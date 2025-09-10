Das Top-Auswanderziel der Deutschen

Aktualisiert am 10.09.2025

2023 hatte das Unternehmen noch den höchsten Börsenwert Europas. (Quelle: Christian Schultz/dpa/dpa-bilder)

Die Dänen sehen sich mit sinkenden Marktanteilen konfrontiert. Der Aktienkurs ist seit Jahresbeginn deutlich unter Druck geraten. Nun reagiert das Unternehmen mit Gegenmaßnahmen.

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk setzt den Rotstift an. Weltweit würden 9.000 Jobs gestrichen, teilte der vor allem für seine Abnehmspritze Wegovy bekannte Unternehmen in Bagsvaerd mit. Das sind nach Unternehmensangaben 11,5 Prozent der Belegschaft. Mehr als die Hälfte der Stellen sollen im Heimatmarkt Dänemark wegfallen.

Die Kosten für die Neuaufstellung beziffert Novo Nordisk auf acht Milliarden dänische Kronen (1,07 Mrd. Euro). Genauso viel will das Management ab 2026 dann jährlich einsparen.