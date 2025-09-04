Ambitioniertes Ziel Warum jeder mindestens 100.000 Euro sparen sollte
Die ersten 100.000 Euro gelten als wichtiger Meilenstein für den langfristigen Vermögensaufbau. Aber reicht das schon aus, um sich zur Ruhe zu setzen?
Die ersten 100.000 Euro: Für viele Privatanleger gilt dieses Sparguthaben als magische Schwelle. Ist es einmal erreicht, kann der Vermögensaufbau wirklich beginnen. Doch warum ausgerechnet diese Summe? Welche Rolle spielt sie beim Investieren, und weshalb hat sie auch psychologisch eine so große Strahlkraft?
Karsten Müller vom Vermögensverwalter Das Wertehaus hat eine Erklärung: "Die ersten 100.000 Euro sind die größte Hürde, weil man dafür fast ausschließlich von seinem eigenen Spar- und Investitionsverhalten abhängig ist". Anika Albrecht von der Vermögensverwaltung Albrecht, Kitta und Co. ergänzt, dass die Marke vor allem ein emotionaler Meilenstein sei. Sie zeige, dass man gesteckte Ziele tatsächlich erreichen könne.
Doch auch mathematisch sei die Zahl kein Zufall. Denn ab 100.000 Euro entfalte der Zinseszinseffekt zum ersten Mal spürbare Wirkung. Wer diesen Betrag bei fünf Prozent Rendite im Jahr anlegt, sieht jedes Jahr im Schnitt 5.000 Euro Zuwachs – ohne weiteres Zutun. Das Vermögen werde spürbar produktiv, so Albrecht: "Vorher fühlt sich Sparen oft mühsam an. Viel Einsatz, wenig sichtbarer Effekt."
Darüber hinaus könnten 100.000 Euro ein gutes Gefühl von Sicherheit vermitteln. Denn der Wert liegt weit über dem durchschnittlichen Jahresbruttoeinkommen in Deutschland. "Mit dieser finanziellen Pufferzone hat man in der Regel genug, um unvorhergesehene Ausgaben ohne Kredit abzufangen", sagt Stefanie Dyballa von der KSW Vermögensverwaltung.
Vermögen kontinuierlich verdoppeln
"Wer konsequent investiert, kann die Dynamik exponentiellen Wachstums nutzen", sagt Vermögensverwalter Müller. Bei breit gestreuter und auf mindestens zehn Jahre Dauer angelegter Aktienanlage sind zum Beispiel im Schnitt sieben Prozent Rendite pro Jahr drin. Auf diese Weise kann sich das Kapital alle zehn Jahre verdoppeln, sodass aus 100.000 Euro zehn Jahre später schon 200.000 Euro werden, 20 Jahre später rund 400.000 Euro und 30 Jahre später rund 800.000 Euro. Und zwar ganz ohne zusätzliche Einzahlungen.
"Wer parallel weiter spart, zum Beispiel 500 Euro pro Monat, kann über Dekaden die Million erreichen", stellt Ortay Gelen vom Vermögensverwalter Axia Asset Management in Aussicht.
Wichtig ist Dyballa zufolge dafür aber, dass die Erträge reinvestiert und nicht Jahr für Jahr entnommen werden, um auch wirklich vom Zinseszinseffekt zu profitieren. Sozusagen Gift seien auf dem weiteren Weg auch Umschichtungen und häufige Transaktionen des Vermögens, weil sie Gebühren kosten und Steuerforderungen auslösen können.
Noch keine finanzielle Freiheit
Kann man sich ab diesem Betrag also getrost zurücklehnen? Dafür wäre es sicherlich zu früh. 100.000 Euro sind Ortay Gelen zufolge zwar eine solide Basis. "Aber alleine davon lässt sich keine finanzielle Freiheit erreichen."
Denn wer das Kapital nicht aufzehren möchte, kann eben maximal die jährliche Rendite von womöglich fünf bis sieben Prozent (5.000 bis 7.000 Euro) abzüglich Steuern und gegebenenfalls Solidaritätszuschlag entnehmen. Davon bleiben im schlechtesten Fall nur noch etwa zwischen 3.600 und 5.040 Euro übrig; deutlich zu wenig, um die jährlichen Lebenshaltungskosten zu decken.
Anders sieht es für Anleger aus, die das Geld zunächst 20 Jahre zu fünf bis sieben Prozent liegen lassen und dann erst entnehmen. Dann wären zwischen 20.000 und 28.000 Euro pro Jahr "frei". Um Abgaben bereinigt, wäre eine monatliche Zusatzrente von 1.200 Euro bis 1.680 Euro drin.
100.000 Euro bis zum 40. Geburtstag
In welchem Alter man 100.000 Euro erreicht haben sollte, hänge stark vom Einkommen und Sparverhalten ab, sagt Anika Albrecht. Sie gibt eine Faustregel mit auf den Weg: "Wer mit Mitte 30 diesen Betrag auf dem Konto oder Depot hat, liegt auf einem sehr soliden Kurs." Bis zum Alter von 40 Jahren sollte es idealerweise geschafft sein, damit noch genügend Zeit bis zum Ruhestand bleibt, in der der Zinseszinseffekt auf das Vermögen einwirken kann.
Eine Pauschalaussage zu treffen, sei aber unseriös. Denn zum einen kann eine geringere Restlaufzeit mit höheren Sparraten wettgemacht werden, um später beim gleichen Vermögen zu landen. Zum anderen hänge das individuelle Sparziel auch davon ab, ob jemand im Alter etwa im abbezahlten Eigenheim oder zur Miete wohne, wie hoch die Rente ausfalle, ob es weitere Einkünfte gebe und mit welchen Ausgaben Monat für Monat zu rechnen sei.
Disziplin und Sitzfleisch
Wie aber lässt sich das Ziel überhaupt erreichen? "Die Erfolgsformel lautet: früh anfangen, regelmäßig sparen, breit diversifiziert investieren und diszipliniert durchhalten", sagt Karsten Müller. Wer etwa einen Sparplan einrichtet und so zum Beispiel 500 Euro pro Monat in einen weltweiten Aktien-ETF mit geringen Kosten investiert, kann die magische Marke bei sieben Prozent Rendite pro Jahr rechnerisch nach elf bis zwölf Jahren erreichen. "Mit 1.000 Euro monatlich verkürzt sich die Zeit auf sechs bis sieben Jahre", sagt Müller.
Doch nicht jeder und jede kann einen solchen Betrag Monat für Monat aufwenden. Wer einen groben Anhaltspunkt benötigt und es sich leisten kann, sollte Ortay Gelen zufolge zehn bis 20 Prozent der monatlichen Einkünfte klug anlegen. Auch er rät zum Investment in kostengünstige und breit diversifizierte ETFs.
- Nachrichtenagentur dpa