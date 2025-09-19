Startup-Ranking 2025 Das sind die stärksten Marken des Jahres
Deutschlands neue Markenstars: Von Food bis FinTech – diese Startups erobern gerade Köpfe und Herzen der Verbraucher.
Es gibt Unternehmen, deren Namen fast jeder kennt: Miles, Lieferando oder Trade Republic. Und es gibt junge Firmen, die noch im Verborgenen wirken – mit neuen Produkten, nachhaltigen Konzepten oder besonders innovativen Ideen. Gerade diese Startups, die oft an unserer täglichen Aufmerksamkeit vorbeigehen, sind für Wachstum, Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft entscheidend.
Für ihre Zukunft spielt vor allem die Marke eine zentrale Rolle: Sie schafft Vertrauen, stiftet Orientierung und sorgt für Differenzierung besonders in Zeiten des Wandels. Zum fünften Mal haben nun die Kreativschmiede Jung von Matt "Start" und das Marktforschungsunternehmen Appinio das "Startup Brand Ranking" vorgestellt.
Der Name des Unternehmens, das bei Verbrauchern am beliebtesten ist, dürfte nur wenigen bekannt sein. Das sind die Sieger.
Nachhaltige Lebensmittel auf dem ersten Platz
Der Gewinner des Rankings der stärksten Startups ist KoRo, eine 2014 gegründete deutsche Online-Handelsgesellschaft für haltbare Lebensmittel. Bekannt ist KoRo für naturbelassene Produkte wie Nüsse, Nussmuse und Trockenfrüchte in Großpackungen. Das Unternehmen setzt dabei auf hohe Qualität, transparente Lieferketten und Nachhaltigkeit.
Auf den weiteren Plätzen finden sich Startups wie Share, das mit jedem Produkt soziale Projekte finanziert und mit renommierten Partnern wie der Welthungerhilfe und der Tafel Deutschland zusammenarbeitet; DeepL, ein Anbieter KI-gestützter Übersetzungen; Ecosia, das als Suchmaschine Bäume pflanzt; GetYourGuide, das weltweit Touren und Aktivitäten vermittelt; der Essenslieferant Lieferando und Veganz, ein Unternehmen, das vegane Lebensmittel entwickelt und vertreibt.
Die stärksten Startup-Marken Deutschlands 2025:
|Platz
|Marke
|Punkte
|1.
|KoRo
|677,7
|2.
|Share
|673,3
|3.
|DeepL
|670,7
|4.
|Ecosia
|665,8
|5.
|Get your Guide
|662,9
|6.
|Jean&Len
|661,7
|7.
|Gostavo Gusto
|656,2
|8.
|No Cosmetics
|654,5
|9.
|Lieferando
|637,2
|10.
|Veganz
|632,5
Der Sieger unter den sogenannten Rising Stars, also den aufstrebenden und schnell wachsenden jungen Unternehmen, heißt Pick’em, ein Startup, das innovative und stilvolle Zahnstocher-Produkte als nachhaltiges Lifestyle-Accessoire anbietet.
Auf den weiteren Plätzen finden sich folgende Startups: Greenforce, ein Hersteller pflanzlicher Fleischalternativen, Edurino, Anbieter interaktiver Lern-Apps mit haptischen Spielfiguren, Yepoda, eine Marke für vegane, südkoreanische Hautpflegeprodukte, und Awaay, ein Reise-Tech-Unternehmen für flexible Workation- und Reiseangebote.
Die vielversprechendsten Newcomer Deutschlands 2025:
|Platz
|Marke
|Punkte
|1.
|Pick´em
|836,9
|2.
|Greenforce
|772,3
|3.
|Edurino
|711,5
|4.
|Baller League
|699,0
|5.
|Yepoda
|698,0
|6.
|Awaay
|696,7
|7.
|Konfetto
|693,4
|8.
|Nevernot
|682,9
|9.
|Prematch
|681,7
|10.
|1Komma5Grad
|676,3
Kriterien des Rankings
Für das "Startup Brand Ranking" wurden schnell wachsende deutsche Unternehmen berücksichtigt, die mindestens sechs Jahre alt sind. Die ermittelte Punktzahl ergibt sich aus einer gewichteten Gesamtbewertung verschiedener Markenfaktoren. Dazu zählen unter anderem die Identifikation mit der Marke, ihre Sympathie und das Vertrauen der Konsumenten, ebenso wie die Bereitschaft zur Weiterempfehlung.
Auch Aspekte wie Nachhaltigkeit, Innovationskraft, Einzigartigkeit und die allgemeine Relevanz für Verbraucher flossen in die Auswertung ein. Für die Ausgabe 2025 wurden viermal je 10.000 Konsumentinnen und Konsumenten in Deutschland befragt und Kriterien wie Bekanntheit, Sympathie und Relevanz bewertet – so entsteht laut den Autoren der Studie ein präzises Bild des Markenimages der jungen Unternehmen.
Vielfältige Startup-Landschaft
Neben den Gesamtsiegern KoRo bei den stärksten Marken und Pick´em bei den Newcomern beleuchtet das "Startup Brand Ranking" auch die erfolgreichsten Marken in einzelnen Kategorien, um die Vielfalt und Innovationskraft der deutschen Startup-Landschaft sichtbar zu machen.
In der Kategorie Essen und Trinken (Food & Beverages) rücken zwei besonders innovative deutsche Food-Startups in den Fokus: Greenforce und Vly. Greenforce überzeugt mit pflanzlichen Food-Alternativen zum Selbstmixen: Aus Pulver entstehen im Handumdrehen Burger, Frikadellen, veganes Ei oder Aufstriche. Vly punktet mit nährstoffreichen veganen Milch- und Joghurtalternativen sowie proteinreichen Shakes und setzt dabei auf kontinuierliche Produktentwicklung und eine enge Einbindung seiner Community.
In der Sparte Gesundheit (Health & Medical Services) überzeugt beispielsweise TeleClinic, eine führende deutsche Plattform für digitale Arztbesuche per Video, Telefon oder Chat. Im Bereich Digitaler Kundenservice (Digital Consumer Services & AI) setzt DeepL Maßstäbe mit seiner präzisen KI-gestützten Übersetzungstechnologie, während HeyJobs als innovativer Personalvermittler Arbeitgeber und Bewerber schnell und effizient zusammenbringt.
Im Segment Finanzen (Finance & Insurance) stehen zwei FinTechs ganz vorn: Trade Republic, ein Online-Broker für den einfachen Zugang zu Aktien und ETFs, und Taxfix, das mit seiner App Steuererklärungen für Privatpersonen deutlich vereinfacht. In der Kategorie E-Commerce überzeugt Conny, ein sogenannter Legal-Tech-Anbieter, der Verbraucherrechte online durchsetzt – etwa bei Miet- oder Arbeitsrechtsfragen.
Auch im Bereich Mobilität (Mobility & Travel) zeichnen sich spannende Marken ab: Flaschenpost liefert Getränke und Produkte des täglichen Bedarfs innerhalb kürzester Zeit, Flink bringt Lebensmittel aus dem eigenen sogenannten Dark-Store-Netzwerk, ein System aus kleinen, nicht öffentlich zugänglichen Lagern, in wenigen Minuten nach Hause.
Roadsurfer bietet Campervans zur Miete, zum Kauf oder im Abo an. Ergänzt wird die Kategorie von den Mobilitätsanbietern Moia, die Taxi-Dienste für umweltfreundliche Stadtfahrten entwickelt, und Miles, einem Carsharing-Dienst, bei dem nicht die Zeit, sondern die gefahrenen Kilometer den Preis bestimmen.
Verbraucherstimmen als Gradmesser
Die Untersuchung gilt als wichtiger Gradmesser der hiesigen Gründerszene, weil sie nicht auf Investoren- oder Experteneinschätzungen setzt, sondern ausschließlich auf Verbraucherinterviews basiert. Auf diese Weise entsteht ein aussagekräftiges Bild darüber, welche Startups in Deutschland nicht nur wirtschaftlich erfolgreich sind, sondern auch in den Köpfen der Menschen einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
- "Startup Brand Ranking 2025“ im Auftrag von Jung von Matt "START" und Appinio