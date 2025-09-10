NASDAQ-ETF So investieren Sie in die Welt von morgen

Innovationen verändern unseren Alltag und eröffnen uns neue Chancen für die Zukunft. (Quelle: Getty Images/ Liubomyr Vorona)

Vom selbstfahrenden Auto bis zur Sprach-KI: Neue Technologien verändern unseren Alltag rasant. Wer an diesen Entwicklungen teilhaben und dabei potenziell langfristig Vermögen aufbauen möchte, kann das schon mit kleinen Beträgen, etwa über spezialisierte ETFs versuchen.

Die US-Börsen zeigen derzeit wieder eine positive Entwicklung, insbesondere der Technologiesektor gilt als treibende Kraft. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger setzen auf digitale Geschäftsmodelle, Innovation und langfristiges Wachstum. Besonders im Blickpunkt steht dabei der Aktienindex NASDAQ-100, der Zugang zu den 100 größten Unternehmen an der US-Technologiebörse bietet (Finanzwerte ausgenommen) und zur Zeit einen Aufschwung erlebt.

Potenziell vom Wachstum der Zukunftstreiber profitieren

Ein Investment in diesen Aktienindex ist relativ unkompliziert über einen ETF (Exchange Traded Funds, zu Deutsch börsengehandelte Fonds) zum Beispiel der Vermögensverwaltungsgesellschaft Invesco möglich. Durch den EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF erhalten Anlegerinnen oder Anleger beispielsweise einen breiten und kosteneffizienten Zugang zum US-Technologiesektor.

Der Nasdaq-100 könnte interessant für Anleger und Anlegerinnen sein, da er stark von Technologieunternehmen dominiert wird (über 50 % Gewichtung), und als Indikator für globale Innovationskraft gesehen werden kann. Denise Koch, ETF Sales Germany

Der NASDAQ-100 Index: Mehr als nur Technologie

Im NASDAQ-100 stehen nicht nur große Tech-Konzerne, sondern auch bekannte Marken aus den Bereichen Gesundheit, Konsum und Industrie. Über den EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF von Invesco können Anlegerinnen und Anleger in dieses breite Unternehmensspektrum investieren. So kann ein vielfältiges Portfolio entstehen, das Zugang zu bekannten Innovationsunternehmen bietet.

Zu den bekanntesten Unternehmen im EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF gehören zum Beispiel:

Apple, Microsoft, Google (Technologie-Größen)

Tesla, Nvidia, Amazon (Innovationin Mobilität, KI und Handel)

Starbucks, PepsiCo, Netflix (Konsumgüter mit digitaler Transformation)

Der potenzielle Vorteil für Anlegerinnen und Anleger: Einzelne Aktien müssen nicht ausgewählt oder Kurse laufend beobachtet werden. Mit nur einem Investment lässt sich gezielt in verschiedene Zukunftstrends investieren, oft schon mit kleinen Beträgen. Außerdem besteht die Chance, durch die breite Streuung im ETF das Risiko, Verluste einzelner Aktien im Depot stark zu spüren zu reduzieren.

Wie breit Innovation dabei gedacht wird, zeigt das Beispiel Starbucks. Das Unternehmen nutzt Künstliche Intelligenz und Blockchain (eine dezentrale, digitale Datenbank, die Transaktionen in einer chronologischen und unveränderlichen Kette von Blöcken speichert), um Bestellungen zu personalisieren und Lieferketten effizienter zu gestalten. So wird selbst ein klassischer Cappuccino Teil einer digitalen Transformation.

Wesentliche Risiken: Eine Investition in dieses Produkt ist mit gewissen Risiken verbunden wie z.B. dem Wertschwankungsrisiko, dem Risiko der Wertpapierleihe, dem Konzentrations- sowie dem Aktienrisiko. Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen und am Ende des Artikels.

NASDAQ-ETF mit Erfolgsgeschichte

Der Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF ist kein Newcomer: Invesco hat diesen ETF bereits im Jahr 2002 aufgelegt und zählt damit zu den Pionieren am europäischen ETF-Markt. Dass der ETF inzwischen eine neue Bestmarke geknackt hat und mit über 15 Milliarden US-Dollar investiertem Kapital zu den größten Indexfonds in Europa gehört, ist unserer Meinung nach kein Zufall.

Seit Juni 2007 hat der NASDAQ-100 Index eine Gesamtrendite von ca. 1200 % erzielt, mehr als doppelt so viel wie der beliebte S&P 500-Index mit ca. 450 %. Das bedeutet, dass 1.000 € im Nasdaq 100 heute rund 12.000 € und im S&P 500 rund 4.500 € wert wären.

Gesamtrendite: NASDAQ-100 im Vergleich zum S&P 500

Über Invesco Wer den Aufschwung der US-Börse nutzen möchte, könnte mit Invesco einen verlässlichen Partner finden. Das Unternehmen ist einer der weltweit größten ETF-Anbieter, seit 2003 im ETF-Bereich tätig und verwaltet heute ein Vermögen von über 765 Milliarden US-Dollar in börsennotierten Fonds. Als eine der größten unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaften weltweit bietet Invesco globale Reichweite, langjährige Erfahrung und Innovationskraft im ETF-Bereich. Die NASDAQ-ETFs von Invesco ermöglichen einen breiten Zugang zum Technologieindex – transparent, effizient, verlässlich und professionell entwickelt.

Neben dem bekannten Flaggschiff-ETF EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (IE00BFZXGZ54) bietet der Vermögensverwalter weitere Produkte auf NASDAQ-Indizes an. Ob ESG, was für Environmental (umwelt) Social (soziales) Governance (Unternehmensührung) steht, Equal Weight (gleichgewichtet), oder wachstumsstarke Mid Caps (börsennotierte Unternehmen mittlerer Größe): Das Unternehmen hat im Laufe der Zeit weitere ETF-Konzepte auf den Markt gebracht. Dazu zählen:

Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF (IE000COQKPO9), mit Fokus auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG)

(IE000COQKPO9), mit Fokus auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF (IE000L2SA8K5), gleichgewichtete Variante des NASDAQ-100, unabhängig von der Unternehmensgröße

(IE000L2SA8K5), gleichgewichtete Variante des NASDAQ-100, unabhängig von der Unternehmensgröße Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF (IE00BMD8KP97), mit den 100 größten mittelgroßen Nicht-Finanzunternehmen des NASDAQ

Die Invesco NASDAQ-ETFs könnten für langfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger insbesondere für diejenigen, die ihr Portfolio um eine Investition mit Wachstumsmöglichkeiten ergänzen möchten interessant sein. Sie können als mögliche Bausteine für die Altersvorsorge dienen, oder als taktische Positionen in einem breit gestreuten Portfolio genutzt werden. Mit Invesco entsteht die Möglichkeit, Teil einer spannenden Reise zu sein. Eine Reise, die in die Zukunft der Technologie und Innovation führt.

Bei einer Anlage in diesen Fonds handelt es sich um den Erwerb von Anteilen an einem passiv verwalteten, indexnachbildenden Fonds und nicht um den Erwerb der Vermögenswerte, die vom Fonds gehalten werden.

Wesentliche Risiken: Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (ISIN IE00BFZXGZ54)

Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann durch bestimmte Faktoren wie die Umstände des Emittenten oder Wirtschafts- und Marktbedingungen beeinflusst werden. Dies kann zu Wertschwankungen führen.

Der Risikoindikator (SRI) des Fonds liegt bei 5 von 7 (1 ist die niedrigste und 7 die höchste Risikoklasse).

Wichtige Informationen:

Diese Marketing-Anzeige dient lediglich zu Diskussionszwecken und richtet sich ausschließlich an Anleger in Deutschland. Stand der Daten: 15.09.2025 sofern nicht anders angegeben. Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage-/Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung.

Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern.

Informationen über unsere Fonds und die damit verbundenen Risiken finden Sie im Basisinformationsblatt (in den jeweiligen Landessprachen) und im Verkaufsprospekt (Englisch) sowie in den Finanzberichten, die Sie unter www.invesco.eu abrufen können. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter www.invescomanagementcompany.ie verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsvereinbarungen kündigen.

Nähere Angaben zu den Gebühren und sonstigen Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt, dem Basisinformationsblatt für Anleger und der Prospektergänzung zu den einzelnen Produkten. Auf dem Sekundärmarkt erworbene ETF-Anteile können normalerweise nicht direkt an den ETF zurückgegeben werden. Am Sekundärmarkt müssen Anleger Anteile mit Hilfe eines Intermediärs (z.B. eines Brokers) kaufen und verkaufen. Hierfür können Gebühren anfallen. Drüber hinaus bezahlen die Anleger beim Kauf von Anteilen unter Umständen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert und erhalten beim Verkauf unter Umständen weniger als den aktuellen Nettoinventarwert.

Index: Nasdaq®, NASDAQ-100 IndexSM sind eingetragene Warenzeichen von Nasdaq, Inc. (hier zusammen mit den Tochtergesellschaften als die "Unternehmen" bezeichnet) und lizenziert für die Nutzung durch Invesco. Die Produkte oder das Produkt wurden von den Unternehmen nicht auf rechtliche Zulässigkeit oder Eignung geprüft. Die Produkte oder das Produkt werden von den Unternehmen nicht herausgegeben, empfohlen, verkauft oder beworben. Die Unternehmen geben keinerlei Garantie und übernehmen keine Haftung in Zusammenhang mit den Produkten oder dem Produkt.

Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

