stress auf den finanziellen Druck.

Mehr als drei Viertel der befragten Eltern gaben an, dass die Pläne der Bundesregierung zur Bekämpfung von Kinderarmut ihrer Meinung nach nicht ausreichen. Fast 90 Prozent halten der Umfrage zufolge mehr Investitionen in Bildung für sehr wichtig und zwei Drittel den Ausbau der Kinderbetreuung. Das Institut Forsa befragte im Auftrag von Save the Children im August insgesamt 1.003 Eltern minderjähriger Kinder in Deutschland.

Save the Children fordert ein einfach zugängliches Sozialsystem für Familien und eine Neuberechnung des Existenzminimums von Kindern, außerdem mehr Maßnahmen gegen Kinderarmut und zur Stärkung der mentalen Gesundheit von Kindern.

