t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuelles

Ford-Belegschaft macht Weg frei für Sparkurs

Thema
Altersvorsorge
Tipps & Möglichkeiten zur privaten VorsorgeRententipps und Möglichkeiten zur privaten VorsorgeAltersvorsorge
Startseite Wirtschaft & Finanzen
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextMusiker Mark Volman ist tot
TextStartrainer stürzt – Notaufnahme
TextTrump: Pentagon ist nun Kriegsministerium
TextLeiche im Moor entdeckt
TextSängerin bricht bei Auftritt in Tränen aus

Abstimmung über Kompromiss
Ford-Belegschaft macht Weg frei für Sparkurs

Von dpa
Aktualisiert am 05.09.2025 - 15:21 UhrLesedauer: 2 Min.
Ford Werk KölnVergrößern des Bildes
Blauer Himmel bei Sonnenschein - hat Ford nun eine bessere Zukunft? (Quelle: Oliver Berg/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Ford-Pkw werden wieder häufiger gekauft, die Zahlen sind aber noch niedrig. Der Autobauer spart weiterhin, viele Jobs sollen wegfallen. Nun wurde die Belegschaft gefragt, ob sie da mitzieht.

Die Belegschaft der Kölner Ford-Werke hat den Weg für einen harten Sparkurs samt Personalabbau freigemacht. Eine Urabstimmung ergab eine Zustimmung von 93,5 Prozent für einen Kompromiss, auf den sich die Gewerkschaft IG Metall und die Geschäftsführung im Juli verständigt hatten.

Loading...

Bis Ende 2027 werden 2.900 Stellen abgebaut - etwa jede vierte. Zuletzt waren es 11.500. Die Beschäftigten, die freiwillig gehen, bekommen recht hohe Abfindungen. Sollte ihr Arbeitsplatz verlagert werden, weil der Unternehmensbereich abgegeben und von einer anderen Firma fortgeführt wird, sollen sie nicht schlechtergestellt werden. Außerdem gibt es die Möglichkeit zur Altersteilzeit und finanzielle Sicherheiten des US-Mutterkonzerns, die auch Rentnern zugutekommen. Auf betriebsbedingte Kündigungen wird vorerst zwar verzichtet, im äußersten Falle sind sie aber möglich.

Betriebsversammlung bei Ford in KölnVergrößern des Bildes
Die Gewerkschafter David Lüdtke (links) und Benjamin Gruschka (Archivbild) (Quelle: Oliver Berg/dpa/dpa-bilder)

Positive Reaktionen

Die IG Metall reagierte erleichtert auf die deutliche Zustimmung zum Kompromisspaket, das sie ausverhandelt hatte. "In einer sehr schwierigen Situation haben wir für die Beschäftigten das bestmögliche Sicherheitsnetz vereinbart, das bis Ende 2032 gilt und damit eine finanzielle Absicherung bietet", sagte der Sprecher der IG Metall bei den Ford-Werken, David Lüdtke.

Die Geschäftsführung wertete das Ergebnis ebenfalls positiv. "Das ist ein positiver Schritt nach vorn, der unseren Mitarbeitern in Köln die nötige Klarheit und Sicherheit bietet", sagte ein Firmensprecher. "Es ermöglicht dem Unternehmen, unseren Restrukturierungsplan sozialverträglich umzusetzen und ein zukunftsorientiertes und kosteneffizientes Unternehmen in Europa aufzubauen."

Ford Werk KölnVergrößern des Bildes
Das Angebot an Ford-Neuwagen auf dem Gelände des Kölner Werks ist groß, die Nachfrage aber hat noch Luft nach oben. (Quelle: Oliver Berg/dpa/dpa-bilder)

Wie es weitergeht

Nach dem grünen Licht durch die Belegschaft müssen Geschäftsführung und Arbeitnehmerseite noch entsprechende Verträge und Vereinbarungen unterschreiben, das gilt als Formsache. In den kommenden Monaten besprechen Betriebsrat und Geschäftsführung noch die Einzelheiten des Sparkurses, etwa welche Stelle wann wegfallen soll.

Kernstück der Vereinbarung ist ein Sicherheitsnetz der US-Mutter, das die Belegschaft vor einer theoretisch möglichen Insolvenz der Deutschlandtochter schützen soll. Sollte dieser Fall tatsächlich eintreten - derzeit ist das reine Theorie -, würden die betroffenen Mitarbeiter Geld vom US-Mutterkonzern bekommen.

Verkauf zieht etwas an

Ford ist unter Druck, der Verkauf neuer E-Fahrzeuge aus Köln liegt unter den Erwartungen. Zuletzt zogen die Verkaufszahlen von Ford-Pkw in Deutschland auf niedrigem Niveau an. Seit Jahresbeginn hat sich der Marktanteil von Ford-Pkw in Deutschland von circa 3 auf 4,5 Prozent erhöht.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Ford MotorGewerkschaftenIG Metall
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom