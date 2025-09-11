Gewerkschaften Studie: Fast eine Million Streiktage in Deutschland

Aktualisiert am 11.09.2025

Laut WSI-Studie haben im vergangenen Jahr rund 912.000 Personen an Streiks teilgenommen, 55.000 mehr als im Vorjahr. (Quelle: Bernd Weißbrod/dpa/dpa-bilder)

Kommen Arbeitgeber und Beschäftigte am Verhandlungstisch nicht weiter, rufen Gewerkschaften oft zum Streik auf. 2024 gab es laut einer Studie 286 Arbeitskämpfe. Nicht immer waren sie erfolgreich.

Die Beschäftigten in Deutschland haben im vergangenen Jahr etwas weniger gestreikt als 2023. Auf insgesamt 286 Arbeitskämpfe kommt die neue Arbeitskampfbilanz des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Das seien 26 weniger als ein Jahr zuvor.

Viele Arbeitskämpfe seien nach einer hohen Inflationswelle für höhere Löhne geführt worden, stellt die Studie fest. Oft hätten auch die Arbeitsbedingungen im Mittelpunkt gestanden. Meistens waren es Warnstreiks. Unbefristete Erzwingungsstreiks mit vorangegangener Urabstimmung seien in Deutschland bereits seit längerem die Ausnahme, so das WSI.

WSI-Studie: 946.000 Arbeitstage fielen aus

Laut der Studie haben im vergangenen Jahr rund 912.000 Personen an Streiks teilgenommen, das seien 55.000 mehr als im Vorjahr. "Allerdings lag die Zahl der arbeitskampfbedingt ausgefallenen Arbeitstage mit 946.000 deutlich unter dem Vorjahreswert von rund 1,5 Millionen", schreiben die Autoren. Grund sei, dass die Streiks 2024 im Schnitt deutlich kürzer als 2023 waren. "Vor allem breite Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie führten zu Arbeitsniederlegungen mit vielen Teilnehmenden, aber überschaubarer Dauer." Viele Beteiligte gab es auch bei VW und im kommunalen Nahverkehr.

Die meisten Arbeitskämpfe habe es nicht im Rahmen von Flächentarifverhandlungen gegeben, sondern auf Haus-, Firmen- oder Konzernebene. Grund ist laut WSI, dass sich in den vergangenen Jahren viele Unternehmen aus Flächentarifverträgen zurückgezogen hätten. Daraufhin hätten sich die Gewerkschaften bemüht, Haustarifverträge abzuschließen.

International liegt Deutschland weiterhin im Mittelfeld

"Im internationalen Vergleich ist Deutschland weiterhin ein Land mit relativ wenigen Streiktagen", betonten die Forscher. So liege Deutschland in der internationalen Streikstatistik weiterhin im Mittelfeld. Zwischen 2014 und 2023 seien aufgrund von Arbeitskampfmaßnahmen im Jahresschnitt rund 21 Arbeitstage pro 1.000 Beschäftigte ausgefallen. Auch in den Niederlanden lag der Schnitt bei 21 Tagen, in den USA bei 20.

Das höchste Arbeitskampfvolumen hat der Auswertung zufolge Kanada, wo es im untersuchten Zeitraum im Schnitt 108 Ausfalltage jährlich pro 1.000 Beschäftigte gab. Es folgen Belgien (107 Tage), Frankreich (102 Tage nur im Privatsektor), Finnland (93 Tage) und Zypern (72 Tage).

Nicht jeder Streik endet für die Gewerkschaften erfolgreich