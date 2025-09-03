Darum zeigt die ARD heute keinen Krimi

04.09.2025

Schufa: Die Bewertungen der Wirtschaftsauskunftei haben einen großen Einfluss auf Kreditentscheidungen. (Quelle: Andreas Arnold/dpa/dpa-bilder)

Transparenz statt "Blackbox": Wie Sie bald gratis erfahren, ob und warum Ihr Schufa-Score wackelt.

Wer einen Kredit braucht, kommt an der Schufa in der Regel nicht vorbei. Doch wie kommen die Bewertungen der Auskunftei zustande? Ab dem ersten Quartal 2026 will die Schufa vollen Einblick gewähren. Dann soll der vereinfachte Score, der Auskunft über die Bonität gibt, für Verbraucher in vollem Umfang verfügbar sein, und zwar mittels kostenfreien digitalen Einblicks in die persönlichen Daten, entweder in der Schufa-App oder online.

Basisscore wird bald abgeschafft

"Der neue Schufa-Score ist schon produktiv, die ersten Kunden nutzen ihn", sagte Schufa-Vorstandschefin Tanja Birkholz beim "Handelsblatt Banken-Gipfel" in Frankfurt. "70.000 Mal haben wir den neuen Score schon ausgeliefert, mit zwei Drittel unserer größten Kunden haben wir auch schon Migrationspläne vereinbart."

Daher rechne die Schufa damit, dass der überarbeitete Score zum Ende des vierten Quartals 2025 etwa zehn Prozent der Bonitätsanfragen ausmache. Im ersten Quartal 2026 soll dann das Erklär-Tool für Verbraucher freigeschaltet werden. Der bisherige sogenannte Basisscore werde voraussichtlich Ende des ersten Quartals passé sein, sagte die Schufa-Chefin.

Schlechtere Bewertung kann Kredite verteuern

Die Berechnungen der Auskunftei mit Sitz in Wiesbaden sind beispielsweise für Banken, Versandhändler und Mobilfunkanbieter ein wichtiger Maßstab. Denn sie wollen wissen, wie es um die Zahlungsmoral ihrer Kundschaft bestellt ist, bevor Verträge geschlossen und Waren übergeben werden.

Verbraucherschützer fordern seit Langem mehr Transparenz von der Schufa. Immer wieder musste sich die Auskunftei vorwerfen lassen, ihr Modell sei eine "Blackbox", weil nicht offengelegt wird, wie der Score genau berechnet wird.

Schufa verspricht: Auch Laien können neuen Score nachrechnen

In die Berechnung des neuen Scores fließt etwa ein, wie lange man eine Kreditkarte oder ein Girokonto schon nutzt oder ob es Negativeinträge gibt, weil Rechnungen auch nach mehrmaliger Mahnung nicht bezahlt wurden.