Trump gibt Dinner für Tech-Giganten - Elon Musk nicht dabei

Konzernchefs im Weißen Haus
Trump gibt Dinner für Tech-Giganten - Elon Musk nicht dabei

Von dpa
Aktualisiert am 05.09.2025 - 10:45 UhrLesedauer: 2 Min.
Trump Tech-DinnerVergrößern des Bildes
Dinner für Tech-Bosse: US-Präsident Donald Trump hat die Chefs der großen amerikanischen Tech-Konzerne zu einem Abendessen ins Weiße Haus geladen. (Quelle: Alex Brandon/AP/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Im Weißen Haus tafelt die Elite der Tech-Industrie mit Trump - Apple, Meta, Google und OpenAI. Es fallen viele lobende Worte, einige Ankündigungen über Investitionen in den USA. Doch einer fehlt.

US-Präsident Donald Trump hat die Chefs der großen amerikanischen Tech-Konzerne zu einem Abendessen ins Weiße Haus geladen. Nicht anwesend bei dem Treffen war sein früherer Berater, der Tech-Milliardär und Tesla-Chef Elon Musk. Mit ihm hatte Trump nach einem Streit über die US-Haushaltspolitik vor wenigen Monaten gebrochen. Er sei zwar eingeladen worden, könne aber "leider" nicht teilnehmen, zitierten US-Medien Musk.

An der langen Tafel nahm direkt neben Trump Meta-Chef Mark Zuckerberg Platz, an Trumps linker Seite saß seine Ehefrau Melania. Auch Microsoft-Gründer Bill Gates, Apple-Chef Tim Cook sowie Sam Altman, Chef von OpenAI, der Entwicklerfirma von ChatGPT, und viele weitere waren am Donnerstagabend (Ortszeit) dabei. "Die brillantesten Köpfe sind an diesem Tisch versammelt", sagte Trump laut US-Medien. "Das ist definitiv eine Gruppe mit hohem IQ."

Tech-Firmen sprechen von Investitionen in Milliardenhöhe

Die Bosse dankten dem Präsidenten reihum und sprachen über geplante Investitionen in den USA. Zuckerberg sagte, alle Anwesenden tätigten "enorme Investitionen" in den USA, "um Rechenzentren und Infrastruktur aufzubauen, die die nächste Innovationswelle vorantreiben werden". Meta plant laut Zuckerberg Investitionen in Höhe von mindestens 600 Milliarden Dollar in den USA bis 2028, wie aus einem Video des Treffens hervorging.

Trump Tech-DinnerVergrößern des Bildes
An der langen Tafel nahm direkt neben Trump Meta-Chef Mark Zuckerberg Platz. (Quelle: Alex Brandon/AP/dpa/dpa-bilder)

"Danke, dass Sie ein so wirtschafts- und innovationsorientierter Präsident sind. Das ist eine sehr erfrischende Veränderung", sagte Altman. "Ich denke, dies wird uns für eine lange Zeit großen Erfolg an der Spitze der Welt bringen. Ohne Ihre Führung wäre das nicht möglich."

Apple wird laut Cook voraussichtlich 600 Milliarden Dollar in den USA investieren. "Ich möchte Ihnen dafür danken, dass Sie die Voraussetzungen dafür geschaffen haben, dass wir in den USA umfangreiche Investitionen tätigen und wichtige Produktionsstätten hier ansiedeln können", sagte Cook laut "Wall Street Journal".

Trump und Tech-Elite suchen Nähe zueinander

Das Abendessen unterstreiche, wie eng die Trump-Regierung mit führenden Vertretern der Technologiebranche zusammenarbeiten wolle und wie sehr wiederum die Branche daran interessiert sei, sich die Gunst des Präsidenten zu sichern, schrieb das "Wall Street Journal". Auch über Investitionen in Künstliche Intelligenz sei gesprochen worden.

Trump Tech-DinnerVergrößern des Bildes
Die Tech-Elite saß am Tisch: Meta, Microsoft, Apple, Google, OpenAI und viele mehr. (Quelle: Alex Brandon/AP/dpa/dpa-bilder)

Bei Trumps Amtseinführung hatten die Tech-Bosse Ehrenplätze bekommen. Die Konzernchefs bzw. ihre Unternehmen hatten für die Amtseinführung gespendet. Trumps Vorgänger Joe Biden hatte in einer seiner letzten Ansprachen vor einer Oligarchie in den USA gewarnt, die Herrschaft einer kleinen Gruppe Reicher.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
AppleChatGPTDonald TrumpElon MuskMark ZuckerbergMetaMicrosoftOpenAITrump und Putin treffen sich in AlaskaUSAWeißes Haus
