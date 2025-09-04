t-online - Nachrichten für Deutschland
Störung bei Google - Nutzer in mehreren Ländern betroffen

Internet
Störung bei Google - Nutzer in mehreren Ländern betroffen

Von dpa
Aktualisiert am 04.09.2025 - 11:29 UhrLesedauer: 1 Min.
SuchmaschinenVergrößern des Bildes
In Deutschland kam es nur kurzzeitig zu Einschränkungen bei Google. (Symbolbild) (Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/dpa-bilder)
Google und YouTube sind derzeit in bestimmten Regionen nicht erreichbar. Auch deutsche Nutzer waren offenbar kurz betroffen.

Onlinedienste wie die Google-Suche und YouTube sind Berichten zufolge derzeit für Nutzer in mehreren Ländern nur eingeschränkt verfügbar. Es komme aktuell zu internationalen Ausfällen, teilte die Analysefirma Netblocks auf der Plattform X mit. In Deutschland kam es nur kurzzeitig zu Einschränkungen, wie aus Daten von Portalen für Störungsmeldungen hervorging.

Nutzer in der Türkei und in Bulgarien etwa berichteten am frühen Vormittag, nicht auf die Seiten zugreifen zu können. Laut Netblocks steht der Vorfall aber nicht im Zusammenhang mit Internetstörungen oder Filtern auf Landesebene.

Eine Anfrage bei Google zu den Störungen blieb zunächst unbeantwortet.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Themen
DeutschlandGoogleYouTube
