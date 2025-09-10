t-online - Nachrichten für Deutschland
Novo Nordisk: Hersteller von Abnehmspritze "Wegovy" streicht tausende Jobs

Massiver Stellenabbau
Pharma-Riese streicht tausende Jobs

Von dpa
Aktualisiert am 10.09.2025 - 11:30 UhrLesedauer: 1 Min.
Novo Nordisk in MainzVergrößern des Bildes
2023 hatte das Unternehmen noch den höchsten Börsenwert Europas. (Quelle: Christian Schultz/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Die Dänen sehen sich mit sinkenden Marktanteilen konfrontiert. Der Aktienkurs ist seit Jahresbeginn deutlich unter Druck geraten. Nun reagiert das Unternehmen mit Gegenmaßnahmen.

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk setzt den Rotstift an. Weltweit würden 9.000 Jobs gestrichen, teilte der vor allem für seine Abnehmspritze Wegovy bekannte Unternehmen in Bagsvaerd mit. Das sind nach Unternehmensangaben 11,5 Prozent der Belegschaft. Mehr als die Hälfte der Stellen sollen im Heimatmarkt Dänemark wegfallen.

Die Kosten für die Neuaufstellung beziffert Novo Nordisk auf acht Milliarden dänische Kronen (1,07 Mrd. Euro). Genauso viel will das Management ab 2026 dann jährlich einsparen.

Ziel sei es, das Unternehmen schlanker aufzustellen und Entscheidungen zu beschleunigen. So soll der Konzern vor allem auf die Wachstumschancen im Bereich Diabetes und Adipositas ausgerichtet werden, hieß es. Die Prognose für den Betriebsgewinn in diesem Jahr wurde deutlich gesenkt.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
