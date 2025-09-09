Nach dem Sturz der Regierung Krise in Paris: Wird Frankreich zum Risiko für die Eurozone?

Im hoch verschuldeten Frankreich ist die Regierung im Streit über Sparmaßnahmen zerbrochen. Wirtschaftsreformen erscheinen unwahrscheinlicher denn je. Das kann für Europa gefährlich werden.

Die Regierung zerbrochen, die Haushaltskrise bleibt: Frankreichs Mitte-Rechts-Regierung ist nach nur knapp neun Monaten gescheitert, Premier François Bayrou bei der Vertrauensfrage im Parlament gescheitert. Die Hängepartie in Frankreich hat schwerwiegende Folgen nicht nur für Deutschlands Nachbarland. Sie könnte für die gesamte Eurozone zur Belastung werden.

Was sind die wirtschaftlichen Folgen der Krise in Paris?

Die Entscheidung könne das Land - die zweitgrößte Volkswirtschaft in der Eurozone - an den Rand einer ernsthaften Krise der Staatsfinanzen bringen, meint Clemens Fuest, Präsident des Ifo-Instituts. "Der Zusammenbruch der Regierung und damit verbunden eine Zurückweisung der Pläne von Bayrou zur Stabilisierung der Staatsfinanzen erhöht die Unsicherheit über den weiteren finanzpolitischen Kurs Frankreichs", sagte er dem Nachrichtenmagazin "Politico". "Da Frankreich für die EU und die Eurozone eine wichtige Rolle spielt, wäre die ohnehin schwache Wirtschaftsentwicklung in Europa weiter beeinträchtigt."

Warum ist die Lage in Frankreich so prekär?

Gemessen an der Wirtschaftsleistung hat Frankreich mit 114 Prozent die dritthöchste Schuldenquote in der EU nach Griechenland und Italien. In absoluten Zahlen lastet auf dem Land mit rund 3.300 Milliarden Euro der höchste Schuldenberg in der Eurozone. Auch die Staatsausgaben gehören zu den höchsten in Europa. Das Haushaltsdefizit lag zuletzt bei 5,8 Prozent. Die EU hat bereits im Juli 2024 ein Defizitverfahren gegen Frankreich eröffnet.

Drohen in Frankreich italienische Verhältnisse?

Dazu kommt, dass neue Schulden für Frankreich angesichts politischer Dauerkrisen und fehlender Sparanstrengungen zunehmend teuer werden. Das Land muss Investoren für neue Staatsanleihen immer höhere Zinsen bieten.

"Die Anleger sind besorgt über die hohe und weiter steigende Staatsverschuldung Frankreichs. Die Anleihenrenditen sind bereits deutlich stärker gestiegen in Frankreich als beispielsweise in Italien und mittlerweile liegt die Rendite zehnjähriger französischer Staatsanleihen kaum noch unter der italienischer", sagt Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer.

Mittlerweile liegt die Rendite zehnjähriger französischer Anleihen sogar über der entsprechender Papiere aus Griechenland. Immerhin: Am Dienstag reagierten die Finanzmärkte gelassen - sie hatten die schlechten Nachrichten aus Frankreich erwartet.

Reformen dringend nötig - nur wer setzt sie durch?

Nach Einschätzung der Investmentbank Goldman Sachs wird die größte wirtschaftliche Herausforderung für Frankreich sein, die Staatsverschuldung zu stabilisieren. Zudem müsse das Land unbedingt wieder Reformen angehen, um das Wachstum anzukurbeln.