19.09.2025

Fahrzeuge des VW-Fahrdienstes Moia: Neben seinem Fahrdienst On-Demand arbeitet das Unternehmen daran, autonome Fahrzeugflotten in den städtischen Verkehr zu integrieren. (Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild/dpa)

Deutschlands neue Markenstars: Von Food bis FinTech – diese Startups erobern gerade Köpfe und Herzen der Verbraucher.

Es gibt Unternehmen, deren Namen fast jeder kennt: Miles, Lieferando oder Trade Republic. Und es gibt junge Firmen, die noch im Verborgenen wirken – mit neuen Produkten, nachhaltigen Konzepten oder besonders innovativen Ideen. Gerade diese Startups, die oft an unserer täglichen Aufmerksamkeit vorbeigehen, sind für Wachstum, Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft entscheidend.

Für ihre Zukunft spielt vor allem die Marke eine zentrale Rolle: Sie schafft Vertrauen, stiftet Orientierung und sorgt für Differenzierung besonders in Zeiten des Wandels. Zum fünften Mal haben nun die Kreativschmiede Jung von Matt "Start" und das Marktforschungsunternehmen Appinio das "Startup Brand Ranking" vorgestellt.

Nachhaltige Lebensmittel auf dem ersten Platz

Der Gewinner des Rankings der stärksten Startups ist KoRo, eine 2014 gegründete deutsche Online-Handelsgesellschaft für haltbare Lebensmittel. Bekannt ist KoRo für naturbelassene Produkte wie Nüsse, Nussmuse und Trockenfrüchte in Großpackungen. Das Unternehmen setzt dabei auf hohe Qualität, transparente Lieferketten und Nachhaltigkeit.

Auf den weiteren Plätzen finden sich Startups wie Share, das mit jedem Produkt soziale Projekte finanziert und mit renommierten Partnern wie der Welthungerhilfe und der Tafel Deutschland zusammenarbeitet; DeepL, ein Anbieter KI-gestützter Übersetzungen; Ecosia, das als Suchmaschine Bäume pflanzt; GetYourGuide, das weltweit Touren und Aktivitäten vermittelt; der Essenslieferant Lieferando und Veganz, ein Unternehmen, das vegane Lebensmittel entwickelt und vertreibt.

Die stärksten Startup-Marken Deutschlands 2025:

Platz Marke Punkte 1. KoRo 677,7 2. Share 673,3 3. DeepL 670,7 4. Ecosia 665,8 5. Get your Guide 662,9 6. Jean&Len 661,7 7. Gostavo Gusto 656,2 8. No Cosmetics 654,5 9. Lieferando 637,2 10. Veganz 632,5

Der Sieger unter den sogenannten Rising Stars, also den aufstrebenden und schnell wachsenden jungen Unternehmen, heißt Pick’em, ein Startup, das innovative und stilvolle Zahnstocher-Produkte als nachhaltiges Lifestyle-Accessoire anbietet.

Auf den weiteren Plätzen finden sich folgende Startups: Greenforce, ein Hersteller pflanzlicher Fleischalternativen, Edurino, Anbieter interaktiver Lern-Apps mit haptischen Spielfiguren, Yepoda, eine Marke für vegane, südkoreanische Hautpflegeprodukte, und Awaay, ein Reise-Tech-Unternehmen für flexible Workation- und Reiseangebote.

Die vielversprechendsten Newcomer Deutschlands 2025:

Platz Marke Punkte 1. Pick´em 836,9 2. Greenforce 772,3 3. Edurino 711,5 4. Baller League 699,0 5. Yepoda 698,0 6. Awaay 696,7 7. Konfetto 693,4 8. Nevernot 682,9 9. Prematch 681,7 10. 1Komma5Grad 676,3

Kriterien des Rankings