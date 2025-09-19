Lieferengpass Kerosin-Lieferprobleme wohl weitgehend behoben

Von dpa Aktualisiert am 19.09.2025 - 14:15 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Am Airport Hamburg war es wegen eines Kerosin-Lieferengpasses zu Verspätungen und Flugausfällen gekommen. (Archivbild) (Quelle: Marcus Brandt/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Nach Kerosin-Engpass am Hamburger Flughafen normalisiert sich die Versorgung. Zwei Mallorca-Flüge mussten gestrichen werden, der Betrieb läuft aber stabil.

Der Kerosin-Engpass am Hamburger Airport scheint weitgehend behoben. "Seit Donnerstagnachmittag wird der Flughafen Hamburg wieder mit kontinuierlich steigenden Mengen an Flugturbinenkraftstoff beliefert", teilte eine Sprecherin der Raffinerie Heide am Freitag mit. Wann genau das normale Lieferlevel wieder erreicht sein wird, konnte sie jedoch nicht sagen, erklärte nur: "Weitere Informationen können wir Ihnen leider nicht zur Verfügung stellen."

Loading...

Zwei Flüge nach Mallorca wegen Kerosin-Mangels gestrichen

Wegen des Kerosin-Lieferengpasses am Hamburger Flughafen waren am Freitag Flüge nach Mallorca vom Flugplan genommen worden - ansonsten hoben alle Maschinen weitgehend wie geplant ab. "Es sind für heute tatsächlich nur zwei Marabu-Flüge nach Mallorca gestrichen aufgrund des Kerosin-Lieferengpasses", sagte eine Flughafensprecherin am Morgen. Ein Condor-Abflug nach Hurghada sei zudem nach Düsseldorf verlegt worden. Einige Fluglinien haben den Angaben zufolge Tankstopps in ihrem Flugplan eingeplant. Der Flugbetrieb am Hamburger Flughafen laufe weiterhin stabil.

Der Flughafen selbst hat inzwischen das rote Warnbanner, das die Passagiere über den Kerosin-Mangel informierte, wieder von der Airport-Website genommen. "Es sind bisher für heute keine Streichungen hinzugekommen", sagte eine Sprecherin. Sie verwies auch darauf, dass nicht alle Verspätungen oder gar Streichungen auf den Kerosin-Mangel zurückzuführen seien. "Unsere Rückmeldung ist bisher auch, dass von Flugplanänderungen betroffene Passagiere in der Regel sehr gut und direkt von ihren Airlines informiert werden."

Wartungsarbeiten in Raffinerie - "Engpässe sind nicht zu erwarten"