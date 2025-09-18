Reisen, Aktien, Goldpreis Das bedeutet die US-Zinswende für deutsche Verbraucher

Von t-online , llb 18.09.2025 - 15:11 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Jerome Powell (Archivbild): Der Vorsitzende der Federal Reserve verkündet den neuen Leitzins. (Quelle: Manuel Balce Ceneta/dpa)

Die US-Notenbank drückt die Zinsen und löst damit Bewegung an den Märkten aus. Doch was bedeutet das für Deutschland und für Ihr Geld?

Die amerikanische Zentralbank Federal Reserve (Fed) hat den Leitzins erstmals in diesem Jahr um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 4,00 bis 4,25 Prozent gesenkt. Außerdem hat sie weitere Schritte bis zum Jahresende in Aussicht gestellt. Die Nachricht löste an den Börsen heftige Schwankungen aus – sowohl beim Dow Jones als auch beim technologielastigen Index Nasdaq.

Doch was bedeutet diese US-Zinssenkung für Deutschland? Spüren auch deutsche Sparer, Kreditnehmer und Anleger die Folgen?

US-Notenbank in einer schwierigen Lage

Die US-Notenbank reagiert auf eine deutliche Abkühlung des Arbeitsmarktes und eine zugleich hartnäckige Inflation. Im August entstanden in den Vereinigten Staaten nur 22.000 neue Jobs, zudem wurden frühere Daten nach unten korrigiert. Fed-Chef Jerome Powell sprach von einer "herausfordernden Situation" und erklärte, der aktuelle Schritt solle den Leitzins in Richtung eines neutralen Niveaus bringen, wo er die Wirtschaft weder bremst noch antreibt.

Politischer Druck aus dem Weißen Haus habe zwar den Fokus auf Zinssenkungen verstärkt, aber nicht die Entscheidung bestimmt, kommentierte KfW-Chefvolkswirt Dirk Schumacher. Präsident Donald Trump forderte wiederholt energischere Eingriffe und setzte seinen Vertrauten Stephen Miran ins Direktorium der Fed.

Miran stimmte als einziger für eine Senkung um 0,5 Prozentpunkte. Powell betonte, es habe "überhaupt keine breite Unterstützung" für ein größeres Vorgehen gegeben. Auch Experten wie Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, sehen den Zinsschritt als wirtschaftlich gerechtfertigt – nicht als politisches Zugeständnis.

Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft

Die Zinssenkung in den USA kann für deutsche Unternehmen positive Impulse bringen. Ein günstigerer US-Leitzins stützt die amerikanische Konjunktur, was die Nachfrage nach deutschen Exportgütern ankurbeln kann, glaubt Hans-Jörg Naumer von Allianz Global Investors. Vor allem die Industrie und exportorientierte Dax-Konzerne profitieren, wenn sich die US-Wirtschaft belebt und mehr deutsche Produkte nachgefragt werden.

"Knapp zehn Prozent unserer Exporte fließen dorthin", sagte Naumer der "Tagesschau" und verweist auf die Dringlichkeit guter Handelsbeziehungen, vor allem für exportorientierte Staaten. Gleichzeitig beeinflusst ein schwächerer Dollar den internationalen Wettbewerb. Steigt der Euro im Gegenzug, können deutsche Waren in den USA teurer werden und die Margen schmälern.

Für Investoren gewinnt der europäische Anleihemarkt an Attraktivität, da vor allem kurz- und mittelfristige US-Staatsanleihen bei sinkenden Zinsen weniger Rendite abwerfen. Das Ausmaß des Rückgangs hängt allerdings von den Anlegererwartungen ab: Sind weitere Zinssenkungen der Fed angekündigt, sinken die Renditen oft stärker und über mehrere Laufzeiten hinweg. Sinkende US-Zinsen können außerdem Kapitalflüsse nach Europa verstärken, was die Nachfrage nach deutschen Bundesanleihen erhöht und deren Kurse stützt.

Auswirkungen auf deutsche Verbraucher, Sparer und Anleger