Deutschland fliegt aus den Top 10 der innovativsten Länder

Technologie
Deutschland fliegt aus den Top 10 der innovativsten Länder

Von dpa
Aktualisiert am 16.09.2025 - 09:30 UhrLesedauer: 2 Min.
Ein Innovationscampus in DeutschlandVergrößern des Bildes
Bei Innovationsclustern wie Technologieparks ist Deutschland weltweit unter den ersten drei. (Archivbild) (Quelle: Heiko Rebsch/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Deutschland verliert bei der Innovationskraft im internationalen Vergleich an Boden. Wo liegt die größte Herausforderung?

Deutschland fällt in der Weltrangliste der innovativsten Länder weiter zurück. Nach Platz 8 im Jahr 2023 und Platz 9 im vergangenen Jahr liegt die Bundesrepublik nun auf Platz 11, wie die UN-Organisation für geistiges Eigentum (Wipo) in Genf berichtet.

Kleinere Ranking-Verschiebungen von Jahr zu Jahr seien nicht besorgniserregend, sagt Wipo-Generaldirektor Daren Tang. "Deutschland ist immer noch eine Innovationsmacht", meint er. "Die Herausforderung für Deutschland ist aber, seine Innovationsmacht im Industriesektor auch im digitalen Sektor zum Tragen zu bringen." Da sei er zuversichtlich: "Es ist nur eine Frage der Zeit."

Schweiz ganz oben

Auf den ersten Plätzen des globalen Innovationsindex ist alles beim Alten geblieben: Die innovativsten Länder sind die Schweiz, Schweden und die USA. Vor Deutschland liegen auch noch Südkorea, Singapur, Großbritannien, Finnland, die Niederlande, Dänemark und China.

Gemessen hat die Wipo dies über fast 80 verschiedene Indikatoren, etwa die Regulierung der Wirtschaft, vorhandene Kommunikationstechnologie, Ausbildungsmöglichkeiten, Hightech-Handel, Investitionen in Technologie und Wissenschaft oder globale Marken.

München, Berlin, Köln

Deutschland liegt bei den sogenannten Innovationsclustern zwar mit etwas Abstand hinter den Spitzenreitern, schneidet aber weiterhin gut ab. Gemeint sind Standorte mit Technologieparks, an denen Universitäten, Innovatoren und Unternehmen nahe beieinander arbeiten und aus Ideen Lösungen und Produkte machen. Die meisten Cluster hat China (24), gefolgt von den USA (22). Deutschland liegt mit sieben auf dem dritten Platz.

Unter den 100 wichtigsten Clustern liegt München auf Platz 27, Berlin auf Platz 30 und Köln auf Platz 43. Die ersten Plätze gehen an die Regionen Shenzhen–Hongkong–Guangzhou, Tokio–Yokohama und San Jose–San Francisco. Unter den ersten zehn Clustern sind vier in den USA und drei in China sowie je einer in Japan, Südkorea und Großbritannien (London).

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
