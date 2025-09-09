Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.Zum journalistischen Leitbild von t-online.
Neue Regeln für die Betriebsrente "Eine Pflicht wäre ein bürokratisches Monster"
Die Bundesregierung möchte, dass mehr Menschen eine Betriebsrente abschließen. Doch es ist nicht der erste Reformversuch. Ein Experte erklärt, ob es diesmal gelingen kann.
Die Rente fußt in Deutschland auf drei Säulen: der gesetzlichen Absicherung, der privaten Vorsorge und der betrieblichen Altersversorgung (bAV). Allerdings stagniert die Verbreitung der bAV seit Jahren, eine Ausnahme bildet nur der öffentliche Dienst. Nur etwa jeder zweite Beschäftigte sorgte Ende 2023 mithilfe des Arbeitgebers für den Ruhestand vor.
Um die Zahlen zu steigern, hat die Regierung in der vergangenen Woche einen Gesetzesentwurf im Kabinett verabschiedet: das sogenannte Betriebsrentenstärkungsgesetz II. Es ist nach 2018 bereits der zweite Anlauf, bei der betrieblichen Altersvorsorge voranzukommen. Kann der Durchbruch diesmal gelingen?
Moritz Schumann, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Versicherungsverbandes GDV, erklärt im Interview mit t-online, was die geplante Reform tatsächlich bewirken kann, welche Schwachstellen sie noch hat und warum er nichts von einer Betriebsrentenpflicht hält.
Moritz Schumann ist seit März 2024 stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Nach dem Abitur studierte er Mathematik und Wirtschaftsmathematik, anschließend war er bei der Allianz Deutschland tätig und schloss parallel die Ausbildung zum Versicherungsmathematiker (Aktuar) der Deutschen Aktuarvereinigung ab.
t-online: Herr Schumann, die Bundesregierung bringt erneut ein Betriebsrentengesetz auf den Weg. Warum braucht es schon wieder eine Reform?
Moritz Schumann: Weil sich seit 2018 viel verändert hat. Jetzt geht es darum, Schwachstellen anzugehen: Die Betriebsrente kommt bislang bei Geringverdienern und in kleinen und mittleren Unternehmen kaum voran. Genau dort liegt das größte Potenzial. Es ist doch gut, Gesetze regelmäßig zu prüfen und nachzubessern. Sonst passiert, was wir bei der Riester-Rente erlebt haben: Sie wurde 20 Jahre lang nicht reformiert.
Ein zentrales Element im neuen Gesetz ist die Möglichkeit, eine Betriebsrente mit "Opting-out" anzubieten. Das heißt: Arbeitnehmer sind erst einmal verpflichtend dabei, müssen ansonsten aktiv widersprechen. Kann das funktionieren?
Die "doppelte Freiwilligkeit" ist sinnvoll. Der Arbeitgeber kann die Belegschaft automatisch einbinden, der Arbeitnehmer kann jederzeit widersprechen. Aus anderen Ländern gibt es Studien, die belegen, dass dieses sogenannte Nudging, also das leichte "Anstupsen", die Verbreitung der Altersvorsorge deutlich verbessert. Das kann funktionieren. Die Einschränkung auf Unternehmen ohne Tarifvertrag nimmt dem sinnvollen Opting-out aber viel Wind aus den Segeln.
Sie meinen, nur kleine und mittlere Unternehmen dürfen "Opting-out"-Modelle anbieten, die tarifgebundenen Unternehmen nicht. Woher kommt die Einschränkung?
Man wollte offenbar nicht in die Tarifautonomie der Sozialpartner eingreifen. Doch im ersten Referentenentwurf, damals noch unter der Ampelregierung, war das Opting-out noch nicht auf Unternehmen ohne Tarifvertrag beschränkt. Man hätte diesen Punkt also größer auslegen können.
Wäre nicht eine Betriebsrentenpflicht für alle besser?
Nein, ein wirksames Opting-out reicht aus. Eine Pflicht wäre ein bürokratisches Monster. Wer sollte kontrollieren, ob jedes Unternehmen die Vorgaben erfüllt? Außerdem: Die betriebliche Altersvorsorge erreicht schon heute über 50 Prozent der Beschäftigten – und das in einem komplett freiwilligen System. Das ist international einzigartig.
Stichwort Geringverdiener: Hier sollen Arbeitgeber, wenn sie für Mitarbeiter mit geringem Gehalt einzahlen, künftig eine Steuergutschrift bekommen. Doch das entlastet noch nicht den Arbeitnehmer. Wie soll jemand betrieblich vorsorgen, der einfach nichts übrig hat?
Genau für diese Menschen ist die Geringverdienerförderung gedacht. Die Beiträge zahlt ausschließlich der Arbeitgeber. Die Arbeitnehmer müssen für ihre Altersvorsorge nichts aufbringen, profitieren später aber von einer eigenen Rente, die sie dann versteuern. Damit das auch für den Arbeitgeber attraktiv ist, bekommt er für die gezahlten Beiträge eine steuerliche Förderung. Das ist eine bewährte Maßnahme, von der beide Seiten profitieren.
Ein weiteres Problem ist die Rendite. Laut dem Gesetzentwurf sollen Pensionskassen künftig etwas risikoreicher anlegen dürfen. Reicht das?
Nein. Auch die starre 100-Prozent-Garantie auf die Beiträge bei der Beitragszusage mit Mindestleistung sollte gelockert werden. Diese gibt zwar Sicherheit, drückt aber die Rendite. Würde man die Garantie auf 80 Prozent senken, könnten die Mittel chancenreicher am Kapitalmarkt angelegt werden. Gleichzeitig bliebe ausreichend Sicherheit gewährleistet.
Was ist die Beitragszusage mit Mindestleistung?
Unter einer Beitragszusage mit Mindestleistung versteht man eine Form der betrieblichen Altersvorsorge, bei der der Arbeitgeber zwar zusagt, Beiträge für den Arbeitnehmer einzuzahlen, aber keine bestimmte Rentenhöhe garantiert. Stattdessen gibt es die Mindestleistung, nämlich dass am Ende mindestens die Summe der eingezahlten Beiträge (abzüglich Kosten) zur Verfügung steht. Das bedeutet: Niemand verliert seine eingezahlten Beiträge. Da aber die Garantie auf 100 Prozent der Beiträge festgeschrieben ist, müssen die Gelder sehr vorsichtig angelegt werden. Höhere Renditen am Kapitalmarkt bleiben so oft ungenutzt.
Apropos Garantien: Während die meisten Varianten der betrieblichen Altersvorsorge 100 Prozent Garantie vorsehen, dürfen Tarifparteien seit 2018 auch gänzlich garantiefreie Lösungen aushandeln. Volle Rendite voraus, also?
Mehr Rendite wäre wünschenswert. Doch das Gesetz lässt bislang nur ein Entweder-oder zu: vollständige Garantie oder gar keine. Sinnvoll wäre mehr Flexibilität dazwischen. Ganz auf Garantien zu verzichten, halte ich für riskant. Viele Menschen würden dann nicht mehr vorsorgen. Wir wissen aus Befragungen, dass ihnen Sicherheit enorm wichtig ist. Niemand sollte kurz vor dem Ruhestand fürchten, wegen Kursverlusten noch mehrere Jahre länger arbeiten zu müssen.
Die "garantielose Betriebsrente" war bisher eher ein Ladenhüter. Laut Gesetz soll sie künftig aber auch kleineren Unternehmen ohne Tarifbindung offenstehen. Eine gute Idee?
Die "garantielose Betriebsrente" gehört zu den Sozialpartnermodellen. Dass die künftig auch für kleinere, nicht tarifgebundene Unternehmen geöffnet werden sollen, ist nachvollziehbar. Allerdings gibt es heute nur wenige Modelle, und ein automatischer Anschluss kleinerer Betriebe ist sehr unwahrscheinlich. Zudem sollten sie nicht für völlig branchenfremde Unternehmen geöffnet werden. Das würde der Idee des Sozialpartnermodells nicht gerecht.
Was ist das Sozialpartnermodell?
Das Sozialpartnermodell wurde 2018 mit dem ersten Betriebsrentenstärkungsgesetz eingeführt. Dabei schließen die sogenannten Sozialpartner, also Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften, gemeinsam Tarifverträge ab, in denen sie reine Beitragszusagen ohne Garantien vereinbaren können (siehe oben). Ziel ist es, renditestärkere Betriebsrenten zu ermöglichen.
Unterm Strich: Wo sehen Sie im Gesetz die größten Hebel, um die Betriebsrente wirklich voranzubringen?
Der größte Hebel liegt in einem starken Opting-out, das nicht nur auf Unternehmen ohne Tarifvertrag beschränkt ist. Der zweite Punkt ist die Geringverdiener-Förderung. Drittens braucht es mehr Flexibilität bei den Garantien, damit höhere Renditen möglich werden. Dazu kommen technische Punkte wie Bürokratieabbau. Bislang ist es bei Direktzusagen und Unterstützungskassenzusagen noch nicht einmal erlaubt, diese vollständig digital abzuwickeln. Solche Papierberge sind nicht mehr zeitgemäß.
Viele ärgert, dass auf die Betriebsrente seit 2010 volle Krankenkassenbeiträge fällig werden. Schadet das nicht enorm?
Natürlich sorgt das für Frust. Aber die Versicherer können nichts daran ändern. Der Staat darf immer Abgaben erheben. Dass diese Beiträge fallen, halte ich für sehr unwahrscheinlich, denn die Sozialsysteme sind auf diese Einnahmen angewiesen.
Betriebsrenten gelten als kompliziert, es gibt fünf verschiedene Durchführungswege. Brauchen wir nicht ein Standardprodukt, das betriebliche und private Vorsorge kombiniert, wie es der Wirtschaftsweise Martin Werding vorschlägt?
Die Vielfalt hat Vorteile, aber sie macht das System unübersichtlich. Ein Standardprodukt klingt deshalb attraktiv. Doch betriebliche und private Altersvorsorge funktionieren sehr unterschiedlich. Beides zu vermischen, wäre nicht automatisch einfacher. Das Ziel muss sein, beide Systeme besser zu machen, aber getrennt.
Tatsächlich gibt es auch Reformideen für die private Altersvorsorge. Ab 2026 soll die Frühstart-Rente kommen. 10 Euro soll es monatlich geben, wer ein Depot für Kinder zwischen sechs und 18 Jahren eröffnet. Eine gute Idee?
Ja, es ist gut, dass auch die junge Generation berücksichtigt wird. Wer früh spart, kann bis ins Alter ein ordentliches Vermögen aufbauen, aber nicht mit nur 10 Euro. Wichtig wäre, dass Eltern freiwillig Zuzahlungen leisten können. Außerdem sollte das Guthaben mit 18 in eine private Altersvorsorge überführt werden können.
Die Ampel hat es vor ihrem Bruch nicht mehr geschafft, ein solches Depot einzuführen. Sollte die neue Regierung den Entwurf wieder aufgreifen?
Ja, die Reform der Riester-Rente muss angepackt werden. Rund 50 Millionen Menschen profitieren weder von der geplanten Frühstart- und Aktivrente noch vom bereits gebilligten Rentenpaket mit Mütterrente und stabilem Rentenniveau. Sie brauchen endlich ein modernes Angebot. Der Entwurf der Ampel lag fertig in der Schublade – da steckte viel Vorarbeit und Gutes drin. Auch im aktuellen Koalitionsvertrag ist eine Reform vorgesehen. Entscheidend ist, dass die Menschen eine sichere und renditestarke Altersvorsorge bekommen, auf die sie sich ihr Leben lang verlassen können.
Herr Schumann, wir danken Ihnen für das Gespräch.
