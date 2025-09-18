Reisen, Aktien, Goldpreis Das bedeutet die US-Zinswende für deutsche Verbraucher
Die US-Notenbank drückt die Zinsen und löst damit Bewegung an den Märkten aus. Doch was bedeutet das für Deutschland und für Ihr Geld?
Die amerikanische Zentralbank Federal Reserve (Fed) hat den Leitzins erstmals in diesem Jahr um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 4,00 bis 4,25 Prozent gesenkt. Außerdem hat sie weitere Schritte bis zum Jahresende in Aussicht gestellt. Die Nachricht löste an den Börsen heftige Schwankungen aus – sowohl beim Dow Jones als auch beim technologielastigen Index Nasdaq.
Doch was bedeutet diese US-Zinssenkung für Deutschland? Spüren auch deutsche Sparer, Kreditnehmer und Anleger die Folgen?
US-Notenbank in einer schwierigen Lage
Die US-Notenbank reagiert auf eine deutliche Abkühlung des Arbeitsmarktes und eine zugleich hartnäckige Inflation. Im August entstanden in den Vereinigten Staaten nur 22.000 neue Jobs, zudem wurden frühere Daten nach unten korrigiert. Fed-Chef Jerome Powell sprach von einer "herausfordernden Situation" und erklärte, der aktuelle Schritt solle den Leitzins in Richtung eines neutralen Niveaus bringen, wo er die Wirtschaft weder bremst noch antreibt.
Politischer Druck aus dem Weißen Haus habe zwar den Fokus auf Zinssenkungen verstärkt, aber nicht die Entscheidung bestimmt, kommentierte KfW-Chefvolkswirt Dirk Schumacher. Präsident Donald Trump forderte wiederholt energischere Eingriffe und setzte seinen Vertrauten Stephen Miran ins Direktorium der Fed.
Miran stimmte als einziger für eine Senkung um 0,5 Prozentpunkte. Powell betonte, es habe "überhaupt keine breite Unterstützung" für ein größeres Vorgehen gegeben. Auch Experten wie Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, sehen den Zinsschritt als wirtschaftlich gerechtfertigt – nicht als politisches Zugeständnis.
Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft
Die Zinssenkung in den USA kann für deutsche Unternehmen positive Impulse bringen. Ein günstigerer US-Leitzins stützt die amerikanische Konjunktur, was die Nachfrage nach deutschen Exportgütern ankurbeln kann, glaubt Hans-Jörg Naumer von Allianz Global Investors. Vor allem die Industrie und exportorientierte Dax-Konzerne profitieren, wenn sich die US-Wirtschaft belebt und mehr deutsche Produkte nachgefragt werden.
"Knapp zehn Prozent unserer Exporte fließen dorthin", sagte Naumer der "Tagesschau" und verweist auf die Dringlichkeit guter Handelsbeziehungen, vor allem für exportorientierte Staaten. Gleichzeitig beeinflusst ein schwächerer Dollar den internationalen Wettbewerb. Steigt der Euro im Gegenzug, können deutsche Waren in den USA teurer werden und die Margen schmälern.
Für Investoren gewinnt der europäische Anleihemarkt an Attraktivität, da vor allem kurz- und mittelfristige US-Staatsanleihen bei sinkenden Zinsen weniger Rendite abwerfen. Das Ausmaß des Rückgangs hängt allerdings von den Anlegererwartungen ab: Sind weitere Zinssenkungen der Fed angekündigt, sinken die Renditen oft stärker und über mehrere Laufzeiten hinweg. Sinkende US-Zinsen können außerdem Kapitalflüsse nach Europa verstärken, was die Nachfrage nach deutschen Bundesanleihen erhöht und deren Kurse stützt.
Auswirkungen auf deutsche Verbraucher, Sparer und Anleger
Für Verbraucher in Deutschland kann die US-Zinssenkung indirekt zu günstigeren Krediten führen – vorausgesetzt, die Europäische Zentralbank (EZB) folgt dem Kurs der Amerikaner. Denn: Sinkende US-Zinsen drücken weltweit auf die Kapitalmarktzinsen, sodass auch in Europa Baufinanzierungen und andere Darlehen günstiger werden können.
Gleichzeitig gewinnt der Euro gegenüber dem Dollar an Wert. Reisen in die USA, Einkäufe in Dollar und der Import von Waren aus den Vereinigten Staaten könnten damit ebenfalls günstiger werden.
- Währungseffekte: Schwacher Dollar, starker Euro – wer gewinnt, wer verliert?
Für Sparer ist die Entwicklung dagegen eine Herausforderung. Niedrigere Zinsen machen klassische Sparprodukte wie Tagesgeld oder Festgeld unattraktiver, da die Renditen unter Druck geraten.
Anleger und Investoren können hingegen profitieren: Aktienmärkte reagieren meist positiv auf niedrigere Zinsen, weil Unternehmen günstiger investieren und Verbraucher mehr ausgeben. Wer in US-Werte investiert, sollte allerdings das Wechselkursrisiko beachten: Ein schwächerer Dollar kann die in Euro umgerechneten Erträge mindern.
Auch Gold bleibt ein wichtiger Sicherheitsbaustein: Nach dem kurzzeitigen Rekordhoch bei 3.707 Dollar je Feinunze fiel der Preis zwar wieder, doch das Edelmetall gilt weiterhin als Absicherung gegen Inflation und Turbulenzen an den Finanzmärkten. Wenn Sie in Gold investieren möchten, planen Sie es langfristig und nur als kleinen Anteil Ihres Portfolios ein.
Weitere Zinssenkung bis 2026 erwartet
Die US-Notenbank hat zwei weitere Zinsschritte um jeweils 0,25 Prozentpunkte bis zum Jahresende in Aussicht gestellt. Experten rechnen damit, dass der Leitzins bis 2026 auf rund drei Prozent sinken könnte, falls sich die Konjunktur weiter abkühlt. Für deutsche Sparer und Anleger bleibt entscheidend, wie die Europäische Zentralbank reagiert. Steigt der Euro zu stark, könnte die EZB nachziehen, um die Wettbewerbsfähigkeit der Eurozone zu schützen.
Gleichzeitig bleibt das Risiko politischer Einflussnahme bestehen. Fed-Chef Jerome Powell betonte zwar die Unabhängigkeit der Notenbank, doch der Druck aus dem Weißen Haus dürfte anhalten.
Für Sie bedeutet das: Behalten Sie sowohl den US-Zinskurs als auch die EZB-Entscheidungen im Blick, um bei Spar- und Investmententscheidungen flexibel reagieren zu können.
- tagesschau.de: "US-Zinswende hilft auch der deutschen Wirtschaft"
- focus.de: "US-Notenbank Fed senkt Zinsen leicht: Was das für deutsche Anleger bedeutet"
- Mit Material der Nachrichtenagentur Reuters und dpa