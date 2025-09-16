t-online - Nachrichten für Deutschland
Früherer Eon-Chef Teyssen soll Lufthansa-Aufsichtsrat leiten

Airlines
Früherer Eon-Chef Teyssen soll Lufthansa-Aufsichtsrat leiten

Von dpa
Aktualisiert am 16.09.2025 - 17:48 UhrLesedauer: 1 Min.
Johannes TeyssenVergrößern des Bildes
Der langjährige Chef des Energiekonzerns Eon, Johannes Teyssen, soll den Aufsichtsrat von Lufthansa leiten (Archivbild) (Quelle: Marcel Kusch/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Nach langer Suche ist ein neuer Aufsichtsratschef für Deutschlands größte Airline gefunden. Der künftige Chefkontrolleur kommt aus der Industrie.

Die Lufthansa hat einen neuen Vorsitzenden für ihren Aufsichtsrat gefunden: Der langjährige Chef des Energiekonzerns Eon, Johannes Teyssen, soll künftig das Kontrollgremium leiten, wie die Airline in Frankfurt mitteilt.

Der Manager solle bei der Lufthansa-Hauptversammlung am 12. Mai 2026 zur Wahl in den Aufsichtsrat vorschlagen werden und dann an die Spitze des Kontrollgremiums gewählt werden. Teyssen soll die Nachfolge von Karl-Ludwig Kley antreten, der seit 2017 Chefkontrolleur von Europas größtem Airline-Konzern ist.

Kley, der früher Lufthansa-Finanzchef und Vorstandschef des Darmstädter Merck-Konzerns war, werde dann 2026 mit dem regulären Ablauf seines Mandats nach 13 Jahren - davon acht Jahre als Vorsitzender - aus dem Aufsichtsrat der Lufthansa ausscheiden. Kley war bis 2023 Aufsichtsratschef bei Eon und kennt Teyssen daher aus früheren Zeiten bei dem Energiekonzern.

Die Suche nach einem neuen Vorsitzenden für den Aufsichtsrat der Lufthansa hatte sich hingezogen. Der frühere Airbus-Chef Tom Enders, der lange als designierter Nachfolger von Kley galt, hatte sein Mandat mit der Lufthansa-Hauptversammlung in diesem Mai auf eigenen Wunsch vorzeitig niedergelegt.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
