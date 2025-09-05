Weil immer was passieren kann So sind Sie abgesichert, wenn mal was schief geht

Eine kleine Unachtsamkeit und ein Dritter wird durch Sie verletzt. Gut, wenn Sie in einer solchen Situation richtig versichert sind! (Quelle: CosmosDirekt)

Es kann ganz schnell gehen: Eben war noch alles ok und plötzlich ist durch Ihr Verschulden ein Schaden entstanden. Egal, ob Personen-, Sach- oder Vermögensschäden – das kann teuer für Sie werden. Umso wichtiger ist es, gut abgesichert zu sein, wie durch eine Privat-Haftpflichtversicherung. Warum jeder eine solche Versicherung haben sollte und wie sie Ihnen im Ernstfall helfen kann, erfahren Sie hier.

Eine Privat-Haftpflichtversicherung ist eine Versicherung, die Personen-, Sach- und Vermögensschäden abdeckt, die Sie versehentlich verursacht haben. Das kann von einem zerbrochenen Fenster bis zu ernsthaften Verletzungen Dritter reichen. In solchen Fällen kann die Privat-Haftpflicht beispielsweise die Kosten für die Reparatur oder medizinische Behandlung übernehmen oder sorgt für Ersatz von Sachen und Verdienstausfällen. Somit schützt sie Sie vor den finanziellen Folgen, wenn Dritten ein Schaden zugefügt wurde. Gleichzeitig wehrt die Versicherung unberechtigte Forderungen ab.

Für wen ist eine Privat-Haftpflicht sinnvoll?

Die Privat-Haftpflichtversicherung ist als Basisschutz für jeden wichtig und sinnvoll. Ohne eine solche Versicherung haftet man im Schadenfall mit seinem gesamten Privatvermögen. Denn jeder ist gesetzlich verpflichtet, für alle Schäden aufzukommen, die er verursacht. Das gilt für kleine und große Missgeschicke.

Was ist in einer Privat-Haftpflicht versichert?

Damit Sie bei einem von Ihnen verursachten Schaden am Ende nicht mit Ihrem Privatvermögen haften müssen, bietet Ihnen die Privat-Haftpflicht von CosmosDirekt das nötige Auffangnetz.

Personenschäden

Wird eine Person verletzt oder im schlimmsten Fall sogar getötet, handelt es sich um einen Personenschaden.

Sachschäden

Wenn eine Sache beschädigt oder zerstört wird, spricht man von einem Sachschaden.

Vermögensschäden

Hierbei handelt es sich um einen finanziellen Schaden, wie z. B. den Verdienstausfall, wenn der Geschädigte nicht mehr arbeiten gehen kann.

