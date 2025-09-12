Inflationsrate Verbraucher kaufen wegen teurer Lebensmittel anders ein

Obst teurer - Gemüse günstiger: Für Nahrungsmittel mussten die Menschen hierzulande nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes im August 2,5 Prozent mehr zahlen als ein Jahr zuvor.

Kaffee, Schokolade, Obst - steigende Preise für Lebensmittel haben die Teuerung in Deutschland auf 2,2 Prozent getrieben. Wie reagieren die Menschen hierzulande auf die anziehende Inflation?

Erstmals in diesem Jahr hat die Teuerungsrate in Deutschland wieder leicht angezogen. Vor allem beim täglichen Einkauf macht sich das bemerkbar für Verbraucherinnen und Verbraucher: Kaffee, Schokolade, Obst - steigende Preise für Lebensmittel haben die Teuerung im August auf 2,2 Prozent und damit wieder über die Zwei-Prozent-Marke getrieben. Womöglich setzt sich die Inflation dort vorerst wieder fest, erwarten Volkswirte.

Die gestiegenen Lebensmittelpreise veranlassen viele Menschen hierzulande, ihr Einkaufsverhalten zu überdenken, wie eine Yougov-Umfrage für die Deutsche Presse-Agentur ergab. Mehr als die Hälfte (57 Prozent) der Anfang September Befragten gab an, ihre Einkaufsgewohnheiten wegen der hohen Preise verändert zu haben. Von diesen wiederum geht etwa die Hälfte eigenen Angaben zufolge inzwischen häufiger zum Discounter statt in den Supermarkt.

Setzt sich die Teuerung wieder über der Zwei-Prozent-Marke fest?

Von Juli auf August 2025 zogen die Preise um 0,1 Prozent an, wie das Statistische Bundesamt bestätigt. Für die Monate Juni und Juli hatten die Wiesbadener Statistiker eine Inflationsrate von jeweils 2,0 Prozent errechnet. Für das Gesamtjahr wird eine Inflationsrate um die zwei Prozent erwartet.

Höhere Inflationsraten schmälern die Kaufkraft der Menschen: Sie können sich für einen Euro dann weniger leisten. Zwar ist die große Teuerungswelle vorerst ausgelaufen, die Deutschland nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine erfasst hatte. Doch die Inflation ist hartnäckiger als gedacht: Die Kerninflation ohne die schwankungsanfälligen Preise für Nahrungsmittel und Energie liegt hierzulande seit inzwischen drei Monaten bei 2,7 Prozent.

Kaffee und Schokolade verteuern sich überdurchschnittlich

Im August mussten die Menschen in Deutschland für Nahrungsmittel 2,5 Prozent mehr zahlen als ein Jahr zuvor. Im Juli hatten die Nahrungsmittelpreise um 2,2 Prozent zugelegt. In den Jahren 2022 und 2023 waren die Lebensmittelpreise um 13,4 Prozent beziehungsweise 12,4 Prozent geklettert.