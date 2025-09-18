t-online - Nachrichten für Deutschland
Jeder Fünfte arbeitslos: Chinas Jugend findet schwer Jobs

Konjunktur
Jeder Fünfte arbeitslos: Chinas Jugend findet schwer Jobs

Von dpa
Aktualisiert am 18.09.2025 - 12:15 Uhr
Jungendliche in ChinaVergrößern des Bildes
Die Jugendarbeitslosigkeit in China ist im August auf 18,9 Prozent gestiegen. (Archivbild) (Quelle: Sheldonâ cooper/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Neue Statistik, alte Probleme: Trotz geänderter Zählweise zieht die Jugendarbeitslosigkeit in China wieder an. Welche Faktoren die Jobsuche für junge Menschen besonders erschweren.

Die Jugendarbeitslosigkeit in China ist auf den höchsten Wert seit der Einführung einer neuen Zählmethode gestiegen. Wie die Statistikbehörde in Peking mitteilte, lag die Quote bei 16- bis 24-Jährigen im August bei 18,9 Prozent.

Die Veröffentlichung der Jugendarbeitslosigkeit war im Sommer 2023 nach einem Rekordwert von über 21 Prozent überraschend gestoppt worden. Erst im Dezember des gleichen Jahres nahm die Behörde die Reihe wieder auf - damals mit einem Startwert von 14,9 Prozent nach einer angepassten Methodik. Dass die Daten zwischenzeitlich ausgesetzt und dann neu berechnet wurden, sorgte international für Irritationen.

Chinas Wirtschaft steht unter Druck

Das nun erneut hohe Niveau unterstreicht die schwierige Lage der chinesischen Wirtschaft. Der Konsum schwächelt, die Immobilienbranche steckt tief in der Krise und Unsicherheiten im Außenhandel belasten zusätzlich.

Hinzu kommen saisonale Faktoren: Jeden Sommer drängen Millionen Hochschulabsolventen auf den Arbeitsmarkt. Die Konkurrenz um offene Stellen ist dann besonders groß.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
