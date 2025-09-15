Richtig haushalten Einkauf, Energie, Abos: Wohin Ihr Geld heimlich verschwindet

16.09.2025

Wohin gehen all meine Einkünfte eigentlich bis zum Monatsende? Ein Haushaltsbuch kann helfen, das zu beantworten. (Quelle: Christin Klose/dpa-tmn/dpa-bilder)

Durch alltägliche Gewohnheiten und Bequemlichkeit verlieren Menschen oft viel Geld, ohne es zu merken. Wie es besser geht, erklärt eine Expertin im Interview.

Ob beim täglichen Einkauf, beim Energieverbrauch oder bei kleinen Alltagsgewohnheiten – im Haushalt gehen oft Beträge verloren, die sich mit etwas Aufmerksamkeit leicht einsparen ließen. Wo genau das meiste Geld unbemerkt verschwindet und welche einfachen Stellschrauben helfen können, um den eigenen Geldbeutel zu entlasten, verrät Annette Heuser.

Die Vizepräsidentin des Deutschen Hauswirtschaftsrats gibt im Gespräch praktische Tipps, wie Haushalte Kosten senken können, ohne auf Lebensqualität zu verzichten.

Frau Heuser, welche drei Gewohnheiten kosten mich am meisten Geld, ohne dass ich es merke?

Annette Heuser: Ein ganz wichtiger Punkt: Einkaufen ohne Plan. Denn dann kaufen wir oft Dinge, die wir gar nicht benötigen, die uns aber in diesem Moment im Regal ansprechen. Werden deswegen zum Beispiel Lebensmittel schlecht, werfen wir bares Geld in die Mülltonne.

Was heutzutage auch viele machen: morgens aus dem Haus gehen und erst mal einen Kaffee to go kaufen. Das ist aber wahnsinnig teuer. Stattdessen kann ich, wenn ich unter der Dusche stehe, locker einen Kaffee durchlaufen lassen. Das spart Kosten und belastet die Umwelt deutlich weniger.

Energie ist auch so ein Thema: Alleine die Leuchtmittel in der Wohnung auf LED umzustellen, hilft schon viel. Außerdem sollte man auf Stand-by-Funktionen verzichten und auch Bewegungsmelder - etwa im Eingangsbereich oder den Fluren - so einstellen, dass das Licht tatsächlich nur solange brennt, wie man es benötigt.

Hinzu kommen hier und da noch diverse Abos - etwa für Streaming-Dienste. Das sind zwar meist nur kleine Beträge. Aber die können sich schnell aufsummieren.

Wie komme ich solchen unnötigen Ausgaben denn auf die Schliche, ohne ins Pedantische abzurutschen?

Heuser: Indem man ein Haushaltsbuch führt. Heutzutage gibt es dafür Apps, in denen man Einnahmen und Ausgaben genau erfassen und nach Kategorien sortieren kann. Das hilft. Alternativ kann man natürlich auch eine Excel-Tabelle oder ganz klassisch das physische Haushaltsbuch nutzen.

Wichtig ist, sich vor der ersten Nutzung zu überlegen, in welchen Kategorien man überhaupt alles Geld ausgibt. Als Single-Haushalt können das ja ganz andere sein als in einem Haushalt mit zwei Kindern. Anschließend sollten den jeweiligen Kategorien Budgets zugeordnet werden, die die Haushaltskasse tragen kann.

Dann werden mindestens zwei Monate lang sämtliche Ausgaben aufgelistet und geprüft, in welchen Bereichen die festgelegten Budgets überschritten sind. So kann man schnell und einfach herausfinden, an welchen Stellen Nachbesserungsbedarf besteht.

Und wie gelingt es mir schließlich, dass mir das Geld an den angesprochenen Stellen nicht durch die Finger rinnt?