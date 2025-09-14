AfD kommt in dieser Stadt in die Stichwahl

Fördermittel SPD-Chef: Reform der Heizungsförderung "so schnell nicht"

Der Finanzminister rechnet nicht mir einer schnellen Reform des Heizungsgesetzes. (Quelle: Theresa Münch/dpa/dpa-bilder)

Gut möglich, dass bei der Heizungsförderung gekürzt werde, sagt der Vizekanzler. Doch nicht in den nächsten Monaten.

Die von der schwarz-roten Koalition vereinbarte Reform der Heizungsförderung wird nach Einschätzung von Vizekanzler Lars Klingbeil noch dauern. Auf die Frage, ob innerhalb des nächsten Jahres damit zu rechnen sei, antwortete der SPD-Chef bei einer Veranstaltung in seinem Wahlkreis in Niedersachsen: "Nee, so schnell nicht."