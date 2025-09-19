t-online - Nachrichten für Deutschland
Zwei Flugausfälle in Hamburg nach Kerosin-Lieferproblemen

Lieferengpass
Zwei Flugausfälle in Hamburg nach Kerosin-Lieferproblemen

Von dpa
Aktualisiert am 19.09.2025 - 07:13 UhrLesedauer: 1 Min.
Flughafen «Hamburg Airport Helmut Schmidt»Vergrößern des Bildes
Am Airport Hamburg kann es wegen eines Kerosin-Lieferengpasses zu Verspätungen und Flugausfällen kommen. (Archivbild) (Quelle: Marcus Brandt/dpa/dpa-bilder)
Der Sprit am Hamburger Flughafen ist knapp. Das hat Auswirkungen auf einige Flüge. Ausgerechnet zu einem Lieblingsziel der Deutschen.

Wegen des Kerosin-Lieferengpasses am Hamburger Flughafen sind am Freitag Flüge nach Mallorca vom Flugplan genommen worden - ansonsten hoben alle Maschinen weitgehend wie geplant ab. "Es sind für heute tatsächlich nur zwei Marabu-Flüge nach Mallorca gestrichen aufgrund des Kerosin-Lieferengpasses, mehr ist uns - Stand jetzt - nicht bekannt", sagte eine Flughafensprecherin am Morgen.

Ein Condor-Abflug nach Hurghada sei zudem nach Düsseldorf verlegt worden. Einige Fluglinien haben den Angaben zufolge Tankstops in ihrem Flugplan eingeplant. Der Flugbetrieb am Hamburger Flughafen laufe weiterhin stabil.

Die Fluggesellschaften am Hamburger Flughafen waren zuletzt von einem unvorhergesehenen Kerosin-Lieferengpass seitens der Raffinerie Heide betroffen. Aufgrund "unvorhergesehener Umstände" war kein Flugturbinenkraftstoff verfügbar, wie eine Sprecherin der Raffinerie dazu sagte.

Die Raffinerie habe ihre Lieferungen nun wieder aufgenommen, sagte die Flughafensprecherin weiter. "Über Mengen und Verteilung haben wir als Flughafen keine Information."

Der Flughafen riet Passagieren dennoch, ihren Flugstatus im Blick zu behalten und sich bei Umbuchungen oder Stornierungen an die Hotlines der jeweiligen Fluggesellschaften oder ihren Reiseveranstalter zu wenden.

  Nachrichtenagentur dpa
