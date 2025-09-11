Versicherte zahlen zu viel Krankenkassen verklagen Bund wegen hoher Beiträge

11.09.2025

Nina Warken (CDU): Die Bundesgesundheitsministerin steht wegen der Unterfinanzierung der Krankenkassen unter Druck. (Quelle: Britta Pedersen/dpa)

Die Bundesregierung will die Beitragserhöhungen dämpfen, hat aber keinen Plan, wie das gehen soll. Jetzt wird sie von den Krankenkassen verklagt.

Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) gerät in diesen Tagen immer stärker unter Druck: Die Bundesregierung hat zwar versprochen, eine weitere Beitragserhöhung für die Pflege- und Krankenversicherung ab 2026 zu verhindern, will dafür aber kein Geld aus dem Bundeshaushalt zur Verfügung stellen. Stattdessen spricht Warken nun öffentlich von der Möglichkeit der Leistungskürzungen, also: Krankenkassen könnten im nächsten Jahr weniger Gesundheitsleistungen bezahlen.

Der parlamentarische Staatssekretär im Gesundheitsministerium, Tino Sorge (CDU), schlug am Mittwoch außerdem die Einführung von Basistarifen vor: Versicherte könnten so einen geringeren Beitragssatz zahlen, im Gegenzug würde aber auch nicht alles von der Krankenkasse übernommen.

Krankenkassen wollen 10 Milliarden Euro vom Bund

Aus Sicht der Krankenkassen führen all diese Ideen am Kern vorbei. Seit Jahren kommt die Regierung ihren Pflichten nicht nach und zahlt nicht genug für die Versicherung von Bürgergeld-Empfängern. Nach Angaben des Krankenkassenverbands GKV kostet das die Kassen jährlich zehn Milliarden Euro. Da auch diese Bundesregierung bisher allem Anschein nach nicht vorhat, die Kosten für die Bürgergeld-Empfänger aus Steuermitteln zu decken, will die GKV den Bund verklagen.

Das beschloss der Verwaltungsrat in einer Sitzung in Berlin, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr.

"Seit über 15 Jahren weisen wir auf die systematische Unterfinanzierung zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung hin", schreibt die GKV. Bürgergeld-Empfänger sind in der Regel gesetzlich versichert. Die Bundesregierung hat sich eigentlich verpflichtet, sogenannte "gesamtgesellschaftlichte Aufgaben" aus Steuermitteln zu bezahlen – dazu gehört die Versorgung der Bürgergeld-Empfänger.

Auch die Rentenversicherung vermisst Geld vom Bund

Die "Bild"-Zeitung zitierte am Donnerstag aus einem internen GKV-Papier, demzufolge der Bund im Jahr 2022 für Bürgergeld-Empfänger eine Beitragspauschale von monatlich 108,48 Euro gezahlt habe. Um die Ausgaben der Kassen zu decken, hätte der Bund aber 311,45 Euro im Monat zahlen müssen, argumentiert demnach der GKV-Spitzenverband.

Nach Verbandsangaben könnten die Beiträge für Versicherte etwa 0,5 Prozentpunkte niedriger sein als heute, wenn die Zehn-Milliarden-Lücke geschlossen wäre. Im Sommer hatte ein Sprecher der GKV aber betont, dass es unwahrscheinlich wäre, dass die Beiträge der Versicherten jetzt auch sinken würden. Aber: "Wir wären stabilen Beiträgen ein wirklich großes Stück näher", so der Sprecher damals im Gespräch mit dem "Mitteldeutschen Rundfunk".

Die Bundesregierung kommt nicht nur bei den Krankenversicherungen ihren Verpflichtungen nicht nach. Auch die Rentenversicherung weist seit Jahren darauf hin, dass der Staat zu wenig Geld für gesamtgesellschaftliche Aufgaben überweist und damit die Versicherten unnötig belastet.