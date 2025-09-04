100.000 Euro: Ist das der Beginn der finanziellen Freiheit?

Kann man sich ab diesem Betrag also getrost zurücklehnen und von finanzieller Unabhängigkeit sprechen?

Dafür wäre es sicherlich zu früh. 100.000 Euro sind Ortay Gelen zufolge zwar eine solide Basis. "Aber alleine davon lässt sich keine finanzielle Freiheit erreichen." Denn wer das Kapital nicht aufzehren möchte, kann eben maximal die jährliche Rendite - von womöglich fünf bis sieben Prozent (5.000 bis 7.000 Euro) - abzüglich Steuern und gegebenenfalls Solidaritätszuschlag entnehmen. Davon bleiben im schlechtesten Fall nur noch etwa zwischen 3.600 und 5.040 Euro übrig - deutlich zu wenig, um die jährlichen Lebenshaltungskosten zu decken.

Wer das Kapital mit aufzehren kann und möchte, kann von diesem Betrag - je nach Lebensstil, sonstigen Einkünften und der Wohnsituation - Anika Albrecht zufolge vielleicht ein paar wenige Jahre leben. Dann ist aber schon bald nichts mehr da. Um bis ans Lebensende finanziell sorglos leben zu können, genügt das daher nicht. "Es gilt also, weiter konsequent dranzubleiben", sagt sie.

Nur mal zum Vergleich: Wer das Geld - ohne weitere Einzahlungen oder Entnahmen - noch 20 Jahre bei einer angenommenen jährlichen Rendite von sieben Prozent pro Jahr arbeiten lässt, kann sich nach dem Beispiel oben bereits über 400.000 Euro Vermögen freuen. Angenommen, die Rendite läge ab diesem Zeitpunkt weiterhin bei 5 bis 7 Prozent, könnten Sparerinnen und Sparer schon zwischen 20.000 und 28.000 Euro pro Jahr entnehmen, ohne das Kapital aufzuzehren. Dann könnten sie - bereits um die aktuell maximal mögliche Abgabenlast von 27,99 Prozent bereinigt - Monat für Monat von 1.200 Euro bis 1.680 Euro leben, anstelle von 3.600 bis 5.040 Euro - pro Jahr.

In welchem Alter sollte ich den finanziellen Meilenstein von 100.000 Euro also erreicht haben, um spätestens zum Ruhestand hin sorgenfrei leben zu können?

"Das hängt stark vom Einkommen und Sparverhalten ab", sagt Anika Albrecht. Sie gibt eine Faustregel mit auf den Weg: "Wer mit Mitte 30 diesen Betrag auf dem Konto oder Depot hat, liegt auf einem sehr soliden Kurs." Bis zum Alter von 40 Jahren sollte es idealerweise geschafft sein, damit noch genügend Zeit bis zum Ruhestand bleibt, in der der Zinseszinseffekt auf das Vermögen einwirken kann.

Eine Pauschalaussage zu treffen, wäre aber unseriös. Denn zum einen kann eine geringere Restlaufzeit mit höheren Sparraten wettgemacht werden, um später beim gleichen Vermögen zu landen. Zum anderen hängt das individuelle Sparziel ja auch immer davon ab, ob ich im Alter etwa im abbezahlten Eigenheim oder zur Miete wohne, wie hoch die Rente ausfällt, ob weitere Einkünfte fließen und mit welchen Ausgaben Monat für Monat zu rechnen ist. Wer aber früh beginnt, "hat einen massiven Vorteil, weil er weniger eigenes Kapital zur Zielerreichung einbringen muss", sagt Ortay Gelen.