Deutscher stürzt in den Dolomiten zu Tode

Trump spricht von Krieg, den es nie gab

Schienen-Projekt Mit dem ICE von München nach Berlin: Bahn beseitigt Nadelöhr

Von dpa Aktualisiert am 19.09.2025 - 04:15 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die Bahn hat auf der ICE-Strecke zwischen München und Berlin eine weitere Engstelle beseitigt. (Symbolbild) (Quelle: Felix Hörhager/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Gute Nachricht für Bahnreisende: Auf der ICE-Strecke zwischen München und Berlin ist ein Nadelöhr verschwunden. Und auch der Regionalverkehr profitiert.

Der Bau und Ausbau der ICE-Trasse zwischen München und Berlin ist seit vielen Jahren ein Mammutprojekt - jetzt ist auf einem Streckenabschnitt in Franken ein Nadelöhr verschwunden: Die nun viergleisig ausgebaute Strecke zwischen Nürnberg und Bamberg geht heute offiziell in Betrieb.

Loading...

Nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) fahren die Züge bereits seit dem 9. September auf der erweiterten, etwa 60 Kilometer langen Trasse.

Das Unternehmen verspricht sich durch den Ausbau einen deutlich "stabileren Bahnbetrieb". Mit vier statt zwei Gleisen ist die auch für den Regional- und S-Bahnverkehr in Franken wichtige Strecke deutlich weniger störanfällig.