t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuelles

Neue Schufa-Regeln: Was Verbraucher ab 2026 wissen müssen

Kolumne
Die Anleger
Geldanlage, Börse, private AltersvorsorgeWöchentliche Artikel zu Geldanlage, Börse und private AltersvorsorgeDie Anleger
Startseite Wirtschaft & Finanzen
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextEx-Bundesminister vor Zwangsräumung
Text475 Jahre altes Unternehmen ist insolvent
TextWirbel um "Fledermaus-Fleisch" bei Lidl
TextErdbeben-Opferzahl steigt dramatisch
TextDFB-Elf trifft auf überraschenden Gegner

Wichtig für Kreditaufnahme
Verbraucher erfahren ab 2026 mehr über ihre Schufa

Von dpa
Aktualisiert am 04.09.2025 - 13:31 UhrLesedauer: 2 Min.
SchufaVergrößern des Bildes
Schufa: Die Bewertungen der Wirtschaftsauskunftei haben einen großen Einfluss auf Kreditentscheidungen. (Quelle: Andreas Arnold/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Transparenz statt "Blackbox": Wie Sie bald gratis erfahren, ob und warum Ihr Schufa-Score wackelt.

Wer einen Kredit braucht, kommt an der Schufa in der Regel nicht vorbei. Doch wie kommen die Bewertungen der Auskunftei zustande? Ab dem ersten Quartal 2026 will die Schufa vollen Einblick gewähren. Dann soll der vereinfachte Score, der Auskunft über die Bonität gibt, für Verbraucher in vollem Umfang verfügbar sein, und zwar mittels kostenfreien digitalen Einblicks in die persönlichen Daten, entweder in der Schufa-App oder online.

Loading...

Basisscore wird bald abgeschafft

"Der neue Schufa-Score ist schon produktiv, die ersten Kunden nutzen ihn", sagte Schufa-Vorstandschefin Tanja Birkholz beim "Handelsblatt Banken-Gipfel" in Frankfurt. "70.000 Mal haben wir den neuen Score schon ausgeliefert, mit zwei Drittel unserer größten Kunden haben wir auch schon Migrationspläne vereinbart."

Daher rechne die Schufa damit, dass der überarbeitete Score zum Ende des vierten Quartals 2025 etwa zehn Prozent der Bonitätsanfragen ausmache. Im ersten Quartal 2026 soll dann das Erklär-Tool für Verbraucher freigeschaltet werden. Der bisherige sogenannte Basisscore werde voraussichtlich Ende des ersten Quartals passé sein, sagte die Schufa-Chefin.

Schlechtere Bewertung kann Kredite verteuern

Die Berechnungen der Auskunftei mit Sitz in Wiesbaden sind beispielsweise für Banken, Versandhändler und Mobilfunkanbieter ein wichtiger Maßstab. Denn sie wollen wissen, wie es um die Zahlungsmoral ihrer Kundschaft bestellt ist, bevor Verträge geschlossen und Waren übergeben werden.

Schufa-BonitätsauskunftVergrößern des Bildes
Die Schufa will die Geheimniskrämerei um ihre Bonitätsberechnungen beenden. (Archivbild) (Quelle: Andreas Arnold/dpa/dpa-bilder)

Verbraucherschützer fordern seit Langem mehr Transparenz von der Schufa. Immer wieder musste sich die Auskunftei vorwerfen lassen, ihr Modell sei eine "Blackbox", weil nicht offengelegt wird, wie der Score genau berechnet wird.

Schufa verspricht: Auch Laien können neuen Score nachrechnen

In die Berechnung des neuen Scores fließt etwa ein, wie lange man eine Kreditkarte oder ein Girokonto schon nutzt oder ob es Negativeinträge gibt, weil Rechnungen auch nach mehrmaliger Mahnung nicht bezahlt wurden.

Für insgesamt zwölf Kriterien werden Punkte vergeben, in Summe 100 bis 999. Je höher die Gesamtpunktzahl, umso höher wird die Kreditwürdigkeit des jeweiligen Verbrauchers eingeschätzt. Bei der Vorstellung des überarbeiteten Scores Anfang April hatte die Schufa zugesichert, auch Laien könnten diesen ohne großen Aufwand nachrechnen.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
BankHandelsblatt
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom