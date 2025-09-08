Soziale Sicherung Bürger fordern höhere Abgaben für Reiche

Kanzler Merz (r.) und Vizekanzler Klingbeil: Die Regierung will vieles verändern – und die Bürger haben dazu auch eine Meinung. (Quelle: Niklas Treppner/dpa/dpa-bilder)

Die Bundesregierung verspricht einen "Herbst der Reformen", um die Milliardenlücke im Haushalt zu schließen. Ein "Bürgerparlament" hat eigene Ideen.

Deutschland gehört zu den Ländern in Europa mit der höchsten Abgabenlast. Im Juli hat DataPulse Research anhand der Daten aus allen Industrienationen ermittelt, dass ein Geringverdiener am Monatsende im Schnitt 59 Prozent seines Bruttolohns behalten kann. Trotzdem sind die Sozialversicherungen an der Belastungsgrenze, während Krankenkassen, Pflegeversicherungen und Rentenkassen über Lücken in ihren Budgets klagen.

Deshalb will die Bundesregierung nachsteuern und hat einen "Herbst der Reformen" angekündigt. Denn im Jahr 2027 klafft ein 30-Milliarden-Loch im Bundeshaushalt, der Bund kann bei den Sozialsystemen also kaum noch aushelfen.

Bürger machen Vorschläge

Dass sich etwas verändern muss, wissen auch die Bürger. Das zeigt sich auch in einem Experiment, dessen Ergebnisse am Montag präsentiert wurden: Eine Art Bürgerparlament hat sich im Juni zusammengefunden, um Vorschläge für Reformen in der Finanz- und Sozialpolitik zu machen.

Die Bürger haben dabei vier Themenfelder benannt, bei denen sie Veränderungsbedarf sehen:

Große Vermögen Soziale Sicherung Umgang mit Steuergeldern Steuerbetrug

Die Bürger wurden an sechs Tagen von Experten der beiden Wirtschaftsinstitute DIW und IW begleitet. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) gilt dabei als gewerkschaftsnah, während das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) die Arbeitgeberseite vertritt.

1. Ideen für große Vermögen

Die Bürger schreiben in dem Ergebnispapier, dass sie "besorgt über die soziale Ungleichheit" im Land seien. Deshalb fordern sie eine gerechtere Erbschafts- und Vermögensteuer – und zwar auch bei Unternehmensvermögen. Nach den Vorstellungen der Bürger soll ab einem Unternehmenswert von 13 Millionen Euro geprüft werden, ob zu vererbendes Vermögen wirklich von der Steuer verschont werden sollte.

Sollte das Erbvermögen vollständig im Unternehmen verbleiben – der Erbe möchte das Unternehmen also selbst weiterführen und nicht verkaufen – kann es nach dem Dafürhalten des Bürgerrats eine Steuerbefreiung geben. So würden Unternehmen geschützt und zugleich könnten Erben das Firmenvermögen nicht unversteuert für private Zwecke nutzen. Eine Reform der Erbschaftsteuer hat auch der Verband der Industrienationen OECD für Deutschland angeregt. Die SPD würde ebenfalls das Vermögen von Reichen höher besteuern, der Koalitionspartner ist aber strikt dagegen.

Empfehlen würden die Teilnehmenden außerdem eine höhere Steuer auf Kapitalerträge, also etwa Aktiengewinne, besonders für hohe Vermögen: "Wir kritisieren, dass Kapitalerträge privater Großanleger gegenüber Einkommen aus Arbeit aktuell steuerlich bevorzugt werden. Diese Ungleichbehandlung empfinden wir als ungerecht." Aktuell gilt in Deutschland eine pauschale Abgeltungssteuer von 25 Prozent auf Zinsen und realisierte Kursgewinne. Das ist deutlich weniger als die Einkommensteuer für Gutverdiener. Hier liegt der Spitzen- bzw. Reichensteuersatz bei 42 bzw. 45 Prozent.