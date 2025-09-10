Hätten Sie"s gewusst? Diese 10 Mythen rund um die Scheidung sind Unsinn

11.09.2025

Ist die Luft raus? Wenn Ehen in die Brüche gehen, können sie nach Ablauf eines Trennungsjahrs geschieden werden. (Quelle: Christian Charisius/dpa/dpa-tmn/dpa-bilder)

Viele Gerüchte rund um die Scheidung halten sich hartnäckig, obwohl die Rechtslage oft ganz anders aussieht. Wir klären einige der häufigsten Irrtümer auf.

Scheidung. Allein das Wort dürfte ausreichen, um bei vielen sofort eine Reihe von Assoziationen in den Kopf zu zaubern: Das dauert ewig. Das kostet ein Vermögen. Und das Sorgerecht ist damit ebenfalls weg. Doch was stimmt davon?

Rund um das Ende einer Ehe ranken sich zahlreiche Mythen, die Betroffene verunsichern und im schlimmsten Fall von wichtigen Entscheidungen abhalten können. Wir haben uns gängige Irrtümer gemeinsam mit zwei Expertinnen angeschaut und klären, was tatsächlich gilt.

Mythos 1: Scheidungsverfahren sind so teuer, dass nur reiche Menschen sich das leisten können.

"Das ist Quatsch", sagt Rechtsanwältin Eva Becker, Vorsitzende des Ausschusses Familienrecht des Deutschen Anwaltvereins. Der Grund: Gerichts- und Anwaltskosten richten sich nach den Netto-Einkünften und dem Vermögen der Eheleute. Je schlechter es also um die finanziellen Verhältnisse bestellt ist, desto geringer fallen auch die Kosten für eine Scheidung aus.

Hinzu kommt der Rechtsanwältin und Autorin Sandra Günther zufolge, dass Sozialhilfeempfänger und Menschen ohne Einkommen Verfahrenskostenhilfe beantragen können. Der zuständige Familienrichter müsse prüfen, ob die Voraussetzungen dafür erfüllt sind und die Leistung gegebenenfalls bewilligen. In diesem Fall würden die Kosten des Scheidungsverfahrens von der Landeskasse übernommen. Verbessert sich innerhalb von vier Jahren die finanzielle Situation, kann es aber sein, dass die Unterstützung zurückgezahlt werden muss.

Mythos 2: Wenn unsere Ehe nur kurz gedauert hat, werden wir auch schneller geschieden.

Falsch. Denn egal, ob die Ehe drei Wochen oder 20 Jahre gedauert hat - es muss grundsätzlich das sogenannte Trennungsjahr eingehalten werden. "Die Eheleute müssen somit mindestens ein Jahr von Tisch und Bett getrennt leben, damit die Scheidung beantragt werden kann", sagt Sandra Günther. Auch eine Härtefallscheidung - etwa aufgrund von Gewalt in der Ehe - benötige Zeit. Ein solches Verfahren setze schwerwiegende Verfehlungen voraus und sei mit hohen Beweisanforderungen verbunden. "Bis ein solches Verfahren beendet ist, ist das Trennungsjahr gewiss längst abgelaufen, sodass normal geschieden werden kann", sagt Günther.

Die Scheidung selbst kann nach Ablauf des Trennungsjahrs bei kurzen Ehen aber oft schneller vollzogen werden, weil die finanziellen Verhältnisse weniger verwoben sind. Zumal bei Ehen, die weniger als drei Jahre gedauert haben, nur auf Antrag ein Versorgungsausgleich durchgeführt wird.

Übrigens: Auch eine Annullierung der Ehe ist entgegen landläufiger Meinungen nicht ohne Weiteres innerhalb weniger Wochen nach Eheschließung möglich - dafür braucht es laut Gesetz triftige Gründe. Zum Beispiel einen Eheschluss mit einer oder einem Minderjährigen, eine vorübergehende Bewusstseinsstörung zum Zeitpunkt der Eheschließung oder Bewusstlosigkeit einer der Getrauten oder einen Eheschluss unter Drohung.

Mythos 3: Die Gründe für die Scheidung müssen wir dem Familiengericht mitteilen.