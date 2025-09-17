t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuelles

Autokauf: So geht die Bezahlung am sichersten

Kolumne
Die Anleger
Geldanlage, Börse, private AltersvorsorgeWöchentliche Artikel zu Geldanlage, Börse und private AltersvorsorgeDie Anleger
Startseite Wirtschaft & Finanzen
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextSolarfirma entlässt alle Mitarbeiter
TextKind stirbt, weil es Deospray einatmet
TextCollien Fernandes spricht über Ehe-Aus
TextKlöckner verweigert Hausausweise für AfD
TextFlick-Frust: Superstar fällt weiter aus

Überweisung oder Bar?
Autokauf: So geht die Bezahlung am sichersten

Von dpa
Aktualisiert am 17.09.2025 - 13:44 UhrLesedauer: 2 Min.
Eine Frau sucht online nach AutosVergrößern des Bildes
Online-Autokauf: Ein sicherer Zahlungsprozess kann vor Betrug und Fehlkäufen schützen. (Quelle: Zacharie Scheurer/dpa-tmn/dpa-bilder)
News folgen

Beim Autokauf oder -verkauf geht es meist um hohe Summen. Wer sichergehen will, dass da nichts schiefgeht, sollte sich vor allem bei der Zahlungsmethode Gedanken machen.

Wer ein Auto kaufen oder verkaufen will, kann das heutzutage auch einfach über das Internet machen. Doch gerade, wenn es um so viel Geld geht, sollte man da aufpassen. Die Initiative Sicherer Autokauf im Internet (Isak) hat ein paar Tipps, um den Zahlungsprozess möglichst sicher zu gestalten.

Loading...

So sollten Käufer Vorauszahlungen vermeiden. Denn damit riskiert man nicht nur, dass der Verkäufer gar nicht erst auftaucht - auch eine Rückerstattung im Falle, dass man sich doch gegen den Kauf entscheidet, wird somit komplizierter.

Schnell und sicher vor Ort gezahlt

Sicherer unterwegs ist, wer das Auto erst selbst begutachtet - und danach bezahlt. Und da bieten sich erst einmal die gängigen zwei Wege an: per Echtzeitüberweisung oder als Barzahlung. Echtzeitüberweisungen gehen schnell und sicher, und das Geld kann ganz einfach überwiesen werden, sobald alle Fragen geklärt sind, erklärt Isak.

Bai Barzahlungen müssen sich vor allem Verkäufer absichern. So sollte der Verkauf in öffentlichen, belebten Bereichen stattfinden. Am besten sollte auch eine Bank in der Nähe sein, denn dort kann das Geld direkt eingezahlt werden und die Noten werden automatisch auf Fälschungen geprüft. Außerdem muss bei Transaktionen ab 10.000 Euro die Herkunft des Geldes nachgewiesen werden. Das kann durch einen schriftlichen Kaufvertrag geschehen, so Isak.

Treuhandservices und andere Dienste

Eine weitere, seltenere Option ist, mit einem Treuhandservice zu bezahlen. Dabei stellt ein Treuhänder sicher, dass der Käufer das Auto und der Verkäufer das Geld bekommt. Dabei fällt jedoch eine Gebühr für die Nutzung des Services an.

Online-Zahlungsdienste, die keinen ausreichenden Käuferschutz bieten, sollten nicht verwendet werden, rät Isak. Denn dadurch entstehe nicht nur ein Risiko für den Käufer, sondern auch für Verkäufer, da Zahlungen in einigen Fällen unrechtmäßig zurückgezogen werden können.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom