Droht ein Schwarzmarkt-Boom? Tabaklobby schlägt Alarm

Was passiert bei steigenden Preisen?

Katrin Schaller vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) hält von der Argumentation der Tabaklobbyisten wenig. Aus ihrer Sicht ist es überfällig, dass die krebserregenden Produkte in Deutschland endlich teurer werden, auch im EU-Vergleich seien sie viel zu billig. "Tabaksteuererhöhungen, die zu einer deutlichen Erhöhung des Preises führen, sind die wirksamste Maßnahme, junge Leute vom Einstieg ins Rauchen abzuhalten und rauchende Leute zum Ausstieg zu motivieren."

Die Branchenvertreter sehen es anders - sie schätzen, dass Deutschlands Raucher weiter rauchen würden, dann aber auf günstigere Ware aus illegalen Kanälen setzten. BVTE-Chef Mücke, dessen Branche gesundheitsschädliche Produkte verkauft, bemüht ein Gesundheitsargument: "Illegale Zigaretten sind besonders gefährlich, denn ihre Inhaltsstoffe wurden nicht staatlich geprüft - bei Proben aus illegalen Funden wurden Rattenkot und Kunststoff gefunden, zudem kann der Nikotingehalt viel zu hoch sein."

Für den Bund ist die Tabaksteuer wichtig

Grob gesagt 20 Milliarden Euro bekommt der deutsche Staat jedes Jahr durch den Verkauf von Tabakprodukten in Deutschland. In Zeiten knapper Kassen wäre es für den Bund eine willkommene Finanzspritze, die er dank des Steuer-Aufschlags bekommen könnte. Aber genau daran zweifeln die Branchenvertreter: Sie vermuten, dass der Staat trotz höherer Steuern weniger Geld bekommen würde, weil der legale Absatz einbrechen würde. So habe man etwa in den Niederlanden gesehen, wo die mit Zigaretten verbundenen Steuereinnahmen seit 2019 etwa um ein Viertel gesunken seien.

Dass Kaufleute klagen, wenn sie mehr Steuern zahlen sollen, ist wenig überraschend. Daher sind die Äußerungen der Tabak-Lobbyisten sicherlich mit etwas Vorsicht zu genießen. Zumal es wohl etwa zwei Jahre dauern würde, bis das Brüsseler Vorhaben umgesetzt sein könnte und die einstimmige Zustimmung aller EU-Mitgliedstaaten nötig wäre. Und selbst wenn das Regelwerk tatsächlich beschlossen wird - vielleicht auch nur in abgeschwächter Form -, würde Deutschlands Schwarzmarkt wirklich so dramatisch angekurbelt, wie von der Industrie behauptet?

Zollgewerkschaft warnt schon jetzt vor dem Schwarzmarkt

Durchaus möglich, warnt die Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft (BDZ). Schon jetzt nehme der illegale Handel mit Zigaretten und E-Zigaretten zu und die Tabakschmuggler hätten Deutschland als "Goldgrube" entdeckt, sagt der BDZ-Bundesvorsitzende Thomas Liebel. Regelmäßig nimmt der Zoll illegale Fabriken hoch, in denen gefälschte Kippen produziert werden. "Es ist verheerend, dass der Staat kriminellen Netzwerken so leicht eine sprudelnde Einnahmequelle sichert und zuschaut, wie sie ihre Macht ausbauen."