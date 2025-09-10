Der Matcha-Boom: Vorreiterin setzt auf deutschen Teeanbau

Kühnle sieht sich als Pionierin. "Also eine Teefarm in der Größe gab es in Deutschland so noch nicht - ein Betrieb, der Tee professionell anbaut, auf kommerzieller Ebene auch und das in Verbindung mit diesem landwirtschaftlichen Konstrukt der Permakultur." In Nordrhein-Westfalen im Bergischen Land werden im "Tschanara Teegarden" seit 1999 auf etwa 0,4 Hektar Teepflanzen angebaut.

Kühnles Mission: Dass Deutschland eine Teebau-Nation wird. "Ich verwende Saatgut, das sich besonders gut für Grüntee und Matcha eignet", sagt Kühnle, die ursprünglich aus dem Weinbau kommt. "Die meisten Genome, die in Europa wachsen, sind tatsächlich Genome, die für die Schwarzteeproduktion bestens geeignet sind", sagte die Teebäuerin. "Dass wir jetzt hier diese Genome gewählt haben, die für den Grüntee geeignet sind, das ist auch noch ein zusätzlicher Pionierfaktor."

Matcha ist "Königsdisziplin"

Kühnles Ziel ist, hochwertigen Matcha herzustellen - das sei im Teebau die "Königsdisziplin". Allein beim Anbau gibt es schon einiges zu beachten: "Tee braucht viel Wasser. Das Klima hier ist relativ trocken und die Luftfeuchtigkeit zu gering, deswegen muss ich das passende Klima hier schaffen", sagt Kühnle. Zur Bewässerung sammelt sie Regenwasser und schützt den Boden mit Mulch vor Verdunstung. Ein Gewächshaus mit Fußbodenheizung, betrieben durch eine Photovoltaikanlage, sorgt für die richtige Umgebung während der Anzucht.

Später setzt die Teebäuerin die Pflanzen ins Freie. "Von meinen 200.000 Anzüchtungen habe ich schon 40.000 umpflanzen können." Das funktioniert aus einem Grund in Brandenburg besonders gut: Die Pflanzen brauchen einen niedrigen pH-Wert, und der Boden in der Region ist aufgrund der vielen Nadelbäume von Natur aus sauer. Damit die Pflanzen auch Winterfröste überstehen, nutzt sie Saatgut aus dem Himalaya und Nordchina. Die erste vermarktbare Ernte wird Kühnle voraussichtlich im Frühjahr 2026 einfahren.

Deutschland wichtiger Abnehmer für japanischen Tee

In Deutschland ist die Nachfrage nach Matcha deutlich gestiegen. "Wir nehmen in der Tat wahr, dass Matcha-Tee derzeit einen großen Trend in Deutschland erlebt", sagt der Geschäftsführer des Bundesverbands des Deutschen Lebensmittelhandels (BVLH), Philipp Hennerkes. Dies betreffe nicht nur den klassischen Konsum als Tee, sondern zeige sich auch in unterschiedlichsten Produktkategorien – von Matcha-Schokoriegeln bis hin zu Getränken wie Matcha-Latte.

Zwischen Januar und August 2024 wurden laut japanischen Importzahlen mehr als 240 Tonnen des pulverisierten Grüntees nach Deutschland geliefert – ein Plus von 240 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Neuere Zahlen liegen nach Angaben des Deutschen Tee & Kräutertee Verbands nicht vor. Der Trend zu gesunder Ernährung und natürlichen Produkten dürfte die Nachfrage weiter antreiben. Steigende Preise seien nicht ausgeschlossen. Ein Exportstopp sei derzeit nicht erkennbar, Deutschland bleibe nach den USA der wichtigste Exportmarkt für japanischen Tee.