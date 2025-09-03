Reform nötig? Erbschaftsteuer-Rekord: Gewinnt Söder in Karlsruhe?

Söder hält die Erbschaftssteuer für ungerecht: In einem Punkt könnte er recht haben (Quelle: IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Die SPD möchte vermögende Erben stärker besteuern, Teile der Union möchten die Erbschaftsteuer komplett abschaffen. Am Ende könnte Karlsruhe entscheiden.

Die festgesetzte Steuer für Erbschaften und Schenkungen hat 2024 erneut einen Rekordwert erreicht. Das teilt am Mittwoch das Statistische Bundesamt (Destatis) mit. Im Jahr 2024 haben die Finanzverwaltungen in Deutschland Erbschaft- und Schenkungsteuer in Höhe von 13,3 Milliarden Euro festgesetzt. Die festgesetzte Erbschaft- und Schenkungsteuer stieg damit 2024 gegenüber dem Vorjahr um 12,3 Prozent.

Einnahmen aus der Erb- und Schenkungsteuer steigen weiter

Seit 2017 sind die Steuereinnahmen in diesem Bereich jedes Jahr angestiegen, vor allem bei der Schenkungsteuer, was auch daran liegt, dass die Freibeträge seit 2009 nicht angehoben wurden. Da seitdem die Preise – etwa für Immobilien – stark angestiegen sind, ist es heute viel wahrscheinlicher, die Freigrenze zu überschreiten, als noch vor 15 Jahren.

Bayern hat daher 2023 einen sogenannten Normenkontrollantrag vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gestellt, ein Urteil könnte noch in diesem Jahr gefällt werden. Zum einen fordert Bayern, dass die Erbschaftsteuer Ländersache wird, da die Einnahmen aus dieser Steuer an die Bundesländer gehen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat angekündigt, diese Forderung am Mittwoch im Koalitionsausschuss zur Sprache zu bringen. Bundeskanzler Merz hatte am Montag erklärt, er sehe derzeit keine Realisierungschancen für Söders Forderung. Die Erbschaftsteuer sei eine Ländersteuer, die in einem Bundesgesetz geregelt sei. Eine Änderung müsse auch im Bundesrat beschlossen werden. "Und ganz ehrlich: Wir haben im Augenblick andere Sorgen, als uns mit steuerpolitischen Themen in dieser Art zu beschäftigen", sagte der Regierungschef.

Deutschland hat sehr hohe Freibeträge

Dem gewerkschaftsnahen Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) zufolge zeigen die Zahlen nur einen Bruchteil der wahren Vermögensübertragungen. "Tatsächlich werden in Deutschland jedes Jahr nach letzten Schätzungen rund 400 Milliarden Euro vererbt", sagte der wissenschaftliche IMK-Direktor Sebastian Dullien. "Durch die Inflation der vergangenen Jahre dürfte dieser Wert allerdings sogar noch höher liegen." Damit würden also jährlich Vermögen in etwa im Volumen des Bundeshaushalts vererbt oder verschenkt. Die allermeisten Erbschaften fielen jedoch nicht in die Statistik, weil sie unter die Freigrenzen lägen, die bei Kindern 400.000 Euro und bei Ehepartnern 500.000 Euro betragen würden.