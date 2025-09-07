t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuelles

Kindererziehung: So sichern Sie sich Ihre Rentenbeiträge

Kolumne
Die Anleger
Geldanlage, Börse, private AltersvorsorgeWöchentliche Artikel zu Geldanlage, Börse und private AltersvorsorgeDie Anleger
Startseite Wirtschaft & Finanzen
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextHerausragender deutscher Dirigent tot
TextTrump bei US-Open-Finale ausgebuht
TextDFB-Star fehlt im nächsten Spiel gesperrt
Text"Let's Dance"-Stars haben geheiratet
TextDFB-Schreck feiert Last-Minute-Sieg

Unterstützung für Familien
Kindererziehung: So sichern Sie sich Ihre Rentenbeiträge

Von dpa
Aktualisiert am 08.09.2025 - 00:05 UhrLesedauer: 2 Min.
Ein Mann trägt seine Tochter auf dem ArmVergrößern des Bildes
Für die Kindererziehung zurückgesteckt? Mütter und Väter können in dieser Zeit trotzdem Entgeltpunkte für die Rente sammeln. (Quelle: Christin Klose/dpa-tmn/dpa-bilder)
News folgen

Wenn eine oder einer wegen der Kindererziehung zu Hause bleibt, leidet oft das Einkommen - und damit später die Rente. Wo es Unterstützung gibt.

Kinder sind eine Investition in die Zukunft. Diejenigen, die diese Aufgaben übernehmen, stecken beruflich allerdings nicht selten ordentlich zurück - und nehmen damit auch finanzielle Einbußen in Kauf. Die gesetzliche Rentenversicherung ermöglicht es Betroffenen jedoch zumindest einige Nachteile auszugleichen.

Loading...

Für die Erziehung ihrer Kinder können Eltern bis zum dritten Lebensjahr ihres Nachwuchses Beitragszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung als Kindererziehungszeiten beantragen. Der Staat zahlt in dieser Zeit die Beiträge, sagt Dirk Manthey von der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV).

Wichtig: Die Beiträge orientieren sich an denen eines Durchschnittslohns - derzeit wird dieser bei etwa 4.200 Euro pro Monat angesetzt. Wer vorher mehr verdient hat, erwirbt durch die Kindererziehungszeiten also etwas geringere Rentenansprüche. Wer weniger verdient hat, profitiert.

Unterstützung auf Antrag

Bis zum zehnten Lebensjahr können außerdem sogenannte Kinderberücksichtigungszeiten geltend gemacht werden. Auch diese können sich positiv auf die spätere Rente auswirken. Zum einen werden so anrechenbare Zeiten für die Wartezeit gesammelt, die es für eine vorgezogene Altersrente braucht. Zum anderen können sich diese auch finanziell auszahlen.

So kann etwa die Anwartschaft aus einer versicherungspflichtigen Beschäftigung mit geringem Verdienst wegen der zeitgleichen Kinderberücksichtigungszeiten um bis zu 50 Prozent aufgewertet werden - zum Beispiel bei Teilzeitarbeit. Auch hier gilt: Der Verdienst wird höchstens bis zum Durchschnittsentgelt aufgestockt, das 2025 bei 50.493 Euro liegt.

Sowohl die Kindererziehungszeiten als auch die Kinderberücksichtigungszeiten müssen beantragt werden. Eltern können diese untereinander aufteilen. Es lohnt sich, sich vorab über die Bedingungen und Regelungen zu informieren, rät Dirk Manthey. Denn: "Mütter erhalten nach der Geburt zwar ein Schreiben von der Rentenversicherung, möglicherweise sind dann aber erst mal andere Themen wichtiger als die Rente."

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
EinkommenRente
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom