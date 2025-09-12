t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuelles

Vaterschaftsurlaub: Beamte haben Anspruch – Angestellte nicht

Kolumne
Die Anleger
Geldanlage, Börse, private AltersvorsorgeWöchentliche Artikel zu Geldanlage, Börse und private AltersvorsorgeDie Anleger
Startseite Wirtschaft & Finanzen
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextRussland bebt – Tsunami-Alarm
TextBusunternehmen insolvent – Ausfälle
TextRTL-Star fälschlicherweise für tot erklärt
TextLeichtathletik-WM: Drama um Deutsche
TextBiathlon-Ass erstmals Vater geworden

Gilt nicht für Angestellte
Urteil: Beamte haben Anspruch auf Extra-Urlaub

Von dpa, wal
Aktualisiert am 13.09.2025 - 11:15 UhrLesedauer: 3 Min.
599683422Vergrößern des Bildes
Bundesbeamte haben laut Gerichtsentscheid ein Recht auf bezahlten Vaterschaftsurlaub. (Symbolbild) (Quelle: Mikolette/getty-images-bilder)
News folgen

Die Bundesregierung setzt eine verbindliche EU-Richtlinie seit Jahren nicht um. Diese sieht mehr Vereinbarkeit von Familie und Beruf vor. Ein Bundesbeamter hat nun geklagt und Recht bekommen.

Schon im Jahr 2019 wurde die EU-Richtlinie "Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für Eltern und pflegende Angehörige" beschlossen. Die Mitgliedsländer sollten diese im Anschluss in nationales Recht überführen. Üblicherweise haben die Länder dafür zwei oder drei Jahre Zeit, bis 2022 hätte das in diesem Fall geschehen müssen.

Loading...

Deutschland hat die Richtlinie bis heute aber nicht vollständig umgesetzt, weshalb ein junger Vater und Bundesbeamter jetzt vor Gericht gegen die Bundesrepublik Recht bekommen hat: Das Verwaltungsgericht in Köln entschied, dass er Anspruch auf zehn Tage bezahlten Vaterschaftsurlaub zur Geburt seiner Tochter gehabt hätte.

Vater erhält rückwirkend zehn Tage Urlaub

Der Anspruch ergebe sich unmittelbar aus EU-Recht, wie das Verwaltungsgericht in Köln am Donnerstag entschied. Sein Dienstherr, in diesem Fall die Bundesrepublik, muss dem Mann seinen beantragten Vaterschaftsurlaub rückwirkend gewähren und die Tage seinem Urlaubskonto gutschreiben.

Nach Gerichtsangaben hatte der Beamte Ende 2022 wegen der bevorstehenden Geburt seiner Tochter Vaterschaftsurlaub beantragt und sich dabei auf die EU-Richtlinie berufen. Dies lehnte die Beklagte ab, weil es im nationalen Recht keinen Anspruch auf Vaterschaftsurlaub gebe. Auf die EU-Richtlinie könne er sich nicht berufen. Dagegen ging der Mann mit Erfolg gerichtlich vor.

Die Richter begründeten ihr Urteil damit, dass Deutschland seiner Verpflichtung, die Richtlinie bis zum 2. August 2022 umzusetzen, nicht nachgekommen ist. Ein Referentenentwurf für ein Gesetz der damaligen Regierung wurde nicht verabschiedet. Die bestehenden Regeln zu Elterngeld und Elternzeit genügen den Vorgaben der Richtlinie nicht. Das Urteil ist bislang nicht rechtskräftig.

Angestellte haben kein Recht auf bezahlten Vaterschaftsurlaub

Zwar können Väter demnach anlässlich einer Geburt einzelne Tage Elternzeit nehmen, erhalten dann allerdings nicht die in der EU-Richtlinie vorgesehene Lohnfortzahlung. Zugleich kann sich Deutschland laut Gerichtsentscheid nicht auf Ausnahmen von der Umsetzungspflicht berufen. Damit greift eine durch Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) etablierte Sanktion gegen Mitgliedstaaten: Wenn der Mitgliedstaat ein verbindliches EU-Gesetz nicht umsetzt, dann dürfen sich die Bürgerinnen und Bürger trotzdem auf die EU-Vorgaben berufen.

Für Beschäftigte privater Arbeitgeber gilt dies dem Gericht zufolge jedoch nicht, sie haben also keinen Anspruch auf bezahlten Vaterschaftsurlaub. Der Sanktionsgedanke gegenüber EU-Mitgliedstaaten greife "im Verhältnis zwischen Privatpersonen" generell nicht. In privatrechtlichen Arbeitsverhältnissen sei die Richtlinie deshalb nicht unmittelbar anwendbar, denkbar seien "allenfalls staatshaftungsrechtliche Ansprüche". Heißt: Betroffene müssten die Bundesrepublik auf Schadensersatz verklagen.

Gericht in Berlin entschied anders

Genau das hat ein anderer Vater in Berlin auch schon getan – in diesem Fall verlor der Kläger jedoch. Das Berliner Gericht entschied, dass die Vorgaben zu Elternzeit und Elterngeld genügten. Dieses Urteil wurde im April 2025 gesprochen. Der Betroffene ging in Berufung, sodass auch dieses Urteil bislang nicht rechtskräftig ist.

Die beiden unterschiedlichen Auffassungen der Gerichte zeigen, dass hier keine Rechtsklarheit besteht und ein höheres Gericht eine wegweisende Entscheidung treffen muss. Die Ampelkoalition hatte 2023 einen Gesetzesentwurf vorliegen, der allen Vätern einen zweiwöchigen, bezahlten Vaterschaftsurlaub gewährt hätte. Damals konnten sich die Koalitionäre aber nicht einigen, sodass es nie zur Umsetzung kam. Im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung ist eine solche Regelung nicht vorgesehen.

Verwendete Quellen

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
DeutschlandEU
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom