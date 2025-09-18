Milliarden-Finanzlücke für Autobahnen alarmiert Länder

Auch Bundesstraßen betroffen

Von den Finanzlücken für Aus- und Neubauprojekte sind auch Bundesstraßen betroffen. Im politischen Berlin und in den Ländern kursierten Papiere mit Listen. Demnach liegt das Defizit für Investitionen in Bundesstraßen - etwa für Ortsumgehungen - bis 2029 bei rund 6 Milliarden Euro. Dazu kommt: Auch für Planungskosten der Autobahn GmbH und den Betriebsdienst für Bundesstraßen fehlt Geld. In einem Papier heißt es zu den möglichen Folgen, es könne zu einer spürbaren, kurzfristig einsetzenden Verschlechterung des Fahrbahnzustands bis hin zu verkehrlichen Einschränkungen kommen.

Der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie, Tim-Oliver Müller, sagte: "Verschobene oder gar gestrichene Bauprojekte heißt für die Bürgerinnen und Bürger: kaputte Brücken und Straßen, Sperrungen, Umleitungen, Stau."

Sondervermögen

Am Donnerstag beschloss der Bundestag die Umsetzung des schuldenfinanzierten Sondervermögens für zusätzliche Infrastruktur und Klimaschutz in Höhe von 500 Milliarden Euro und einer Laufzeit von zwölf Jahren. Davon gehen 100 Milliarden Euro an die Länder und 100 Milliarden Euro an den Klima- und Transformationsfonds, einen Sondertopf des Bundes.

Auf Bundesebene soll ein großer Teil der Gelder in die Verkehrsinfrastruktur gehen - aber: Dabei geht es vor allem um Sanierung und Erhalt von Autobahnbrücken und des Schienennetzes. Das Prinzip: "Erhalt vor Neubau".

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) betont zwar, es müsse um Erhalt und Neubau gehen. In den Haushaltsverhandlungen hat das Ressort für wesentlich mehr Gelder im Verkehrsetat des Kernhaushalts gekämpft - um ausreichend Mittel auch für den Aus- und Neubau von Autobahnen und Bahnstrecken zu haben. Bisher konnte sich Schnieder aber nicht durchsetzen. Dabei geht es um die Haushalte 2025 und 2026 sowie die Finanzplanung bis 2029. Intern war bereits die Rede von Milliardenlücken, dies ist nun in der Öffentlichkeit.

Mit dem Sondervermögen gibt es zudem eine komplexe Finanzstruktur für den Verkehr. Gelder kommen aus dem Einzelplan Verkehr des Kernhaushalts sowie aus dem Einzelplan Verteidigung - für militärisch wichtige Projekte. Dazu kommen Ausgaben aus dem Klima- und Transformationsfonds, einem Sondertopf. Und: Mittel fließen nicht immer vollständig ab.

Kritik an "Verschiebebahnhof"

Die Länder forderten den Bund auf, sicherzustellen, dass die Mittel des Sondervermögens der Verkehrsinfrastruktur zusätzlich zur Verfügung stünden - und die Haushaltsmittel des Kernhaushalts des Verkehrsressorts nicht gekürzt werden. Seit längerem gibt es etwa von den Grünen im Bundestag Kritik vor allem man Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) wegen "Verschiebebahnhöfen": Gelder aus dem Kernhaushalt werden ins Sondervermögen geschoben - mit den frei gewordenen Mitteln im Kernhaushalt finanziere die schwarz-rote Koalition teure Wahlgeschenke wie die Ausweitung der Mütterrente oder steuerliche Entlastungen für die Gastronomie. Im Kernhaushalt selbst gibt es ab 2027 insgesamt Milliarden-Finanzlücken.