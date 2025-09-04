Ambitioniertes Ziel Warum jeder mindestens 100.000 Euro sparen sollte

05.09.2025

Ab wann kann man sich entspannt zurücklehnen? Oft wird die Marke von 100.000 Euro genannt. (Quelle: IMAGO/Zoonar.com/Iuliia Zavalishina/imago)

Die ersten 100.000 Euro gelten als wichtiger Meilenstein für den langfristigen Vermögensaufbau. Aber reicht das schon aus, um sich zur Ruhe zu setzen?

Die ersten 100.000 Euro: Für viele Privatanleger gilt dieses Sparguthaben als magische Schwelle. Ist es einmal erreicht, kann der Vermögensaufbau wirklich beginnen. Doch warum ausgerechnet diese Summe? Welche Rolle spielt sie beim Investieren, und weshalb hat sie auch psychologisch eine so große Strahlkraft?

Karsten Müller vom Vermögensverwalter Das Wertehaus hat eine Erklärung: "Die ersten 100.000 Euro sind die größte Hürde, weil man dafür fast ausschließlich von seinem eigenen Spar- und Investitionsverhalten abhängig ist". Anika Albrecht von der Vermögensverwaltung Albrecht, Kitta und Co. ergänzt, dass die Marke vor allem ein emotionaler Meilenstein sei. Sie zeige, dass man gesteckte Ziele tatsächlich erreichen könne.

Doch auch mathematisch sei die Zahl kein Zufall. Denn ab 100.000 Euro entfalte der Zinseszinseffekt zum ersten Mal spürbare Wirkung. Wer diesen Betrag bei fünf Prozent Rendite im Jahr anlegt, sieht jedes Jahr im Schnitt 5.000 Euro Zuwachs – ohne weiteres Zutun. Das Vermögen werde spürbar produktiv, so Albrecht: "Vorher fühlt sich Sparen oft mühsam an. Viel Einsatz, wenig sichtbarer Effekt."

Darüber hinaus könnten 100.000 Euro ein gutes Gefühl von Sicherheit vermitteln. Denn der Wert liegt weit über dem durchschnittlichen Jahresbruttoeinkommen in Deutschland. "Mit dieser finanziellen Pufferzone hat man in der Regel genug, um unvorhergesehene Ausgaben ohne Kredit abzufangen", sagt Stefanie Dyballa von der KSW Vermögensverwaltung.

Vermögen kontinuierlich verdoppeln

"Wer konsequent investiert, kann die Dynamik exponentiellen Wachstums nutzen", sagt Vermögensverwalter Müller. Bei breit gestreuter und auf mindestens zehn Jahre Dauer angelegter Aktienanlage sind zum Beispiel im Schnitt sieben Prozent Rendite pro Jahr drin. Auf diese Weise kann sich das Kapital alle zehn Jahre verdoppeln, sodass aus 100.000 Euro zehn Jahre später schon 200.000 Euro werden, 20 Jahre später rund 400.000 Euro und 30 Jahre später rund 800.000 Euro. Und zwar ganz ohne zusätzliche Einzahlungen.

"Wer parallel weiter spart, zum Beispiel 500 Euro pro Monat, kann über Dekaden die Million erreichen", stellt Ortay Gelen vom Vermögensverwalter Axia Asset Management in Aussicht.

Mit der 72er-Regel: So einfach verdoppeln Sie Ihr Vermögen bis zur Million

Wichtig ist Dyballa zufolge dafür aber, dass die Erträge reinvestiert und nicht Jahr für Jahr entnommen werden, um auch wirklich vom Zinseszinseffekt zu profitieren. Sozusagen Gift seien auf dem weiteren Weg auch Umschichtungen und häufige Transaktionen des Vermögens, weil sie Gebühren kosten und Steuerforderungen auslösen können.

Noch keine finanzielle Freiheit

Kann man sich ab diesem Betrag also getrost zurücklehnen? Dafür wäre es sicherlich zu früh. 100.000 Euro sind Ortay Gelen zufolge zwar eine solide Basis. "Aber alleine davon lässt sich keine finanzielle Freiheit erreichen."